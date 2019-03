CON BOLETA CORTA: VERÓN Y SOSA ENFRENTARÁN A GERARDO CHAPINO Y NANCY MIRANDA

Así lo confirmaron desde la Agrupación “Somos Federal”, que lleva como precandidato a la presidencia municipal a Darío Verón, y a vice a Fernando Navarro. En un reportaje radial dijeron que “los vecinos piden un ordenamiento en algunas cuestiones”. ESCUCHE LO QUE DIJERON VERÓN Y NAVARRO.

Audio Veron-Navarro (Duración 05´43″)



Los precandidatos a presidente municipal y vice de la Agrupación Somos Federal, Darío Verón y Fernando Navarro (Lista 125), hicieron declaración en el programa “Radio Sábado” de Radio Integración de Federal. Según Verón “los vecinos piden un ordenamiento en algunas cuestiones, que se perdió el funcionamiento medianamente óptimo de la planta de residuos, que se terminaron el matadero y la planta láctea, que el triángulo experimental esta deficitario al igual que el mantenimiento de los barrios”.

“Nosotros venimos a ser una opción dentro del Justicialismo, porque siempre dijimos que somos peronistas, y de eso no queda ninguna duda”, dijo Fernando Navarro, y agregó “somos compañeros, gente joven y con ganas de militar, que tiene diferencias con la estructura municipal de este momento”; aclarando que desde el oficialismo local “jamás se nos llamó, en todo este tiempo no tuvieron la decisión política de decirnos vengan compañeros vamos a conversar”.

Sobre el mismo tema Verón aseguró “al inicio de la gestión me acerque a Gerardo (Chapino), junto a otros compañeros de la agrupación, para brindarle algunas ideas y que tuviera en cuenta algunas cuestiones, pero nos dimos cuenta que no las llevaron adelante, y charlando con esos mismo compañeros nos dijeron por que no se ponen al frente, y las llevan adelante ustedes y la ponen a la consideración de la gente, que es lo que estamos haciendo”.

El precandidato peronista a la presidencia municipal de Federal, manifestó “no nos podemos acostumbrar que durante tres años no haya un mantenimiento y una contención en los barrios, y que simplemente sea para el festival y las elecciones; y me parece que el presupuesto económico y de gente está, sino que hay que ordenarlo para que haya ese mantenimiento permanente en los barrios”.

Los precandidatos aseguraron que sigue en pie la precandidatura a Senador Provincial de Silvia Sosa, ya que algunos medios provinciales habían anunciado su declinación a la postulación. “Iremos con boleta corta”, dijo Verón, explicando que las postulaciones de “Somos Federal” no irán pegadas a la boleta de Gustavo Bordet, como si lo harán las de Gerardo Chapino y Nancy Miranda.

“La situación de Federal no escapa a lo que es lo nacional, que está muy mal, hay un gobierno nacional al que no le preocupa la gente, darle un bienestar a la sociedad a la que gobierna, y de esto no escapa Federal; que hoy nota lo que es un gobierno de derecha, que se encarga solamente de los más ricos, de los que más tienen; diferenciándose e un gobierno que paso de 12 años que se encargó de darle notebook a los chicos, una jubilación al ama de casa, que le dio becas a los chicos, abriendo universidades, entre otras cosas”, destacó el precandidato a la presidencia municipal Darío Carlos Elías Verón. (Federal al Día)

Me gusta: Me gusta Cargando...