“En lo local estamos muy bien” Gerardo Chapino: “Bordet mide 65 puntos en Federal”

“La medición de Benedetti no da, es muy baja la imagen, no mide en Federal, hay muchos que no lo conocen” dijo el intendente de esa localidad



En comunicación con RADIO RD 99.1, actual intendente de Federal, Gerardo Chapino, contó cómo están realizando la campaña en esa localidad de cara a las PASO, ya que va por su reelección.

“Estamos en una campaña tranquila como la que hicimos en 2015, sin agresiones, teniendo en cuenta que somos todos habitantes de esta ciudad y todos, teóricamente, los que queremos es mejorar la calidad de vida de los federaenses”.

“Hay veces que no todos lo ven del mismo modo y piensan que agraviando o mintiendo, pueden llegar a conquistar a un voto, cosa que hoy en día lo veo difícil porque la gente piensa, no es tonta, ve las realidades y la mentira tiene patas cortas”.

“La interna justicialista viene tranquila, si bien se puede escuchar algún rumor, y con el dolor en el alma, es parte del folklore de las elecciones en nuestro país, el el salir con agravios o simplemente a mirar al que hoy es oficialista, gobierno pero realmente con pocas propuestas. O encontrar el caso de gente que ha sido parte del gobierno que estuvo durante 24 años, radicales en este caso, y que hoy salen a criticar lo que no se ha hecho en estos tres años lo que no se hizo en 24”.

“Los radicales en Federal se quieren ir de Cambiemos. Es lamentable que cuando el barco se está hundiendo quieran saltar. Son parte de esta alianza, lo que tiene que hacer es ponerle el pecho y hacerse cargo de la realidad que estamos atravesando. Es lamentable del radicalismo con la historia que tiene, tener que hacer alianzas para querer o pretender estar en el poder y no seguir sus bandera e ideales, es lo que está pasando y por eso muchos están queriendo abandonar a Cambiemos”.

“Quizás no tuvimos -en 2015- el poder de convencimiento en su momento acerca del gobierno que íbamos a tener, qué era, lo que iba a representar Macri y que hoy en día la gente lo está padeciendo”.

“La gente la está muy mal y Federal no es la excepción. En lo social estamos complicados, hemos hasta triplicado la comida en los comedores barriales. En 2015 entregamos 50 bolsones de alimentos hoy estamos superando los 400, esto lo hacemos con fondos provinciales y algunos con fondos municipales”.

“En las encuestas que hemos visto que se han hecho en Federal el apoyo al presidente actual está por debajo del 15% cuando en su momento tenía casi un 50%, hay una realidad que la gente la está viviendo”.

“El gobernador mide 65 puntos en Federal, en lo local estamos bien pero no podemos quedarnos con eso. En Cambiemos hay dos listas, otra del socialismo, y dos listas del PJ. En las encuestas superamos el 55%”.

“La medición de Benedetti no da, es muy baja la imagen, no mide en Federal, hay muchos que no lo conocen”.

“Lo bueno es que hemos tenido un estado provincial presente en donde ya perdí la cuenta la cantidad de veces que el gobernador ha visitado nuestra ciudad, ha traído respuestas en obras como las lagunas cloacales, el ex hospital Urquiza que va a ser un centro cívico, las cuadras de asfalto. Tenemos un proyecto muy importante que es proveer de cloacas a tres barrios que nunca tuvieron, el gobernador va a sacar un crédito del BID para hacerlas. Tenemos un gobernador presente en todo aspecto, la imagen no es en vano que tiene sino que es bien merecida en el norte entrerriano”.

“Hoy leía en El Portal que hay personas que quieren por ahí opacar nuestra gestión y había una señora de la oposición que decía que nosotros no presentábamos las rendiciones en su totalidad. Somos uno de los municipios que más ha avanzado con las 100 viviendas de emergencia hídrica que están dadas por el gobierno nacional. Llevamos cuatro desembolsos de 12 para poder tenerlas terminadas. Techamos 40 y de los 56 millones sin el reajuste económico de la obra que hoy debemos estar cerca de los 100 millones, solo hemos recibido 15 y con eso hicimos lo que está hecho. Llevamos 21 certificaciones presentadas”.

“Para desmentir a los que quieren ensuciar nuestra gestión sobre lo que dice una de las líneas del radicalismo, en donde están María Angélica Rausch y un joven Luna de apellido. En el municipio se viene trabajando en forma seria y ordenada. Tenemos todo si quizás ellos están desinformados y lo hacen por eso, tenemos todo para presentarles y mostrarles cuando lo necesiten”. (www.davidricardo.com.ar)

