CONVENIO INTERMUNICIPALIDADES POR JUZGADO DE FALTAS

Días atrás, el Intendente Gerardo Chapino y el Intendente de Conscripto Bernardi, Rubén Boxler, celebraron un convenio intermunicipalidades, a los fines de organizar la justicia de faltas en la vecina localidad. Para ejecutarse, sólo resta la ratificación del Honorable Concejo Deliberante.

La actual Jueza de Faltas, Dra. Cecilia Froschauer, constituirá un día hábil a la semana en el Municipio de Conscripto Bernardi, con la finalidad de recepcionar las actuaciones iniciadas de oficio por el personal idóneo (tránsito o inspección general u otros) o por denuncias de vecinos radicadas en el municipio y realizar todos los actos propios de la jurisdicción que detenta. Estará facultada para citar a presuntos infractores domiciliados en la vecina ciudad, a comparecer al juzgado de faltas de Federal, y/o de C. Bernardi cuando, conforme su criterio, una causa amerite celeridad en el trámite o revisa tal gravedad que sea imperioso citar al vecino.

El Municipio de Conscripto Bernardi debe garantizar un espacio físico, equipado y un personal administrativo, para tareas de secretario, notificador, recepcionar descargos, etc.

También se convino entre las partes que, de los ingresos percibidos en concepto de multas y/o sanciones en jurisdicción de la Municipalidad de Conscripto Bernardi serán distribuidos en la proporción de 70% para dicha localidad y 30% para la Municipalidad de Federal, a fin de solventar el costo administrativo del trámite de los expedientes ingresados, más el plus por trabajo a los dependientes y todo otro gasto que pudiera generar la resolución de casos de la Municipalidad de C. Bernardi. La liquidación del 100% de los ingresos por multas y/o sanciones en la jurisdicción de C. Bernardi, serán comunicadas de aquella al área contable del Municipio de Federal para su toma de conocimiento.

El presente convenio tendrá vigencia de dos años desde la suscripción. Tal como se hizo mención al principio, el Poder Ejecutivo eleva este convenio al Honorable Concejo Deliberante para que pueda ratificar su ejecución.

