COMUNICADO DE PRENSA DE LISTA 125 “TODOS SOMOS FEDERAL”: RECLAMAN AL PARTIDO JUSTICIALISTA DE ENTRE RÍOS POR LA FALTA DE ENTREGA DE BOLETAS ELECTORALES

En un comunicado de prensa enviado a FEDERAL AL DÍA, los integrantes de la Lista 125 “Todos somos Federal”, manifiesta lo siguiente, a continuación lea textual lo expresado en el comunicado:

Nos dirigimos a la comunidad del Departamento Federal, con el objeto de comunicar que hasta el momento a nuestra Lista no se le ha hecho entrega de las Boletas Electorales impresas por parte del Partido Justicialista (Alianza Creer Entre Ríos), hemos hechos los reclamos pertinentes ante quien corresponde, estando a la espera de que esta situación se resuelva a la brevedad.

Les pedimos disculpas a los vecinos que se han acercado a solicitar boletas y llamamos a la cordura a las autoridades del PJ, no solo por no contar con las boletas a prácticamente una semana de las elecciones, sino también porque es de público conocimiento que otras listas que compiten con nosotros cuentan con las mismas, significando esto que la competencia ya no se está dando en un marco de igualdad de condiciones.(Federal al Día)

