FEDERAL: CHAPINO CONFÍA EN MEJORAR AÚN MÁS EL RESULTADO OBTENIDO POR CREER EN LAS ELECCIONES P.A.S.O.

Lo dijo en declaraciones que realizó a una radio de la capital entrerriana.

“Habrá cambios en el gabinete, no sé si enseguida después de las generales, pero antes de diciembre seguro”.

En comunicación con RADIO RD 99.1, el intendente de la ciudad de Federal, Gerardo Chapino, ganó las internas del justicialismo y va por su reelección. Se refirió a cómo trabajan de cara a las generales del 9 de junio

“Hubo un 8% que apoyo a la otra lista del justicialismo, el 91,5% nos apoyó a nosotros. De todos modos ellos fueron esa noche cuando estábamos en nuestra sede, se pusieron a disposición, luego tuvimos otro encuentro con la lista de Darío Verón”.

“La idea es trabajar todos juntos, unir al justicialismo y seguir sumando, se trata de que la gente apoye pero que lo hagan convencidos de lo que están votando, también sumar más independientes, y gente que tuvo internas dentro de Cambiemos y que no estaba de acuerdo con lo que votaba en su momento. Es tratar de hacer una campaña nuevamente y tener la mayor cantidad de votos y del consenso de la gente”.

Sobre la posibilidad de que aquellos que perdieron dentro de la interna de Cambiemos se sumen a la propuesta que encabeza el justicialismo, Chapino dijo que había tenido comunicación “de la alianza Cambiemos directamente no pero si de militantes que no van a apoyar al candidato actual y que nos han expresado su apoyo por bajo cuerdas. El ganador de la interna de Cambiemos he tenido un mensaje de felicitación en su momento por la buena elección que habíamos hecho en las PASO, pero esto es así, es política”.

El intendente se defendió de los ataques que ha recibido en las redes sociales: “Uno está cansado de la cantidad de mentiras que escucha y ve en redes sociales, sabemos que es parte de una campaña. Lo lamentable es que uno tiene gastar tiempo y dinero en revertir y mostrarle a la comunidad de que las cosas no son como las comentan ellos. Esto es así en todos lados no solamente en Federal, el juego político tiene sus pro y sus contras”.

“No sabríamos si el caudal para el 9 de junio se aumentará, tenemos las pretensiones de que sí y vamos a trabajar para que podamos crecer un poco más y sacar más de 64%. La idea es mantenernos y ganar la elección que es lo que uno quiere”.

“La comunidad se expresó y lo que dijo es que quería que ganara Creer Entre Ríos y fue lo que sucedió”.

En cuanto a que si hará algún cambio en el gabinete dijo “no sé si enseguida de las generales y obteniendo el triunfo, sino que lo haremos antes de diciembre seguro. Es normal, lo he hecho durante la gestión en tres áreas hemos cambiado los funcionarios y es necesario ir haciendo esta renovación y probando si los cambios son positivos”.

Planta asfáltica

“Tenemos 50 cuadras de asfalto para hacer en la ciudad, las cuales ya se empezó el trabajo con la empresa Losi”.

“Ya hemos hecho 30 en un comienzo, ahora tenemos 50 más para hacer en la ciudad. Estaríamos hablando de 80 cuadras para Federal, cosa que nunca se ha visto tanto, es histórico”.

“Siempre queremos trabajar por más aún, las gestiones continúan. Nos queda hasta diciembre pase el resultado que pase, pero si estamos trabajando en asfalto gracias al apoyo del gobierno provincial”.

