ESCUELA EDUCACIÓN INTEGRAL 13: SEGÚN GASSMAN Y KRENZ SIEMPRE SE ATENDIERON LAS REPARACIONES Y MEJORAS QUE FUE DEMANDANDO EL VIEJO EDIFICIO

El Jefe Zonal de Arquitectura, Adrián Gassman, y el Director Departamental de Escuelas, Santiago Krenz, aseguraron no haber nunca desatendido los reclamos de las autoridades de la escuela; al tiempo que dieron detalles de los tramites que se llevan adelante para conseguir el financiamiento para la construcción del nuevo edificio. Se trata de una obra de más de 50 millones de pesos, que es prioridad dentro de las gestiones que lleva adelante la Senadora Provincial Nancy Miranda. ESCUCHE QUE DIJERON LOS FUNCIONARIOS.

Sobre el actual estado de situación de la Escuela de Educación Integral N° 13 de Federal, por el que se realizó una convocatoria a la comunidad para reclamar la construcción de un nuevo edificio para la institución; dieron un pormenorizado informe del avance de las gestiones para conseguir el financiamiento, y los trabajos de mantenimiento que en tanto se realizan, el Jefe de la Zonal de Arquitectura, Adrián Gassman, y el Director Departamental de Escuelas, Santiago Krenz.

Gassman aseguró, en el programa “Radio Sábado” de Radio Integración 90.5, que el traslado de la escuela, desde la calle 12 de Octubre y Cuneo hasta su actual asentamiento en edificaciones del ex ferrocarril Urquiza, “fue consensuado con las autoridades de la escuela, mientras se trabajaba en el proyecto de edificación de la nueva escuela”, para lo que “se inició el expediente, se realizó el proyecto, están los planos y las imágenes en 3 D; no obstante a medida que han surgido los problemas en la casa del ferrocarril, se han ido atendiendo junto con la Departamental de Escuelas y la Senadora Nancy Miranda, que nos ha ayudado mucho en las gestiones del financiamiento para la obra nueva”, que en la actualidad alcanzaría a un valor superior a los 50 millones de pesos.

“No obstante desde la departamental de Escuelas se siguen realizando trabajos en el edificio donde ahora funciona, en el ex ferrocarril, y esta semana estaremos mandando a realizar otra serie de trabajos para adecuar nuevos espacios, porque por lo que tengo entendido han incrementado la cantidad de alumnos”, y agregó “es cierto el lugar no es el ideal, pero nosotros nunca hemos dejado de estar atendiendo los problemas, y dentro de nuestro alcance solucionarlos”.

“Es cierto que el edificio se necesita, pero estamos ante un escollo financiero que no se puede negar, ya que se trata de una obra de más de 50 millones de pesos”, reflexionó Gassman, insistiendo en que la Senadora Miranda “ha sido la que más ha andado detrás del trámite, golpeado puertas, para tratar de sacar adelante la obra; y si ella dijo que vamos a lograrla,…se va a lograr”.

Por su parte el Director Departamental de Escuelas de Federal, Santiago Krenz, manifestó “nosotros hemos venido trabajando desde el momento que se tomó la decisión, en forma conjunta entre la comunidad educativa, la Supervisora, las autoridades de la escuela y los padres, de trasladarla a ex edificio de vías y obras”, de ferrocarril Urquiza.

“La decisión tuvo como propósito no seguir invirtiendo en el edificio de 12 de octubre y Cuneo, ya que cuando se concrete la nueva escuela deberá ser demolido. Ya llevan dos años funcionando en el edificio del ex ferrocarril, donde se le hicieron muchas reparaciones, arreglos y acondicionamientos, para que pudiera funcionar. No es el lugar ideal, y lo sabemos todos, pero tampoco podíamos seguir invirtiendo en un lugar que se habría de demoler”.

Krenz aportó el detalle de que oportunamente “desde las autoridades de Consejo General de Educación nos habían autorizado al alquilar un lugar donde pudiera funcionar, pero es de público conocimiento que en Federal no existe un lugar para alquilar y destinar al funcionamiento de una escuela de educación integral; entonces lo más atinado fue acondicionar el edificio de vías y obras, lugar donde hasta el 2015 funcionó la escuela agrotécnica”.

“El edificio, después de reparaciones que se le realizaron, pasó algunas situaciones, tal es el caso de lo provocado por las abundantes lluvias de las pasadas semanas, cuando por encontrarse con canaletas tapadas, el agua se filtró hacia el interior perjudicando la pintura interior, que en la semana vamos a mandar a repintar con recursos de la Dirección Departamental; expresó Santiago Krenz, quien comentó de una reunión mantenida recientemente con autoridades de la institución educativa, quienes informaron sobre el crecimiento de la matrícula, por lo que dejamos establecido analizar en forma conjunta como organizamos el inminente inicio de ciclo en la escuela Integral”.

“Es obvio que cada escuela quiere brindarle lo mejor a sus alumnos, pero hay que ser realistas y ver que por ahora tenemos algunas limitaciones, trabajar con responsabilidad en ello, para poder proyectar un ciclo lectivo normal”, y concluyó Krenz diciendo “nos solidarizamos con ellos en el reclamo de la construcción del nuevo edificio de la Escuela Integral N° 13, pero la falta de financiamiento ha hecho que no se haya podido ejecutar, pero la Senadora Miranda nos ha indicado que es la prioridad número 1 en los edificios pendientes de construcción en Federal, luchemos entre todos para que se concrete”. (Federal al Día)

