FEDERAL: GREMIALISTAS DESTACARON EL ESFUERZO DE LA ADMINISTRACIÓN CHAPINO PARA MEJORAR LOS SALARIOS MUNICIPALES

Ariel Demichelis (UPCN) y Alberto Vázquez (SEM) dieron precisiones sobre las negociaciones realizadas ante el Departamento Ejecutivo Municipal, para conseguir una mejora salarial para los empleados de la corporación municipal. Advirtieron que el programa económico de la nación ha hecho estragos sobre los salarios, asegurando que cualquiera sea el aumento que se consiga, no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios de una gran parte de los agentes del municipio. ESCUCHE QUE EXPLICARON.

Audio Demichelis-Vazquez (Duración 03´55″)

En declaraciones al programa “Radio Sábado”, de Radio Integración de Federal, el dirigente Ariel Demichelis, representante del gremio UPCN en el municipio local, dijo “fuimos a una reunión con el DEM para darle un cierre a la paritaria anual, que terminamos unos 2,32 puntos arriba de los aumentos otorgados por la provincia”; ampliando que con los sueldos de enero percibirán un incremento del 8 %, un bono de $ 500,- junto con los haberes de diciembre a los empleados de planta, contratados y subsidiados; mientras que la segunda cuota del aguinaldo se cobrará a mediados de esta semana.

“Nos ha tocado como municipio un año muy difícil, por el impacto de la tremenda inflación, que afecta los salarios de los trabajadores, ya que estos no suben a nivel de la canasta básica familiar”, y continuó manifestando “nosotros pretendemos que los empleados municipales no sean visto por los sueldos más bajos de la provincia, pero ellos (por el DEM) nos manifiestan que no pueden mejorar más los básicos, porque la gente dejó de pagar los impuestos, por lo que el municipio no se encuentra en condiciones de darnos los aumentos que nosotros le planteamos”.

“Para que nuestro básico llegue más o menos a los 10 mil pesos, Gerardo Chapino tendría que largar alrededor de 100 subsidiados, pero a él no le sirve largarlos, porque hoy en día está muy difícil conseguir trabajo, y después esa personas van a estar en el municipio golpeando las puertas para pedir ayuda”, expresó.

Demichelis interpretó que hace falta que el DEM tome en 2019 la decisión política de congelar los salarios de los funcionarios, para mejorar el sueldo básico de los empleados; destacando que durante el año que termina se dejaron de lado las diferencias sindicales con el SEM, “porque acá todos estamos por el bien del trabajador municipal”.

Enseguida Alberto “beto” Vázquez, integrante del Sindicato de Empleados Municipales, coincidió con los dichos de su colega Demichelis, ratificando el programa de pagos del bono adicional, la segunda cuota del SAC, y el aumento del 8 % con los haberes del mes de enero. “Nosotros estamos conformes con el acuerdo”, destacó.

Vázquez calificó como “muy difícil” a la situación económica del país, la provincia y el municipio. “No sabemos qué va a pasar con este gobierno, así como viene la cosa se espera un año muy duro. Nosotros con el otro gremio (por UPCN) la estamos peleando ante el DEM, pero cualquier plata que consigamos es insuficiente, porque todos los días las cosas están subiendo en las góndolas”.

Con relación al dialogo con el gobierno que encabeza Gerardo Chapino, el dirigente dijo “es un hombre muy correcto, siempre va con la verdad, él nos extiende los números como nadie lo hizo antes, y nunca tuvimos tanto dialogo como ahora”, y agregó “él nos planteó la situación como esta, y nos dijo otras cosas que tienen que quedar dentro de la familia municipal”. “No quisiera estar en el lugar de ellos, porque es muy difícil la situación para cumplir con todos”, concluyó Vázquez.

(Federal al Día)

