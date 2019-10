FEDERAL: DIRIGENTES SINDICALES MANTUVIERON UN ENCUENTRO CON FUNCIONARIOS DEL BERSA

Las Seccionales locales de la ATE y la AGMER, se reunieron este jueves con representantes de la entidad que brinda los servicios de pago de haberes de los agentes del estado entrerriano. Días atrás, los sindicalistas habían manifestado su preocupación por el padecimiento que, en muchas oportunidades, los empleados sufren en cada oportunidad que acuden a los cajeros ubicados frente a la sucursal local de Belgrano y Mitre. VEA EL ACTA FIRMADA.

En la mañana de este jueves, en la sede del gremio docente de Federal, los dirigentes de la ATE, CTA de Los Trabajadores, y AGMER, se reunieron con el Gerente de la Banca de Consumo del BERSA, Jorge Luis Lince, y el Gerente Regional, Alejandro Altamirano. Los sindicalistas se quejaron del mal funcionamiento de los cajeros automáticos durante los meses de agosto y septiembre, explicando los representantes de la entidad bancaria que en muchos casos se deben a inconvenientes técnicos, dando algunos detalles de ellos.

Los funcionarios se comprometieron también en agregar bocas de expendios en comercios locales, para aliviar el servicio de cajeros, como además locales de Entre Ríos Servicios, que permiten no solo el pago de servicios sino el retiro de dinero a los agentes públicos. Los empleados bancarios pretenden promocionar el sistema de QR, para realizar operaciones a través de los teléfonos celulares.

En el encuentro se comprometieron en trabajar para ampliar la red a través de estaciones de servicios y comercios. El Gerente Lince explicó que los usuarios tienen las opciones de comprar con tarjeta de débito y de crédito, al tiempo que a través del CGE la entidad capacita en el uso de los servicios, ofreciendo esta posibilidad a los gremios locales.

Los dirigentes manifestaron además que se presentan situaciones en las que los comercios cobran hasta un 15 % en compras con tarjetas de débito, respondiendo los gerentes bancarios que estas cuestiones tienen que ser denunciadas.

Cuando los representantes de la ATE y AGMER pidieron que se construya un reparo para la gente que hace cola en los cajeros, contestaron que no depende de ellos, ya que existe una ley provincial que regula el tema, y que incluso se les ha ordenado el retiro de cartelería.

Los dirigentes sindicales dejaron expresamente aclarado que no hacen responsables de la situación a los empleados del BERSA, por la repetida falta de liquidez en los cajeros; aclarando desde el Banco que la entidad no solicita en ningún caso información personal de quienes utilizan los servicios, sugiriendo que no den ningún tipo de datos a desconocidos.

Además de las autoridades bancarias que se expresaron, por la ATE seccional Federal y la CTA de Los Trabajadores, participaron el Secretario General, Alejandro Brandolini, el Adjunto Gustavo Gutiérrez, Susana Baucero, y por los Jubilados Daniel Barroso; en tanto que por la AGMER la Secretaria General, Alejandra Gómez, la Adjunta Flavia Molina, Rosario Franco y Francisco Nessmann. (Federal al Día)

