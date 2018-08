Federal: Se conmemoró un nuevo aniversario del paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

El acto de homenaje se desarrolló, en la mañana de este viernes, en el patio de la escuela donde funcionan la Primaria 63 y Secundaria 9. Encabezó la ceremonia Rubén Alfredo Wetzel, quien por estos días se encuentra a cargo de la Presidencia Municipal de la ciudad, el que estuvo acompañado de otras autoridades institucionales, eclesiásticas y de fuerzas de seguridad del departamento, ante la formación de representaciones de las comunidades educativas locales. VEA VIDEO E IMÁGENES, Y ESCUCHE LOS FRAGMENTOS PRINCIPALES DEL ACTO.

Audio Acto Aniv.Fallecimiento Gral. San Martin (Duración 07´23″)



El acto, para recordar un nuevo aniversario del fallecimiento de “Padre de la Patria”, el General Don José de San Martín, se llevó a cabo pasadas las 10 de la mañana de este viernes, en el patio de la Escuela Primaria 63 Eva Perón y Secundaria 9 José Gervasio Artigas; y estuvo presidido por Rubén Alfredo Wetzel, que reemplaza por unos días al Jefe de Gobierno local, Gerardo Ramón Chapino, que se sumó a la delegación entrerriana que viajó a la ciudad de Medellín (Colombia), especialmente invitado por el Gobernador Gustavo Bordet.

Tras la entonación del Himno Nacional, y la Marcha de Entre Ríos, el Cura párroco Gabriel Ángel Drí realizó una invocación religiosa. Enseguida, Rubén Wetzel hizo entrega a las autoridades de la Escuela Secundaria N° 9, de un aporte económico destinado a atender necesidades de la biblioteca escolar, y de libros para que queden a disposición de toda la comunidad educativa.

Wetzel dijo que “desde el municipio estamos colaborando, de la mayor forma posible, con todas las instituciones, y yo creo que esta institución está dando contención y apoyo, y sobre todo educación, a un gran sector de la población de nuestra ciudad”, y aprovechó para dejar el saludo del Presidente Municipal Chapino.

En la continuidad del acto, hizo uso de la palabra el Profesor Alfredo Martínez, quien hizo un breve recorrido histórico de la vida de Gral. San Martín.

Las palabras centrales de la ceremonia estuvieron a cargo de la Concejal Soledad Romero, que en estos días reemplaza a Wetzel en la presidencia del H.C.D.

En un tramo se su alocución, Romero referenció que fue el general San Martín “el que condujo la revolución y la condujo triunfante por tres naciones, cuya libertad aseguró, habiendo completado la obra más hermosa”, y agregó “hoy más que recordar datos y detalles precisos de su vida, tengamos presentes la esencia misma de su obra, su entrega, y su pensamiento, el cual tanto nos hace falta revisar de vez en cuando para no olvidar los valores en los que fue forjada nuestra nación”.

“En incontables ocasiones nos inculcan valores donde se salva, donde se estudia o se accede a la salud el que puede. Tengamos presente que la patria es el hermano o la hermana que está a nuestro lado, y que la grandeza de una nación se construye día a día, juntos y en comunidad, pero que en cualquiera de las posibilidades la patria debe incluir, y no excluir, sobre todo y bajo ningún punto de vista olvidemos que la patria es por elección propia, republicana y federal; si así no lo hiciéramos estaríamos traicionando nuestro principios fundacionales, ya que la soberanía de la nación se sustenta en cuatro pilares, educación, trabajo, alimento y energía”, y continuó Romero “en este sentido, cerrar los números con la gente afuera, o lacerar los principios del federalismo, no es un triunfo, sino una derrota”.

Ante de terminar el acto, con el retiro de las banderas de ceremonia y la desconcentración de autoridades, estudiantes y público, estudiantes de la escuela secundaria 9, e integrantes del Ballet María del Buen Mate, bailaron el chamamé “Sargento Cabral”. (Federal al Día)

