FEDERAL COMO MUESTRA: EL GOBIERNO CONSTRUYÓ MENOS DEL 1,5% DE LAS VIVIENDAS PROMETIDAS PARA INUNDADOS

Municipios gobernados por peronistas, vecinalistas y hasta por Cambiemos son víctimas de la promesa incumplida de Macri de dar más de 1800 soluciones habitacionales a los inundados del 2016.

Las promesas incumplidas de Mauricio Macri se acumulan día a día. En Entre Ríos, una muy puntual tienen que ver con la promesa de más de 1800 casas que prometió construir el Presidente para dar una solución habitacional a las víctimas de las inundaciones en 2016. Más de tres años después, sólo se finalizaron 24. Es decir, el 1,3% de lo prometido. Entre los municipios afectados hay gobernados por peronistas, de Cambiemos y vecinalistas.

El presidente Mauricio Macri estuvo en Entre Ríos a principios de abril, como parte de la campaña de Cambiemos, y posó junto a Atilio Benedetti y Gustavo Hein, la fórmula del espacio que compite por la Gobernación, y que perdió por más de 20 puntos contra el actual mandatario entrerriano, Gustavo Bordet. Y como cada vez que el Presidente llega a algún lugar, su visita dejó varios puntos de análisis. Entre otras cosas, el jefe de Estado, ante la ausencia de obras nacionales, recorrió el acceso a Puerto Ruiz, en Gualeguay, que es íntegramente financiado por la Provincia, como consignó en su momento El Destape.

Pero uno de las aristas en particular interesantes de analizar es el referido a las viviendas. Porque el mandatario recorrió un barrio de 150 casas que son ejecutadas con fondos nacionales, con un grado de avance importante, pero que en rigor están detenidas hace meses como consecuencia de la ausencia de partidas nacionales. Ese lote corresponde a su vez a un paquete de 1817 soluciones habitacionales que fueron anunciadas en La Paz por el jefe de Estado a principios de 2016, destinadas a las localidades más golpeadas por las inundaciones. Junto a él estuvieron en aquel momento los ministros Rogelio Frigerio -Interior-; Carolina Stanley -Desarrollo Social-; Ricardo Buryaile -ex de Agroindustria-; y autoridades municipales y provinciales.

Oficialmente ese plan se anunció una semana después, el 22 de abril, con la presencia de gobernadores de las provincias afectadas: Domingo Peppo -Chaco-, Ricardo Colombi -Corrientes-, Miguel Lifschitz -Santa Fe- y Gustavo Bordet -Entre Ríos-.

Sin embargo, un relevamiento, al que tuvo acceso El Destape, arroja que de ese total sólo se finalizaron 24. Es decir, el 1,3% de lo prometido. Ninguna de ellas está habitada. Algunas fueron licitadas, pero aún no hay fecha de concreción. Y en rigor, en la mayoría de las ciudades -25 en total- aún no se ha colocado un ladrillo. Sólo 8 localidades registran algún tipo de avance. Es decir, en el 32%. La cantidad de viviendas iniciadas fue 570 casas, lo que representa un 30,6% del total prometidas, mientras que 546 no se culminaron: el 95% de lo que se arrancó.

“Siempre falta un papel, siempre falta una firma, siempre falta algo. Ya pasaron tres inundaciones y la gente sigue esperando su casa”, señaló a El Destape, Mariano Rebord, intendente de Colón. En su localidad están algunas de las pocas viviendas construidas: “Finalizaron ocho de 80. Es decir, el 10%. Después nunca más nos mandaron los fondos”.

La mecánica es directa entre Nación y municipios. Sin embargo, y pese a que todo indicaba que se cumpliría con lo pactado, los recursos se cortaron de manera intempestiva y sin explicaciones: “Las casas que se hicieron con 500 mil pesos hoy salen más de un millón. Es cada vez menos probable que ese dinero esté disponible en este contexto”.

Por su lado fuentes cercanas al municipio de San José, en el mismo departamento, señalaron que hoy hay perspectivas de construir algunas casas, pero muy por debajo de lo convenido, que fueron 70. Allí se levantaron apenas seis. La justificación es la misma que en Colón: problemas burocráticos. Algo similar ocurre en Villa Paranacito, donde por el momento no se ha levantado ninguna vivienda.

A continuación un repaso de lo prometido (y poco cumplido) por el gobierno nacional, localidad por localidad. Los datos fueron confirmados a El Destape.

1- Colón: prometieron 80 casas. Construyeron 8 y 72 nunca se comenzaron

2- San José: prometieron 70 casas. Construyeron 6 y 64 nunca comenzaron

3- Concordia: prometieron 250 casas, de las cuales comenzaron 170 con un 25% de avance y finalizaron 10. Hay 70 que nunca se arrancaron.

4- Prometieron 150 y se arrancaron todas, con un grado importante de avance (96%). Sin embargo, por atrasos en las partidas, nunca se finalizaron.

5- La Paz: prometieron 300 casas, de las cuales se iniciaron 100 con un avance del 30%. Las otras 200 nunca se finalizaron

6- Federal: prometieron 100 viviendas y se arrancaron todas, hasta llegar al 21% de avance. Se frenaron por falta de fondos nacionales.

7- Feliciano: prometieron 100, de las cuales se iniciaron 20, que cuentan con un 80% de avance. Las otras 80 nunca fueron iniciadas.

8- Villaguay: prometieron 20, de las cuales se iniciaron 6 hasta el 25%. Las otras 14 nunca se iniciaron.

9- Los Conquistadores: prometieron 26. No se inició ninguna.

10- Santa Elena: prometieron 100. No se inició ninguna.

11- San Gustavo: prometieron 11. No se inició ninguna.

12- San Salvador: prometieron 30. No se inició ninguna.

13- Concepción del Uruguay: prometieron 100. No se inició ninguna.

14- Las Cuevas: prometieron 25. No se inició ninguna.

15- Liebig: prometieron 15. No se inició ninguna.

16- Paraná: prometieron 100. No se inició ninguna.

17- San Jaime: prometieron 10. No se inició ninguna.

18- Rosario del Tala: prometieron 100. No se inició ninguna.

19- Gualeguaychú: prometieron 50. No se inició ninguna.

20- Yeruá: prometieron 20. No se inició ninguna.

21- Victoria: prometieron 50. No se inició ninguna.

22- Villa Urquiza: prometieron 20. No se inició ninguna.

23- Ceibas: prometieron 20. No se inició ninguna.

24- Ibicuy: prometieron 20. No se inició ninguna.

*Juan Pablo Scattini es corresponsal de El Destape en Entre Ríos.

