GERARDO CHAPINO: “NO CREO QUE EL EX GOBERNADOR JUEGUE POR FUERA”

“Considero que hay personas que son muy valoradas para ser el compañero de fórmula de Bordet dentro de los que estaban en la reunión que convocó el gobernador la semana pasada y de la que participé”, expresó el Presidente Municipal de Federal. “Bordet tiene una imagen del 63, 65% en cada localidad que se lo mide”.

En comunicación con RADIO RD 99.1, el presidente municipal de la ciudad de Federal, Gerardo Chapino, se refirió a la posibilidad de ser candidato: “no tengo problema en ser candidato nuevamente por la ciudad de Federal, nos sentimos bien y estamos bien parados según encuestas que hemos realizado. Si la gente tiene un poco de memoria en Federal sabrán que las cinco obras que están en marcha y que nunca hubo tantas”.

“En estos casi tres años de gestión hemos cumplido muchos de los logros y objetivos que teníamos en nuestra plataforma y los hemos superado ampliamente. Por eso existe la aprobación de nuestros ciudadanos que confiaron en este gobierno municipal en estos momentos difíciles que estamos atravesando”.

“Estuve en la reunión con el gobernador, él tiene que trabajar, es una persona que ha sabido llevar la provincia adelante en el tiempo que lleva de su mandato y tiene una imagen que ronda entre el 63 y 65% en toda la provincia en cada una de las localidades que se lo mide”.

“El gobernador tiene una relación muy especial con el gobierno nacional y con los intendentes opositores, es una persona de dialogo y me identifico con esa forma de trabajar y de relacionarse. Podemos crecer como provincia, el único modo es trabajar de la mano, si entendemos ese mensaje y sabemos entender los momentos eleccionarios de lo que es la gestión vamos a ir muy bien”.

“Con el perfil que tiene nuestro gobernador simplemente con eso alcanza para mostrar la transparencia de nuestro pueblo”.

Al respecto de la reunión que mantuvo el gobernador con intendentes y los presidentes de bloque del PJ de ambas cámaras dijo “uno se siente contento de que lo tengan en cuenta, presente. Considero que hay personas que son muy valoradas para el compañero de fórmula del gobernador dentro de lo que estaban en la reunión. Estaba viendo en su informe que nombran a la mayoría de los presentes, así que creo que hay persona muy potables ahí y puede llegar a salir de ese sector el compañero del fórmula del gobernador”.

“El gobernador no expresó quien puede llegar a ser, no dio a entender tampoco, él sabrá elegir a su compañero. Él está trabajando en conjunto con su vicegobernador, debe tener una persona de confianza a su lado, alguien que lleve el mismo mensaje y que tenga el mismo perfil que el gobernador sería lo ideal. Dentro de un tiempo se sabrá, el gobernador es una persona que ha sabido jugar con los tiempos políticos. No podemos apresurarnos, vamos a tener que esperar la respuesta, es muy reservado al momento de tomar ese tipo de decisiones”.

“No creo que el ex gobernador juegue por fuera. Merece jugar internamente, sería lo mejor para el justicialismo, para que no existan diferencias en el futuro. Lo correcto sería que juegue por dentro, que se una a este proyecto, eso es una opinión muy personal, uno tiene que dejar que fluya. Sabemos que en política no es fácil que hay presiones, sectores que empujan a distintas candidaturas o que generan falsas expectativas en movimientos”.

Para “el ex gobernador lo ideal sería seguir para adelante, dejar que Gustavo Bordet pueda tener una segunda elección y trabajar para ello, sería lo mejor para el justicialismo y lo que uno anhela”.

“No se habló mucho del tema del ex gobernador, no fue el centro de la reunión. No se habló de un compañero de fórmula. Se trabajó en las posibilidades de trabajo a nivel provincial y otros temas que se abordaron, fue la primera reunión”.

Acerca del paro nacional del 25 de septiembre:

“En Federal como no tenemos transporte público es el mayor marcador que tienen las grandes ciudades de la manifestación del paro. Buenos Aires se veía desolada, así tiene que haber sido en Paraná, Concordia, en las ciudades grandes de nuestra provincia”.

“En las reparticiones públicas estatales se vio un marcado acompañamiento, no así en el ámbito municipal, al paro general de la nación que es el cuarto que se le realiza a Macri”.

“Hay un marcado desacuerdo de la sociedad en lo económico, una inflación muy elevada, la gente está muy sensible. Ayer ocurre la renuncia del presidente del Banco Central, y el presidente no se encontraba en el país. Algunos hablan de que fue otra de las exigencias que tuvo el gobierno nacional de parte de la gente que nos prestan estas cifras millonarias. Se habla de que no estaba haciendo lo que debía con los dólares, no tenía que invertir tanto en frenar el dólar sino que esos millones de dólares debían haberse utilizado de otra forma”.

“La gente está muy desconforme con lo que está pasando a nivel nacional”.

“Uno puede tomar medidas pero cuando afecta economía familiar está en grave riesgo y es lo que está pasando. Hay cientos de miles de empleados que han perdido su fuente laboral, el crecimiento no se ve, no se ve que disminuya la pobreza por el contrario aumenta día a día, el hambre se está sintiendo”.

“La oposición rescata a personas que no saben por qué van a los paros, movilizaciones, pero detrás de todo esto hay un trasfondo, hay personas que si saben por qué van, han perdido su trabajo, que no ha vivido de planes toda la vida. Cuando la clase media está siendo afectada es un problema sumamente importante”.

“Tenemos empleados municipales que estamos asistiendo con bolsones de alimentos, si bien reconocemos que los sueldos del municipio de Federal no son de los mejores de la provincia, estamos asistiendo a personas que tienen un trabajo y un sueldo con distintas cosas, no les va a faltar alimento”.

“Estamos dando casi 400 bolsones por mes mientras que cuando asumimos dábamos 50, se ve que hay un progreso en el hambre, en la franja de pobreza”.

