FEDERAL: A HORAS DE LA PRESENTACIÓN DE LISTAS SE DEFINEN LOS CANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES PASO

En la ciudad de Federal el PJ parecía tener todo cerrado, mientras que en las filas de la UCR-Cambiemos, en la tarde noche de este viernes se trabajaba contra reloj en la propuesta de la agrupación de Fabio Schonfeld, al igual que en Evolucionar, que encabezará como precandidata a la presidencia municipal Angélica Rauch. En C. Bernardi el oficialismo rubricó la unidad de los más fuertes sectores internos, mientras en el radicalismo las negociaciones habrían sido difíciles en los últimos días. Una situación también compleja transcurría en el armado de listas de la UCR de Sauce de Luna, donde se trabajaba en tres diferentes propuestas.

Tal como se preveían, y fortalecido por una encuesta que se realizó en la ciudad en las últimas semanas, donde se reflejó que su gestión e imagen supera el 65 %, el actual presidente municipal de Federal, Gerardo Chapino, buscará la reelección llevando como compañero de fórmula a Rubén Wetzel, con quien llegara en 2015 al gobierno local. Aunque no se hizo pública oficialmente, transcendió que el kinesiólogo Javier Schvemer encabezaría la lista de postulantes para el HCD. La lista del PJ oficial estará integrada también por la actual Senadora Nancy Miranda, que al igual que Chapino buscará la reelección, también respaldada por los méritos de su gestión y el apoyo explícito del gobernador Gustavo Bordet. En la lista de diputados del bordetismo estará incluido el nombre de José Rubén Boxler, aunque no dentro de los lugares que accederían directamente a la cámara baja en caso de que el concordiense sea reelecto.

Por su parte, la agrupación que encabeza Darío Verón, “Somos Federal” que tendrá el número 125, postulará a éste como precandidato a intendente, acompañándolo en la formula Fernando Navarro. Silvia Sosa será la postulante del sector para el senado provincial, llevando como suplente a Jorge Luna.

Continuando con las postulaciones locales, FEDERAL AL DÍA supo que se cayó la presentación que haría Oscar Chao por un partido vecinalista y con el nombre “Todos por Federal”; mientras que se confirmó la propuesta, por el Partido Socialista, de Juan Carlos “chucho” Gómez, a la presidencia municipal, Adriana Natalia Sanabria a la vicepresidencia. En este ofrecimiento electoral se suma Alcides Gabriel Andrine, como precandidato a Senador provincial, siendo su suplente Claudia Viviana Beatriz Salvador; candidato a Diputado provincial a Ariel Roberto Demichelis, y suplente a José Jeremías Barrio.

En cuanto a la UCR-Cambiemos, las propuestas confirmadas son las de Fabio Schonfeld y Angélica Rauch, ambos compitiendo por la candidatura a la presidencia municipal. El primero llevará como vice a Raúl Androsiuk, y la segunda a Pedro “chalo” Toffoli. Como precandidatos a concejales irán Alexis Pereira, Laura Molina, Roberto Cis y María de los Ángeles Flores, del sector de Rauch; en tanto, aunque no se confirmó oficialmente, este portal pudo saber que Noelia Taborda podría ser una de las postulantes a concejales de Schonfeld. Como precandidatos a Senador Departamental irán Néstor Valiente, por el schonfelismo, mientras que Juan Pablo Passarella por la agrupación Evolucionar.

En C. Bernardi, como ya se había informado, el oficialismo peronista sello la unidad con una formula encabezada por la docente Marina Cantero, como precandidata a suceder al José Rubén Boxler en la presidencia municipal; aunque por estas horas se especulaba con que habría interna en la elección de postulantes a concejales. La alternativa no oficial llevaría el número 125, el mismo que se le adjudicó a la propuesta de Darío Verón en Federal, por lo que se supone que este sector en C. Bernardi pudiera acompañar la precandidatura de Silvia Sosa como senadora.

En Sauce de Luna también el PJ proclamó una fórmula de unidad, entre los diferentes sectores de la vida peronista, que por años confrontaron en esa localidad. Sandra Fontana encabezará la lista a la presidencia municipal, acompañada por J. D. Martínez. Quedaba por confirmar si se presentaría una lista para competir con esta dentro del PJ.

En el radicalismo de Sauce de Luna la situación era de convulsión, lo que se reflejaba en una publicación que este viernes hiciera el portal de informaciones de Sauce de Luna. En el mismo se reproduce: SE VOLARON LOS PATITOS: Crisis en el armado de Cambiemos en Sauce de Luna. A la conducción Aliano se le habría descarrilado la tropa.

Cuentas los mentideros que en una agitada reunión llevada a cabo este miércoles y jueves por la tarde, la primera en el palacio municipal en lugar del comité, y la segunda en el comité en un clima de discusiones con altos tonos, el Secretario Municipal Buffa junto a García, Arévalo y Valenzuela entre otros, habría pegado el portazo y abandonado la gestión municipal para salir a encabezar una lista de cara a la interna.

Mientras que abandonan el barco de Aliano, éste pretendía armar lista con Londra a la cabeza, secundada por la esposa de Alianon con el fin de que en tal caso renuncie Londra para que suba la esposa del actual intendente, cuentan los mentideros que el artífice de tal maniobra sería el ex diputado provincial “Bebe” Ullúa.

Tal es la interna generada en Cambiemos de Sauce de Luna, que por otro lado el Lacostismo se presentaría con su lista encabezada por Pablo “Bocha” Soreira.

Pero como en política todo puede pasar, dice el Portal Sauce de Luna, cuentan los mentideros de última hora que el Lacostismo terminaría ganándole la pulseada al actual intendente Aliano, al que no le aceptaron la candidatura de su esposa, quedándose Bocha Soreira con el lugar uno, en un aparente acuerdo de partes para eliminarlo a Buffa que cuenta con el apoyo de una parte importante de empleados municipales con los cuales seguiría en pié una interna.

