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Un paso adelante en el tiempo

FEDERAL: ACTO ENTREGA DE INSIGNIAS AL PERSONAL POLICIAL ASCENDIDO

LocalesPoliciales
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Será este miércoles 6, Día de la Policía de Entre Ríos, a las 18 horas, frente al edificio de la Jefatura de Policía.

Nómina de oficiales y suboficiales de la jefatura de policía departamental Federal ascendidos en este año 2019:

A COMISARIO MAYOR, EL COMISARIO INSPECTOR AGUIAR LUIS ANIBAL

A COMISARIO, EL SUBCOMISARIO COPPINI WALTER RAFAEL

A SUBCOMISARIO, LOS ACTUALES OFICIALES PRINCIPALES:

GODDIO CHRISTIAN SEBASTIAN

VAZQUEZ CARLOS ARIEL

VALDEZ PUENTE ESTEBAN SEBASTIAN

PEREYRA LEANDRO IVAN

 

A OFICIAL PRINCIPAL, LOS ACTUALES OFICIALES INSPECTORES:

AVA MORALES NOELIA SOLEDAD

GOMEZ MATIAS GABRIEL

 

A OFICIAL INSPECTOR, EL OFICIAL SUBINSPECTOR KRUMM MARCELO NICOLAS

 

A OFICIAL SUBINSPECTOR, LOS ACTUALES OFICIALES AYUDANTES:

CASTAÑO LORENZO ANTONIO

MACHUCAS MILAGROS MARÍA AZUCENA

VELAZQUEZ, EMANUEL

 

A SUBOFICIAL PRINCIPAL, LOS ACTUALES SARGENTOS AYUDANTES:

GOMEZ JORGE DANIEL.-

GONZALEZ MARIO ADRIAN.-

PORTILLO JORGE DANIEL.-

ARMOA VICTOR MANUEL.-

BENITEZ CARLOS.-

SILVA JUAN EDUARDO.-

ACOSTA ALBERICO ALCIDES.-

ROMERO PABLO DANIEL.-

GONZALEZ LUIS ALFREDO.-

PAEZ GUSTAVO JOSE.-

 

A SARGENTO AYUDANTE, EL SARGENTO PRIMERO ISLA MAURO CESAR IVAN.-

 

A SARGENTO PRIMERO, LOS ACTUALES SARGENTOS:

ROMERO JOSE MARIA.-

HERNANDEZ DIEGO FABRICIO L.-

OZARAN LORENA ALBA L.-

FOGEL SILVANA ESTER.-

ALCARAZ ADRIAN FERNANDO.-

MARTINEZ ALBERTO CESAR.-

 

A SARGENTO, LOS ACTUALES CABOS PRIMEROS:

DUCASSE JUAN PABLO.-

CHAPARRO JUAN ESTEBAN.-

GALLEGOS MAURO ESTEBAN.-

GASSMANN JOSE ALEJANDRO.-

MIOTTI  ROBERTO ORLANDO.-

OLMOS HORACIO JAVIER.-

ROMERO GERMAN EMANUEL.-

SCHNEIDER LEANDRO DAMIAN.-

ARREDONDO JOSE MARCELO.-

MALERVI ANGEL EDUARDO.-

BORGET JUAN MANUEL.-

ORTIZ HUGO GABRIEL.-

 

A CABO PRIMERO, LOS ACTUALES CABOS:

LARROSA ALEXIS GABRIEL.-

OROSCO CRISTIAN GABRIEL.-

ALVAREZ ROBERTO ALEJANDRO.-

SOTO HECTOR MARCELO.-

MOLINA MAURO JESUS.-

 

A CABO PRIMERO AUXILIAR, LA CABO BAEZ VIRGINIA ARACELI.-

 

A CABO, LOS ACTUALES AGENTES:

AQUINO EDUARDO DANIEL.-

ROMERO MAXIMILIANO MATIAS.-

SARLI FERNANDO RAFAEL.-

OLIER JONATAN DAVID.-

LITKE WILFREDO CLEMETE.-

CAMBILLA CLAUDIO GUILLERMO.-

ROLDAN HECTOR DANIEL.-

VALIENTE ALEJANDRO MANUEL.-

ACOSTA ANDRES AGUSTIN.-

LECHMAN MARIA CRISTINA.-

AMARILLO SANDRA ELISABET.-

LEZCANO ALEXIS DANIEL.-

OVIEDO ALEXIS RAMÓN.-

CARDOZO ELISA DEL CARMEN.-

AQUINO NESTOR DAMIAN.-

SERVIAN JUAN ALEJANDRO.-

MARTINEZ CRISTIAN HORACIO.-

(Federal al Día)

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