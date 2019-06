EL GOBERNADOR BORDET LLEGÓ A FEDERAL PARA ACOMPAÑAR LAS CANDIDATURAS DE CHAPINO, MIRANDA Y BOXLER

El gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, que el próximo domingo buscará su reelección, llegó acompañado de la candidata a vicegobernadora, Laura Stratta, y del Diputado Nacional, Julio Solanas, entre otros. Junto a la Senadora Provincial Nancy Miranda, al presidente municipal de Federal, Gerardo Chapino, y al presidente municipal de C. Bernardi, actual candidato a diputado, José Rubén Boxler; visitaron Sauce de Luna, C. Bernardi y la ciudad de Federal. En esta, luego de saludar a la militancia que se hizo presente en el local céntrico de CREER Entre Ríos, y de responder las consultas de los medios; recorrieron algunas de las obras que con recursos provinciales se realizan en la cabecera departamental. En la conferencia de prensa, el gobernador ratificó que está muy avanzada la gestión ante el BID, para la concreción del programa PROMEBA 4, una millonaria inversión que servirá para llevar servicios de infraestructura fundamentales a los barrios El Silbido, Itatí, 25 de Mayo y parte de Las Flores. El jefe de gobierno local, Gerardo Chapino, se explayó sobre algunos de los proyectos que pretende encarar en su próxima gestión. ESCUCHE QUE DIJERON BORDET Y CHAPINO. VEA IMÁGENES Y VIDEOS.

Audio Bordet (Federal) – (Duración 02´16″)



Audio Chapino (Federal) – (Duración 04´20″)



En conferencia de prensa, en la ciudad de Federal, el primer mandatario entrerriano respondió a todas las consultas que se le hicieron; entre ellas sobre las obras que se pretenden para los barrios El Silbido, Itatí, 25 de Mayo y parte de Las Flores; a través del programa PROMEBA 4, que demandará una inversión de casi 300 mil pesos, los que serán asumidos íntegramente por la administración provincial.

Al respecto el gobernador Gustavo Bordet dijo “el PROMEBA 4 es un programa del gobierno nacional, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que la nación dio de baja, los abandonó; y es por eso que le pedimos al gobierno nacional que nos transfiera ese crédito del BID para que sea asumido por la provincia en un ciento por ciento”, y agregó “lo estamos tramitando, ya nos dijeron que si, y el crédito en dólares lo tome completamente la provincia, pero que son sumamente necesarios, porque el Programa de Mejoramiento Barrial traerá cloacas, agua, cordones cunetas en barrios necesitados de la ciudad, y asumiremos el total del costo para hacerlo”.

En cuanto a la reiterada llegada, en los últimos días, de ministros del gobierno nacional a Entre Ríos, Bordet manifestó “a mí no me molesta que vengan, son las reglas de juego, pero yo la verdad es que prefiero discutir los problemas de los entrerrianos, y que nadie venga de Buenos Aires a decirnos que hacer, porque su candidato no dice lo que propone par la provincia de Entre Ríos. A mí no me molesta, pero considero que es importante que todos los Ministros que han venido después del 9 de junio sigan viniendo, pero para traernos las obras que hacen falta, que siga viniendo el ministro de transporte para que ponga otra vez en marcha la obra de la ruta nacional 127, que la pararon hasta el año que viene y dejaron a 40 trabajadores en la calle, como lo hicieron con la ruta 18. Que sigan viniendo después del 9, a traernos muchas cosas que necesitamos”.

Consultado Gerardo Chapino al respecto de su gestión, de algunos proyectos que se tienen en carpeta para un segundo periodo de gobierno en la ciudad de Federal, respondió “han sido muchas las gestiones que hemos logrado conseguir ante el gobierno provincial, como las lagunas decantadoras cloacales y el colector sur, la segunda etapa del reasfaltado de calles que culminará con más de 80 cuadras asfaltadas en la ciudad; así como también la obra en el ex hospital Urquiza, que se convertirá en centro Cívico, que gestionamos junto con Nancy (Miranda), y donde varias instituciones provinciales se albergarán y dejarán de pagar los alquileres que pagan en la actualidad. No será solo un ahorro para la provincia, sino que también, además de revalorizar el edificio del ex hospital Urquiza, lo hará con el barrio El Salto”.

Chapino se refirió además a las obras de sistematización de la Cañada Los Tigres, en el tramo Colectora Berardo-Lavalle, “que hace muchos años se tendría que haber hecho”.

“Otra de las obras, de las más importantes, es el cierre energético del norte entrerriano. Siempre en Federal soñamos con tener un parque industrial, pero para ello necesitábamos algo esencial, la energía. En algún tiempo lo tendremos para que industrias y fábricas puedan venir a instalarse en este norte entrerriano, y que nosotros los federalenses podamos dar una respuesta en lo laboral, que tanta falta nos está haciendo”, expresó el presidente municipal.

Más adelante, Chapino dijo que “los proyectos que tenemos son muchos”, y se explayó al contar “queremos hacer el acceso del tránsito pesado, para que no sea más por calle 9 de Julio, sino que circule por otro lugar. También queremos revalorizar el edificio del ex ferrocarril, y convertirlo en un centro cultural, y en lo que trabajamos desde 2016. Una más de todas las ofertas que venimos brindando en cultura, de la apertura que se ha tenido desde la municipalidad de Federal, con más de 36 talleres, con un festival del chamame que llegó a los lugares que nunca antes había llegado, con la televisación de la TV Pública, con los grandes exponentes arriba del escenario Ernesto Montiel, y con la visita de representantes de todo el país aquí en Federal”.

“Seguiremos fomentando el turismo, como lo estamos haciendo en nuestra selva montielera, que nosotros revalorizamos a través de cabalgatas, de excursiones, de visitas guiadas”, y avanzó en sus proyectos explicando que se prevee realizar un “proyecto de autoconstrucción de viviendas, con fondos municipales y el apoyo de la provincia”.

“Los federalenses no nos podemos quejar del apoyo que hemos tenido del gobierno provincial, sabiendo sobre todo de la situación que estamos atravesando, que no es la mejor. Los vecinos acuden permanentemente a pedir ayuda al municipio, a la senadora, buscando un aporte, buscando comida, una cosa que hasta hace unos años no se veía, y que lamentablemente hoy estamos padeciendo. Nuestro agradecimiento es total, y sabemos que este tren necesita una locomotora, que es la presidencia de la nación, que estamos cerca de conseguir, y que nuestro capitán en la provincia es Gustavo Bordet, y que junto con Laura Stratta, vamos a seguir teniendo el apoyo que estamos teniendo en Federal, para que sigan viniendo las obras y las realidades de los federalenses cambien notablemente”, concluyó Chapino.

Antes de llegar al local de la Alianza CREER, Bordet, Stratta, Miranda, Chapino y Boxler, se acercaron a saludar a uno de los comerciantes próximos al lugar, “coro” Irurzun, un vecino que está al frente de su verdulería hace más de 58 años. El hombre le dijo a Bordet, “gobernador le agradezco por las obras hermosas que ha mandado a Federal”, al tiempo que le auguró un triunfo holgado el próximo domingo.

El gobernador se retiró del local de CREER, para dirigirse a un par de cuadras del lugar, donde la empresa Losi trabaja en el reasfaltado del Boulevard Urquiza. Allí, junto a Stratta, Chapino, Miranda y Boxler, se tomó fotografías con los operarios que desarrollaban su tarea. Se escuchó a uno de ellos pedirle a Bordet que siguiera destinando fondos a obras en la zona, para poder sostener las fuentes de trabajo.

Los funcionarios recorrieron también otras obras que se realizan en la ciudad. (Federal al Día)

Me gusta: Me gusta Cargando...