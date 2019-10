FEDERAL: INSCRIPCIONES AL DESFILE DEL “HOMBRE DE CAMPO”

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para todas aquellas agrupaciones tradicionalistas que deseen participar del desfile en el marco de la nueva edición de la Fiesta del Hombre de Campo que tendrá lugar el próximo 10 de noviembre. Quienes deseen hacerlo, pueden inscribirse en el Centro Municipal de Cultura “Roberto Aizenberg”, de lunes a viernes en los horarios de 9 a 12.30 y de 18.00 a 21.00 horas. OTRAS NOTICIAS MUNICIPALES.

Naciendo con motivo de la inauguración de un Monumento que homenajea al hombre rural, la Fiesta del Hombre de Campo tuvo su primera edición en 1999. Desde allí, y coincidiendo con la semana en que se celebra el Día de la Tradición, este evento se siguió realizando para honrar a quienes con su trabajo y esfuerzo vuelven productivas estas tierras federalenses.

Un desfile de agrupaciones tradicionalistas recorre las calles de la ciudad con sus trajes típicos y sus caballos adornados para la ocasión para dar inicio a este día de fiesta. El día continúa con un almuerzo criollo y por supuesto, la música litoraleña.

HABILITACIÓN DE LOCALES PARA EVENTOS PRIVADOS:

Desde las Áreas de Rentas, Inspección General, Bromatología y Oficina Técnica de la Municipalidad de Federal sugerimos a todas las personas que decidan la contratación de salones para la realización de eventos de índole privada, solicitar a los propietarios de dichos espacios la debida habilitación municipal y el seguro correspondiente para dicha actividad.

A su vez, desde el Municipio de Federal queremos invitar a los propietarios de salones destinados a eventos sociales acercarse a las áreas anteriormente mencionadas para cumplimentar las reglamentaciones necesarias que les permitirán efectuar correctamente la actividad.

SIN SERVICIOS POR EL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL:

El Área de Servicios Públicos de la Municipalidad de Federal informa a la comunidad que el próximo viernes 8 de noviembre, con motivo de celebrarse el “Día del Empleado Municipal”, no se realizará recolección de residuos domiciliarios; además, no se realizarán tareas en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. Es por estos motivos que solicitamos a los vecinos de Federal no sacar los residuos correspondientes a dicho día para de esta manera evitar la acumulación en las veredas. Muchas gracias.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL FESTIVAL:

Este miércoles 23 de octubre, desde las 20:00 horas, en el Centro Municipal de Cultura “Roberto Aizenberg”, tendrá lugar la primera reunión de la Comisión Organizadora responsable de coordinar las tareas de cara a la 45° Edición del Festival Nacional del Chamamé que tendrá lugar los días 7, 8, y 9 de febrero del próximo año 2020.

