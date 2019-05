BUSCAN MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ANSES EN FEDERAL

Las permanentes criticas ciudadanas por los servicios que presta el organismo nacional en Federal, a través de la UDAI Concordia, y el reproche por la atención limitada de los funcionarios, al tiempo que desde la entidad se atribuyen también responsabilidades al municipio local; llevó al conductor de uno de los programas de Radio Integración de Federal, a cruzar al aire a la Jefa de la UDAI Concordia II, Patricia Rodríguez, y la responsable del Área Municipal de Participación Ciudadana, Patricia Padilla. Las funcionarias se comprometieron a articular acciones para mejorar la atención que demanda la comunidad. ESCUCHE QUE DIJERON.

Audio Patricia Rodriguez-Patricia Padilla (Duración 07´00″)



La Jefa de la UDAI Concordia II, Patricia Rodríguez, dijo al programa “Radio Sábado” de Radio Integración 90.5 que “en la ciudad de Federal siempre hemos tenido problemas, porque nosotros hacemos tramites que muchas veces el vecino de Federal los podría resolver llamando al 130”, y compartió que es preocupante que los vecinos de Colonia Federal, que demanden los servicios, no encuentren una solución.

“Nosotros tenemos una capacidad operativa limitada, porque tengo una cantidad de operadores que atienden tramites de Concordia sino de varias zonas aledañas. En todos lados estamos sobrepasados por la cantidad de demanda. En Federal tenemos problemas graves porque hemos salido varias veces en las redes sociales escrachados porque no atendemos. Tenemos que comprometernos a la construcción de la solución entre todos. Si no hay un sistema de solidaridad, y no hay alguien inteligente que priorice los tramites de los vecinos, tendremos que buscar otro lugar para atenderlos”, declaró Rodríguez al reconocer “tengo limitaciones en cuanto a la capacidad operativa, eso lo asumo y es la realidad, pero si delego en el municipio la organización de los tramites y la culpa la termino teniendo yo, tendremos que buscar otro lugar para delegar la organización, para que no haya esta situación y nos vayamos siempre con la sensación de que quedó un montón de gente sin atender y todo el mundo enojado”.

“La construcción de la solución tiene que ser entre todos, porque lo que no se puede permitir es que la gente tenga que esperar toda la noche por un número. No hay capacidad operativa, hay que administrar la demanda. Las consultas son para el 130, los trámites se atienden personalmente con papeles. Esta todo mal, y hay que conducir el proceso”, declaró la funcionaria.

En tanto la responsable del Área Municipal de Participación Ciudadana, Patricia Padilla, destacó que “se necesita un poco más de organización, pero le corresponde a ella (Patricia Rodríguez) como coordinadora regional de la ANSES, plantearnos estas situaciones que ellos vienen viendo, que nosotros no vemos al no estar en la atención de la gente”, y continuó “lo único que sabemos es que la gente se va enojada porque no pueden hacer sus trámites, por lo que se tendrá que sentar en Intendente, yo le voy a pasar ahora esta inquietud, y destinar una persona si es que se quiere trabajar en conjunto con ANSES, que es nuestro objetivo, porque es en beneficio de la comunidad, que es lo que pretendemos desde el municipio, brindar mejores servicios a la comunidad”.

“Esto se solucionaría con una oficina de UDAI en Federal, que es por lo que voy a luchar, y lo vamos a seguir haciendo en conjunto con el Intendente (Chapino) y la Senadora (Miranda), que ya están haciendo todos los tramites desde el 2016”, asegurando Padilla que “la Senadora ya tiene disponible un espacio en el Hospital J. J. de Urquiza para la instalación de una oficina. Esta todo disponible, y tenemos el equipamiento tecnológico; pero mientras eso suceda tendremos que sentarnos para ver cómo nos organizamos”.

La responsable de la UDAI Concordia manifestó “para nosotros es muy importante tener un referente local que asesore a la gente, y me gustaría que lo que queda del 2019 podamos transitarlo de una forma más operativa”, a la vez que agradeció la buena voluntad de la funcionaria de la Administración Chapino. “El martes le vamos a estar reenviando un e-mail con el detalle de lo que podríamos realizar a fin de mejorar la propuesta, se analice el tema de la asignación de los turnos, con que prioridad se va a dar y con qué anticipación, cuestión de que esto que está pasando no vuelva a pasar. Vamos a ir viendo cual es el mecanismo más apto para Federal”, terminó diciendo Patricia Rodríguez. (Federal al Día)

Me gusta: Me gusta Cargando...