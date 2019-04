DPTO. FEDERAL: SE REALIZARON CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE LA EDICIÓN 2019 DEL SENADO JUVENIL

La Senadora Provincial Nancy Miranda, acompañada de la coordinadora del programa; Ingrid Dening, el presidente municipal Gerardo Chapino, y otros funcionarios provinciales y municipales, recorrieron diversos establecimientos educativos del Departamento Federal para hacer conocer al alumnado detalles de la nueva edición del Senado Juvenil.

En la charla informativa de la edición 2019 del Senado Juvenil en Esc. Sec. N° 2 “José Manuel Estrada”, ex comercio, la Senadora Provincial Nancy Miranda estuvo acompañada del Presidente Municipal Gerardo Chapino, el Director Departamental de Escuelas Santiago Krenz, la Coordinadora del Programa Ingrid Dening y del área municipal de Participación Ciudadana, Patricia Padilla. “Siempre le digo a los chicos que hagan ruido, sean ese ruido que nos llame la atención y nos obligue a mirar más allá. El Senado Juvenil es una oportunidad concreta para compartir y poner en acción las ideas”, destacó la senadora Miranda.

Otra charla similar se desarrolló en el Colegio Divina Providencia de Aldea San Isidro (El Cimarrón). “No son el futuro, son el presente. Anímense hoy a ser jóvenes protagonistas”, dijo allí Nancy Miranda.

En tanto en Conscripto Bernardi, al hacer uso de la palabra, Nancy Miranda expresó “debemos preguntarnos: ¿Qué es lo que tengo yo para brindar a mi comunidad? Yo creo que ustedes pueden brindar muchísimo. Solo deben creer que pueden hacerlo. Estar convencidos que pueden hacerlo. Y animarse. Crean en ustedes, no escuchen las críticas y peleen por lo que quieren.”

En el final del recorrido, la escuela Sec. N° 1 “Pancho Ramírez, la senadora Nancy Miranda les dijo a los estudiantes: “Yo soy una convencida de que atacamos lo que no podemos ser. Así que si alguien se ríe de ustedes es porque le falta lo que ustedes tienen. Anímense a más. No escuchen críticas. Crean en ustedes mismos, confíen en lo que hacen. No sientan vergüenza, no se dejen silenciar por la sociedad. Los títulos, los cargos, la ropa y la plata no hacen a la persona. Tengan libertad de pensamiento, pero libertad de pensamiento real. Sepan que tienen muchísimo para dar y la sociedad necesita de ustedes”. (Federal al Día)

Me gusta: Me gusta Cargando...