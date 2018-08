El Municipio desvinculó a uno de sus funcionarios tras el descubrimiento de maniobras irregulares en el uso de recursos públicos

El Presidente Municipal, Gerardo Chapino, convocó a la prensa local en el mediodía de este jueves, para comunicar la desvinculación de sus funciones del Director de Servicios Públicos, Martín Robalo, a quien denunció ante la Fiscalía local por presuntos graves delitos contra la administración pública. “Me pueden cuestionar si pongo un funcionario o saco a otro, uno apuesta a las personas y tiene confianza en ellas, pero no nuestra transparencia y nuestra decisión de hacer público y denunciar este tipo de hechos, que en su momento la justicia esclarecerá”, y agregó “es todo motivo de investigación en este momento, y si realmente se confirma nos sentimos muy dolidos por la confianza depositada en él, y por este tipo de hechos que afectan a todos los federalenses”. ESCUCHE EL AUDIO COMPLETO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA.

Audio Gerardo Chapino (Duración 11´20″)

El Presidente Municipal Gerardo Chapino, llamó este mediodía a conferencia de prensa, para informar algunos detalles sobre la denuncia realizada por el municipio de Federal ante el Ministerio Fiscal, por “el descubrimiento de algunas irregularidades de índole económico que están vinculadas a un funcionarios” de la corporación municipal, apuntando al ahora desvinculado Director de Servicios Públicos, Martín Robalo.

Chapino, que estaba acompañado de la Secretaria de Gobierno y Hacienda, María Isabel Kessler, dijo “hicimos lo que corresponde en estos casos, porque en nuestra función nosotros no permitimos ningún tipo de delitos, y es esta la segunda persona de este municipio que hemos denunciado”, refiriéndose también al caso del reciente despido de un agente municipal al que se responsabilizó de hechos de corrupción.

“Fuimos ayer (miércoles) a la Fiscalía, donde la Dra. Irurzun nos tomó la denuncia, y en estos momentos están actuando con un allanamiento aquí en el municipio, en la oficina del ex director Martín Robalo, y otro en la planta de tratamiento de residuos”, no pudiendo confirmar el trascendido de que otro se estaba concretando en otra ciudad.

“Me pueden cuestionar si pongo un funcionario o saco a otro, uno apuesta a las personas y tiene confianza en ellas, pero no nuestra transparencia y nuestra decisión de hacer público y denunciar este tipo de hechos, que en su momento la justicia esclarecerá”, y agregó “es todo motivo de investigación en este momento, y si realmente se confirma nos sentimos muy dolidos por la confianza depositada en él, y por este tipo de hechos que afectan a todos los federalenses”.

Chapino, consultado por FEDERAL AL DÍA, dijo que no podía explayarse respecto al tipo de delito que se denunció, pero sí aclaró que la situación delictiva fue descubierta en el área contable del municipio, “pero para no entorpecer el trabajo de la justicia nosotros no podemos dar la evidencia a conocer”.

“Hicimos la denuncia porque nosotros no nos vinculamos con ningún hecho de corrupción, a pesar de que se haya tratado de una persona del gabinete municipal, que nosotros convocamos para trabajar en esta ciudad”, y aclaró que no había cuestionamiento para Robalo en la parte laboral “ya que venía realizando su tarea como nosotros pretendíamos, pero cuando afecta a las arcas del municipio y del pueblo, nosotros tenemos que transparentarlo, es nuestra forma de ser, es nuestro accionar, y lo vamos a hacer con cualquiera de los empleados municipales o los funcionarios en donde encontremos algún tipo de actitudes de este tipo”.

Chapino no pudo informar respecto de la magnitud del daño económico que pudo haber provocado el ex Director de Servicios Públicos, y agregó “es lo que deberá aclarar la justicia para ver cuáles son los montos en los que se afectó al municipio”.

La irregularidad en la que habría incurrido Martín Robalo había sido detectada días atrás por el Contador Municipal, Maximiliano Taborda, quien al regreso de Chapino de su viaje a Medellín, Colombia, lo puso en conocimiento, como también al Vicepresidente Rubén Wetzel y a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, María Isabel Kessler. “Primero nos pusimos a hacer la investigación interna, para luego hacer la denuncia correspondiente”, expresó el Jefe de Gobierno local.

“Esta es una situación que nos duele muchísimo, porque nosotros no nos identificamos por este tipo de cuestiones, por el contrario la repudiamos, y esta es una muestra del repudio que tenemos a este tipo de actitudes”, avanzó manifestando Chapino. “Es el segundo, el primero fue un empleado municipal de planta, ahora surge con una persona del gabinete, y esto nos desagrada, pero tenemos la frente en alto para decirle a la comunidad que nosotros no tenemos ningún tipo de problemas en denunciar a cualquier funcionario o empleado municipal que esté realizando algún tipo de actividades que no correspondan, por eso es que con las pruebas suficientes que teníamos, y con las que va a seguir teniendo la justicia, actuamos en consecuencia y hemos hecho la denuncia para que esto se pueda esclarecer, y la persona que cometió esto tenga que pagarlo como lo determine la justicia”.

En la mañana de este jueves la justicia local allanaba dependencias municipales, y la planta de tratamiento de residuos, por lo que, aunque no se aclaró oficialmente, el delito cometido por Robalo tendría relación con la administración de recursos, ventas del reciclado, y otros. La investigación apunta a conocer cuántos fueron los dineros que se desviaron y si además de Robalo pudo haber algún otro funcionario involucrado en el presunto acto de corrupción. (Federal al Día)

