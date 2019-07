EL FEDERALENSE ALEXIS PEREYRA ES PRECANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL

La Juventud Radical apuesta a Futuro Entrerriano. “Es necesario pensar en la provincia y en quiénes son los mejores candidatos para representarla”, expresó el presidente de la Juventud Radical de Entre Ríos, Juan Andrés Treppo, al manifestar su apoyo a la lista que propone a Kisser y Arribalzaga. Resaltó que los precandidatos a diputados nacionales Alexis Pereyra (JR – Federal) y Julieta Carrazza (vicepresidenta JR ER – Gualeguaychú) ocupan espacios que la JR se ha ganado con militancia y debate para todo el radicalismo”.

En un documento, el dirigente de la juventud radical consideró necesario “comentar algunas particularidades de esta elección primaria”.

“Vemos que hay cierta picardía en algunos candidatos que pretenden aparecer como ‘oficiales’ cuando en realidad hay tres boletas en disputa. Las fórmulas presidenciales no tienen competencia y, por lo tanto, ya tienen asegurado su lugar en la general de octubre”, afirmó Treppo. Y agregó: “Entendemos la preocupación por asegurar la victoria de Macri pero la verdad es que en esta instancia es necesario pensar en la provincia y en quiénes son los mejores candidatos para representarla”.

“La contienda, entonces, se da en la provincia, en la categoría de senadores y diputados nacionales. Iremos a las urnas a decidir quiénes serán los candidatos a legisladores nacionales por Juntos por el Cambio, o sea, quiénes acompañarán a Macri y Pichetto en la boleta de la elección general”, continuó.

Luego resaltó: “Desde la JR apostamos a construir Futuro Entrerriano porque creemos firmemente en una construcción que apueste a sobrevolar por diferencias territoriales y consolide una dinámica política que privilegie posturas que nos fortalezcan y tengan más sentido democrático. Los precandidatos a diputados nacionales Alexis Pereyra (JR – Federal) y Julieta Carrazza (vicepresidenta JR ER – Gualeguaychú) ocupan espacios que la JR se ha ganado con militancia y debate para todo el radicalismo”.

“No se trata sólo de listar nombres. Como en todo grupo político, hay algunos temas que nos encuentra en coincidencia y en otros no tanto. De esto se trata, de ir fortaleciéndonos desde miradas distintas. Sólo por dar un ejemplo, podemos destacar el trabajo legislativo en conjunto que derivó en el proyecto de ley de Educación Sexual Integral que Kisser ingresó en la Cámara de Senadores de la provincia. Nos enorgullece que ese producto político de la Juventud, que representa una de sus mayores preocupaciones entre otras, tenga estado parlamentario y esté en consideración de los legisladores. Y hacerlo junto con Raymundo nos fortalece como radicales”, resaltó el dirigente.

Apuntó que “hay una mayoría que percibe y demanda la necesidad de fortalecer la coalición en tanto que las condiciones que llevaron a su creación siguen vigentes y la magnitud de la tarea tras la salida del kirchnerismo demanda otro turno de gestión”. Y aadió: “También consideramos que algunas de esas soluciones hubieran sido más efectivas –y los esfuerzos más tenues– si la intervención del radicalismo hubiese encontrado mayor eco. A partir de esa experiencia y en el actual escenario electoral, nos preocupamos porque el radicalismo se fortalezca y, a su vez, se robustezca el frente que integra en la convicción de que es el camino que debemos transitar para fortalecernos como sociedad y como entrerrianos. Por eso estamos en Futuro Entrerriano”.

Más adelante, Treppo señaló: “En materia de representación parlamentaria, advertimos que Entre Ríos viene siendo un fracaso. Los representantes entrerrianos en el Congreso no tienen voz, no se distinguen por sus leyes, no participan de ninguna conversación pública. Eso debe cambiar. Y cambiará cuando los mejores representantes lleguen al Congreso de la Nación”.

“La Lista 502 A Futuro Entrerriano aparece como la mejor herramienta de que los radicales e integrantes de Juntos por el Cambio disponemos para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Tenemos grandes expectativas por lo que vendrá. Caminamos juntos y vemos en Raymundo y Leandro a dos buenos militantes que, desde Juntos por el Cambio y junto a Mauricio Macri, destacarán la voz de todos los entrerrianos. Nos gustan sus ideas, su apertura para debatirlas, su manera de procesar las disidencias, su creatividad para proponer soluciones y su predisposición para ponerse en la tarea. El Congreso Nacional volverá a escuchar qué es lo que Entre Ríos tiene para decir. Estamos bien representados y, por eso, la Juventud Radical sale a la calle a pedir el voto por el Futuro Entrerriano”, finaliza el documento. (APFDigital)

