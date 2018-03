Costo de la energía electica: Farach reclamó gestos concretos del funcionariado político “porque lo que se viene es peor aún”

El Presidente del CAEF, Silvio Fabián Farach, dijo que “no basta con que manden una nota reclamando al gobierno nacional, sino parándose de cara a los ciudadanos, a la comunidad, acompañando los reclamos que hacemos las instituciones intermedias”, y prosiguió “necesitamos imperiosamente el acompañamiento real y concreto, que nos llamen y nosotros estamos dispuestos a hacer todos los viajes que haya que hacer, a reunirnos con quien fuera necesario, para que interpreten que esto no es un capricho”. Farach aseguro que si esta embestida tarifaria no se para ahora “lo que se viene es peor aún”.

Audio Silvio Farach (Duración 04´27″)



“La preocupación, no solo del sector comercial y productivo de Federal, sino también de la provincia de Entre Ríos, ha sido bien recibida, y está siendo bien entendida, tanto por las autoridades locales como provinciales”, dijo el dirigente al programa “Radio Sábado”, de Radio Integración de Federal.

Farach comentó que “la CAME, junto a la Federación Económica de Entre Ríos, de la cual el CAEF forma parte, el pasado sábado estuvimos reunidos junto a todas las localidades que componemos la Federación, y hemos tomado la medida de presentar en forma conjunta un pedido de audiencia con el Gobernador, y esperemos ser recibidos en los próximos días, para seguir avanzando en este tema que no pasa solo por el monto de una factura, sino que vemos con marcada preocupación el futuro de la producción y el comercio, pero sobre todas las cosas en el impacto que va a tener en la sociedad, y por eso hemos asumido el compromiso de acompañarlos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance”, y agregó “están abiertas una serie de medidas que hemos decidido tanto en la asamblea local, como a nivel provincial”.

La mesa de trabajo conformada luego de la asamblea autoconvocada el pasado 5 de marzo, que se realizó en dependencias del CAEF, resolvió elevar una nota al Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), “donde manifestamos una serie de situaciones que nosotros consideramos anormales y a la desmesura con la que se aplicaron los montos, más allá de que la medida provenga desde el gobierno nacional; pero no tanto eso la responsabilidad que le cabe a los que nos representan en la provincia es la de defender los intereses de los ciudadanos de la provincia de Entre Ríos”.

Farach manifestó “nuestra institución asume un rol protagónico en esta instancia, defendiendo el futuro del comercio, porque nos parece que es un acto irracional la aplicación de semejantes precios en la energía eléctrica, ya que es imposible hacerle frente a tremendo costo”.

El dirigente del gremio comercial exigió la intervención “de nuestros legisladores, ya que no basta con que manden una nota reclamando al gobierno nacional, sino parándose de cara a los ciudadanos, a la comunidad, acompañando los reclamos que hacemos las instituciones intermedias”, y prosiguió “necesitamos imperiosamente el acompañamiento, y no de boca, sino real y concreto, que nos llamen y nosotros estamos dispuestos a hacer todos los viajes que haya que hacer, a reunirnos con quien fuera necesario, para que interpreten que esto no es un capricho”. Farach aseguro que si esta embestida tarifaria no se para ahora “lo que se viene es peor aún”.

Este lunes ingresarán una nota al Concejo Deliberante de Federal, y entregarán otra al Presidente Municipal, “donde le pedimos un gesto político en el 25% que viene como alumbrado público en la factura de electricidad, sin el ánimo de entorpecer ni desfinanciar, de bajar gradualmente unos puntos para que la gente vea que del otro lado está la voluntad real y concreta, y no únicamente en manifestar que están preocupados, sino haciéndose cargo de un problema crucial”, y concluyó “este es el comienzo de las batallas que vamos a tener que empezar a dar en muchas otras cosas en nuestro país, y en nuestra provincia, porque no vemos un panorama de cara al desarrollo y al crecimiento, no solo del comercio, sino también de la industria en nuestra provincia”. (Federal al Día)

