COMISARIO MAYOR ZARATE: “LA GENTE TIENE TODO EL DERECHO DE MANIFESTARSE”

Lo dijo el Jefe departamental de policía de Federal, al ser consultado sobre las últimas autoconvocatorias ciudadanas reclamando mejoras en la seguridad urbana. Afirmó que la mayoría de los hechos delictivos que se produjeron en Federal, en tiempos de su jefatura, han sido esclarecidos. ESCUCHE QUE MANIFESTÓ EL OFICIAL MARIO ZARATE.

El Jefe Departamental de Policía de Federal, Comisario Mayor Mario Zarate, dijo que “la gente tiene todo el derecho de manifestarse, y me parece bien que por ahí reclame algunas cuestiones”, y aclaró “nosotros trabajamos todos los días, con errores, con aciertos, pero tratamos de dar soluciones”. El funcionario aseguró que en tiempos de su jefatura, “la mayoría de los hechos delictivos, no todos, que se han producido en Federal, han sido descubiertos y ha habido personas aprendidas”.

En declaraciones al programa “Radio Sábado”, de Radio Integración 90.5, explicó que se trabaja muy bien con la Unidad Fiscal, “y hemos logrado detener a muchas personas”, pero manifestó que “hay cuestiones que la gente por ahí no entiende, y es que los Fiscales y nosotros nos regimos por un código de procedimientos al que tenemos que ajustarnos; y tal vez la gente no lo entiende y ve que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, pero a eso no lo disponemos nosotros”.

Zarate se mostró dispuesto para trabajar, en conjunto con los vecinos y otras instituciones, en acciones de seguridad pública, “no para acordarnos de lo que nos pasó hace algunos años atrás, sino para aportar cosas que hagan al bien de la seguridad de la ciudadanía, porque sabido es que a la seguridad la hacemos entre todos”, y concluyó que es necesario “aportar soluciones a las cuestiones que hacen a la seguridad”, y trajo a colación las cuatro nuevas cámaras de video que serán instaladas “en lugares que se observan vulnerables”. (Federal al Día)

