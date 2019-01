FEDERAL: VECINOS APUNTARON SUS CRITICAS FUNDAMENTALMENTE AL ACCIONAR DE LA FISCALÍA Y LA POLICÍA

Algunos vecinos locales se volvieron a manifestar en el centro de la plaza principal de la ciudad, en la búsqueda de conseguir la atención de las autoridades judiciales y policiales, ante lo que manifestaron es un preocupante incremento de hechos delictivos en la ciudad y la zona rural. Autoridades municipales estuvieron presentes y oyeron con atención las demandas ciudadanas. ESCUCHE UN TRAMO DE LA EXPOSICIÓN DE ALGUNOS MANIFESTANTES.

Audio Fragmento Vecinos Movilizados (Duración 03´35″)



En el segundo encuentro de los autoconvocados, al que asistieron menos personas que en la manifestación inicial, aunque contaron en este caso con la presencia del presidente municipal Gerardo Chapino; volvieron a reclamar el mejoramiento de la seguridad urbana y exigieron medidas, especialmente a la justicia, para que encarcelen a los cacos y eviten que el acceso de la policía departamental sean una puerta giratoria por la que los delincuentes entran detenidos, y por disposición judicial en pocas son puestos en libertad.

“Una fiscal me dijo yo tengo las manos atadas, porque las leyes están mal. Si es así que done su sueldo al hospital, porque si se presenta a cobrar más de 170 mil pesos mensuales y dice tener las manos atadas, no puede cobrar ese sueldo, porque está estafando a la sociedad de Federal”, dijo una de las manifestantes, y agregó luego de contar los detalles del robo a su propiedad, “todo queda en la nada, en manos de nadie”.

Insistiendo en su mirada a las autoridades judiciales, continuó “no quieren involucrarse demasiado, cuidan su propia quintita, pensando en que si tienen 170 mil pesos fijos por mes, para que se van a chocar con los que todos sabemos; son cuatro o cinco personas que tienen a un pueblo de rodillas, que sabemos quiénes son, porque los conocemos”.

Presente en el lugar, el presidente municipal de Federal, Gerardo Chapino, informó a los comerciantes y vecinos sobre las medidas y gestiones que el municipio hace para colaborar con la seguridad urbana y del ejido municipal. Lo acompañaban el Vicepresidente Municipal, Rubén Wetzel, y la Secretaria de Gobierno y Hacienda, María Isabel Kessler. También estuvieron el concejal Valiente y Raúl Alberto Androsiuk, precandidato en una de las agrupaciones internas de la UCR.

Los autoconvocados manifestaron haber invitado también al funcionariado de la plana mayor de la policía departamental, y lamentaron su ausencia.

Chapino recibió una copia del petitorio que los manifestantes hicieron público demandando mayor seguridad, otra fue entregada en la guardia policial, mientras que la restante será presentada el lunes en sede de la Unidad Fiscal de Federal.

Quedó por definirse una nueva fecha de encuentro, como también el lugar en que se haría. (Federal al Día)

