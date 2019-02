ESCUELA N° 13: FUNCIONARIOS SE COMPROMETIERON EN DAR LAS SOLUCIONES TEMPORALES RECLAMADAS POR DOCENTES Y PADRES

Lo hicieron en la mañana de este lunes cuando asistieron a la convocatoria realizada por el personal de la Escuela de Educación Integral N° 13. A la hora de apertura del establecimiento, se hicieron presentes la Senadora Nancy Miranda, el Director Departamental de Escuelas Santiago Krenz, y el Jefe de la Zonal de Arquitectura, Adrián Gassman, entre otros; quienes fueron recibidos por la Directora del Establecimiento, Valeria Pregider Akerman.

Pasadas las 8 de la mañana de este lunes, mientras los docentes del establecimiento se mantienen en asamblea permanente reclamando por mejoras edilicias, y la confirmación del llamado a licitación para el nuevo edificio; funcionarios, docentes y padres de quienes asisten a la institución, debatieron los planteos en búsqueda de soluciones temporales para la escuela que ocupa dependencias del ex ferrocarril Urquiza, hasta tanto se pueda conseguir el financiamiento provincial para ejecutar el edificio.

En los próximos días se iniciaran trabajos tales como puerta de salida de emergencia, reparación en espacio de talleres y cocina, empotrado de un sanitario, agregado de una baranda en zona de rampas de acceso, entre otros.

Luego de escuchar el reclamo de docentes y padres, la Senadora Miranda les informó haber mantenido una conversación en la mañana con el Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto, para avanzar en el llamado a licitación del nuevo edificio, aunque insistió en no poder prometer cuestiones que se vinculan estrictamente con financiamiento, e insistió que ha sido su conducta de siempre no prometer, ni hacer públicas la difusión de obras que no pudieran luego concretarse. Repitió que, aunque no se promociones permanentemente imágenes en los medios de prensa, las gestiones que se realizan, por la ciudad y el departamento, son numerosas; y vale destacar el resultado cuando se comienzan a concretar, tal el caso del llamado a licitación para la construcción de un nuevo edificio para la residencia Socio-Educativa del Copnaf.

Docentes, en asamblea permanente, y algunos padres que se acercaron, no solo reclamaron soluciones, sino que aportaron algunas ideas ir superando los inconvenientes. Dentro de los reclamos, en una asamblea que duró más de 90 minutos, estuvo también la solicitud de nuevos cargos docentes, los que están siendo gestionados por la Departamental de Educación.

En resumen, en los próximos días comenzarán con la ejecución de obras menores; mientras se espera también la llegada de al menos dos aulas móviles, puesto que por el crecimiento de la matrícula escolar, los espacios para el desarrollo de las actividades educativas, son cada vez más reducidos.

En el final, los docentes informaron que permanecerán en asamblea permanente, hasta tanto se hagan los trabajos reclamados, y pueda de este modo darse inicio a las actividades del nuevo ciclo lectivo. (Federal al Día)

