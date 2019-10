FEDERAL: BOMBEROS ESPERAN UN SUBSIDIO DE $ 2 MILLONES PARA ARRANCAR CON LAS OBRAS DEL NUEVO CUARTEL

Así lo informó el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Federal, Gustavo Javier Elldid. Estimó que “seguramente la primera etapa comenzará con la nivelación del suelo, construcción de los pisos y la colocación del tinglado, para que luego en otra etapa, la próxima comisión pueda seguir levantando paredes y comenzando a construir las dependencias interiores”. Todo dependerá de que se haga efectivo el subsidio prometido por organismos nacionales. ESCUCHE UN TRAMO DE LAS DECLARACIONES DE ELLDID.

Gustavo Javier Elldid, que desde hace un par de meses es el nuevo presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Federal, dijo que la institución que encabeza “es una de las más importantes de la ciudad, y es por esos una satisfacción enorme poder estar trabajado con el grupo humano que hay en la comisión y cuerpo activo”; aclarando que se encuentran en un proceso reorganizativo “ya que había algunas cosas que estaban faltando, algunas rendiciones que estaban inconclusas, otras que se habían vencido; pero iniciamos un procesos que prácticamente ya lo tenemos terminado”.

Esta razón ha sido uno de los motivos por los que la Asociación no ha podido alcanzar algunos subsidios provinciales y nacionales. “Obtener los subsidios es una parte importantísima de la subsistencia de la Asociación. Tener los papeles en orden y al día es tan importante como contar con el recurso humano del cuerpo activo. Ahora estamos bloqueados de los recursos provinciales porque había algunas rendiciones que faltaban hacer, así que los últimos aportes que recibieron los cuarteles nosotros no los recibimos”, aclarando que estos no se pierde, sino que son acumulativos. “Ahora ya se hicieron las presentaciones de los últimos requerimientos que exigía la provincia, así que estaríamos en condiciones de que ese dinero ingrese”, continuó Elldid.

“Hemos armado un grupo excelente de personas, con un trabajo muy comprometido, y esos es muy bueno para una institución”, dijo el presidente de la A.B.V.F. al programa “Radio Sábado”, de Radio Integración 90.5. “Hoy hay un grupo de la comisión de viaje a Villa Elisa, donde se va a poner la piedra fundamental del lugar donde se va a construir el futuro edificio que tendrá la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios de Federal; y otro en Rivadavia – Mendoza -, cuatro integrantes del cuerpo activo que fueron seleccionados por sus cualidades y calificación positiva para ese tipo de eventos”, explicó. Elldid se refería a las Jornadas de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), a las que asistieron los voluntarios Carlos Rivarola, Matías Molares, Pablo Ramírez y Esteban Kriger.

Según Elldid, el cuerpo activo de bomberos voluntarios, que cuenta con 28 integrantes, cuenta con un muy buen equipamiento. “Lo básico, lo elemental lo tenemos todo, ahora la prioridad es avanzar con la construcción del cuartes, y no solo por tenerlo, sino que hay muchísimo equipamiento, costosísimo, al igual que los vehículos, que si no están en un buen lugar comienzan a deteriorarse”.

Nuevo Cuartel:

Ampliando al respecto, Elldid estimó que “seguramente la primera etapa comenzará con la nivelación del suelo, construcción de los pisos y la colocación del tinglado, para que luego en otra etapa, la próxima comisión pueda seguir levantando paredes y comenzando a construir las dependencias interiores”.

Aclaró que el inicio de las obras en gran parte depende “de lo que pase a nivel nacional, ya que los aportes importantes provienen desde allí”, contando que “este año ya hay un aporte aprobado de 2 millones de pesos, ahora esperamos que se efectivice el pago”.

“La idea es que con esos recursos, que se pueden ocupar para materiales pero no para mano de obra, podamos arrancar con las bases de nuestro futuro cuartel”, concluyó Gustavo Javier Elldid. (Federal al Día)

