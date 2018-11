EN VÍSPERAS DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL: RODRÍGUEZ HIZO UN BALANCE DE SUS DOS AÑOS DE GESTIÓN

El Secretario General del Sindicato de Empleados Municipales, Ariel Rodríguez, que en diciembre dejará la conducción gremial, al hacer un balance de su paso por la actividad sindical, destacó el empeño puesto en la lucha por conseguir mejoras para los agentes del municipio, y el progreso en la infraestructura del edificio del SEM. ESCUCHE UN FRAGMENTO DE SUS DECLARACIONES.

Ariel Rodríguez, dijo a FEDERAL AL DÍA, al hacer un balance de la gestión al frente del SEM, “me puse la meta de estar al frente dos años, para tratar de mejorar la infraestructura del sindicato y los sueldos de los empleados municipales, en tiempos difíciles para negociar”, consiguiendo los mismos aumentos que se otorgaron a los empleados provinciales.

Rodríguez se mostró orgulloso por las mejoras realizadas en el edificio gremial, diciendo “le di vida a este lugar, que encontré en condiciones que no estaban para ser aprovechadas por los afiliados”, y destacó “le dejo a quien va a estar al frente del sindicato, Daniel Solari, todo al día, no le dejo deudas en los comercios, en impuestos, y todo lo que se compró esta pago”.

Remarcó como muy importante lo conseguido en tiempos de la anterior administración, la de Felipe Torres, haber conseguido la aprobación del Estatuto Municipal, “que todavía no se ha puesto a funcionar”.

“Yo he puesto la energía suficiente en la gestión, pero la crisis económica nos ha complicado poder alcanzar los aumentos de sueldos que la gente quiere”, exponiendo que se ha alcanzado en el acumulado un 25%, mientras la inflación anual se prevé en al menos 45 %.

Ariel Rodríguez agradeció a todos los que en él confiaron, y a los que no pudo satisfacer, e invitó a sus compañeros a involucrarse. “Yo no le tuve miedo, me involucre, y di la cara en lo que pude; y ahora llega un grupo nuevo, con mucho entusiasmo, y en lo que sea posible, con mi experiencia, voy a estar siempre acompañándolos”.

Los agentes municipales organizaron el festejo del Día del Empleado Municipal, con una cena en el club talleres, donde se realizarían un sinnúmero de sorteos entre los presentes, donados por los comercios locales; además de otros aportados por el gobierno municipal. (Federal al Día)

