“DEBEREMOS HACER LAS COSAS QUE SEAN NECESARIAS PARA QUE EL HOGAR NO SEA UN DEPOSITO”, DIJO LA DRA. OVIEDO

La nueva Directora Coordinadora del Hogar geriátrico “Divino Niño Jesús” de Federal, dio detalles de los requisitos con los que el lugar debe cumplir para ajustarse a la Ley 9823 (prestaciones y servicios gerontológico y geriátricos de la Provincia de Entre Ríos), que está en vigencia desde 2007. ESCUCHE PARTE DE SUS DECLARACIONES.

La recientemente designada como Directora Coordinadora del Hogar geriátrico Divino Niño Jesús de Federal, Dra. Silvana Oviedo, dijo ante los micrófonos de Radio Integración 90.5, “nosotros a partir del 1 de noviembre de este año comenzamos a cumplir con la ley 9823 (prestaciones y servicios gerontológico y geriátricos de la Provincia de Entre Ríos), en vigencia desde 2007, con la idea de organizar y dirigir el Hogar de Ancianos, cumpliendo con los requisitos que exige la ley”.

Oviedo manifestó al programa “Radio Sábado”, “hay cosas que se hicieron, y están bárbaras, pero hay que mirar hacia adelante, ver que es lo que podemos hacer, que podemos mejorar, dejar de decir este es personal municipal y este de la asociación, esto compro la asociación y esto la municipalidad; es personal del hogar de ancianos, son cosas del hogar, porque cuando logremos ser uno solo vamos a poder hacer mucho más cosas”.

“Mi función comenzó el 1 de noviembre, y lo que estuvo mal vamos a tratar de arreglarlo, y lo que estuvo bien lo continuamos, pero lo importante es lo que vamos a hacer de ahora en más por el bienestar de los abuelos, porque ninguno de nosotros esta exento de terminar viviendo en un hogar; y en base a eso tratar de organizar, dirigir, armar este hogar”, declaró la profesional de la medicina.

Informó que durante la semana estuvo reunida con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Humano, con los que dialogó sobre la situación actual del hogar, que no está habilitado a partir de promulgada la Ley 9823; quienes vinieron a ver las condiciones actuales del edificio del Hogar de Ancianos, la situación de los allí alojados, “e indicarnos cuales son las cosas que tenemos que ir acomodando con más urgencia para poder darnos la habilitación del hogar”.

En cuanto a los recursos con los que se administra el hogar, la Dra. Silvana Oviedo explicó que “todavía es como una mezcla de cosas. El dinero de los abuelos los maneja la comisión, y los va a seguir manejando”, aunque aclaró que hay requisitos respecto de ese manejo y tendrán que rendírmelo.

La nueva Directora Coordinadora del Hogar Divino Niño Jesús, comentó que este martes se reunirá con el presidente municipal Gerardo Chapino, para seguir avanzando sobre las inversiones que hay que realizar en el hogar geriátrico, “para que la provincia nos habilite el Hogar, lo que nos abrirá puertas a programas y subsidios provinciales y nacionales”.

“La ley también exige que haya profesionales en el Hogar, como Kinesiólogo, enfermero, asistente social, terapista ocupacional, lo que nos es exigible que hagamos en 20 días, sino en el transcurso del tiempo; ya que la incorporación de profesionales es muy necesario, para que no sea un deposito el Hogar”; y amplió diciendo que la Ley exige que quienes cuidan a los abuelos deben tener el curso de cuidadores, “que en este Hogar no todo el personal lo tiene, y es por eso que tenemos la idea de que adquieran ese conocimiento, no para echar ni correr a la gente como se ha dicho, sino para que esto funcione como debe ser”.

La Dra. Oviedo aclaró que no milita para ningún partido político, “sino que mi apuesta es más que nada a trabajar por algo que me gusta, y que esto pueda funcionar más allá de lo político”. (Federal al Día)

