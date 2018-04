Federal: Homenajearon a Ex Combatientes de Las Malvinas y Ex Soldados Movilizados dentro del territorio continental

Este lunes 2 de abril, se llevó a cabo el Acto Oficial por el “Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas”, en el marco del 36º aniversario de la gesta; evento que estuvo encabezado por el Presidente Municipal de Federal, Gerardo Ramón Chapino. En la oportunidad se realizó un reconocimiento a ex soldados movilizados dentro del territorio continental, y se pretendió realizar lo mismo con ex combatientes, aunque estos últimos estuvieron ausentes. ESCUCHE Y VEA IMÁGENES Y FRAGMENTOS DEL ACTO.

Audio Fragmentos Discurso Ruben Wetzel (Duración 04´40″)



El acto para homenajear a los veteranos de la guerra de Las Malvinas, y a los que dejaron su vida en ese territorio argentino, se desarrolló pasadas las 19:00 horas en el patio del Concejo Deliberante, oportunidad en la hizo uso de la palabra el Vicepresidente Municipal, Rubén Wetzel, y se realizó un reconocimiento a ex soldados movilizados dentro del continente, y veteranos locales de guerra. Estos últimos no estuvieron presentes.

Además, Ramón Garcés, un héroe de Malvinas, realizó la presentación de un corto, de unos 12 minutos de duración, y luego de él se ofreció para explicar algunas circunstancias sobre su experiencia en la guerra del año 1982.

Cabe recordar que el origen del reconocimiento, simbólico, histórico y moral, a los ex soldados federalenses movilizados dentro del continente, tuvo su origen en un reclamo de los integrantes de la Asociación de ex Soldados Todos por Malvinas, cuestión que fue tratada en el seno del Concejo Deliberante local, quien luego dio aprobación unánime al Decreto N° 76/2017; donde se aclara que este reconocimiento no constituye para la corporación municipal “gravamen futuro alguno, ni de índole económico ni de ninguna otra naturaleza”. (Federal al Día)

Me gusta: Me gusta Cargando...