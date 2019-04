BORDET Y STRATTA VINIERON A FEDERAL A RESPALDAR LAS CANDIDATURAS DE CHAPINO, MIRANDA Y BOXLER

El Gobernador de Entre Ríos, que busca su reelección, llegó acompañado de su compañera de fórmula, Laura Stratta, y el candidato a diputado provincial Julio Solanas, quienes dieron también su apoyo a las candidaturas de Marina Cantero y Sandra Fontana, que buscan convertirse en las presidentes municipales de C. Bernardi y Sauce de Luna, respectivamente. ESCUCHE AL GOBERNADOR Y VEA IMÁGENES DEL ACTO DE CAMPAÑA.

Audio Bordet (acto proselitista Alianza CREER Entre Rios) (Duración 05´25″)

Una multitud colmó las instalaciones del club Talleres de Federal, lugar a donde llegaron Gustavo Bordet y Laura Stratta, luego de atender a la prensa en un local ubicado frente a la plaza principal de la ciudad.

En al acto hicieron uso de la palabra el preside municipal de Federal, Gerardo Chapino, la Senadora Nancy Miranda, el candidato a diputado provincial, y actual diputado nacional, Julio Solanas, la candidata a vicegobernadora, la actual ministra de Desarrollo Social del Gobierno de Entre Ríos, Laura Stratta, para cerrar con su discurso el gobernador Gustavo Bordet, que buscará en junio seguir gobernando la provincia por otros cuatro años.

“Estar aquí para mí representa la posibilidad de ratificar el compromiso de trabajo permanente que tenemos con el pueblo de Federal”, dijo Bordet, y agradeció muy especialmente al presidente municipal Gerardo Chapino, cuando expresó “recuperó la municipalidad y llegó para quedarse 4 años más en Federal”.

“Por qué sabes Gerardo que estamos en la mitad del camino, hicimos mucho y estamos en estos próximos 4 años para concretar la verdadera transformación de Federal”, manifestó el gobernador, al tiempo que aprovecho para contar que está muy próximo a salir el PROMEBA 4, con un crédito del que se hará responsable el ciento por ciento la provincia, para ampliar el sistema de cloacas en Federal”. El proyecto prevé llevar importantes obras de infraestructura a los barrios El Silbido, Itatí, 25 de Mayo y parte de Las Flores.

“También me preguntaron recién de la escuela 13 (de educación integral), y como no vamos a hacer la ampliación si allí están nuestros chicos discapacitados estudiando, esa es una prioridad para nuestra gestión; por eso me entusiasma Gerardo poder tener cuatro años más de gobierno”.

Además Bordet agradeció e hizo un reconocimiento a los años de trabajo junto a la Senadora Provincial Nancy Miranda. “Cada vez que necesite el apoyo de Nancy lo tuve incondicionalmente, por eso como no va a volver a ser nuestra senadora”, y continuó “es una mujer insistente, pero gracias a esa tenacidad es que hemos podido hacer muchísimas cosas”.

“Ahora es el tiempo de trabajar por nuestras juntas de gobierno, y yo tengo un profundo reconocimiento por los presientes de Juntas de Gobierno, porque son hombres y mujeres que ponen la cara y el cuerpo a los problemas, y lo hacen con muy pocos recursos; porque tienen amor por su lugar”, y continuó refiriéndose a la nueva dey de Comunas, “por la cual El Cimarrón y Nueva Vizcaya van a pasar a ser comunas, lo que significa un gran y merecido avance. Entonces como no vamos a trabajar junto con la senadora para que las dos comunas tengan accesos pavimentados como se merecen, por eso quiero hacer este compromiso para los cuatro años que vienen, porque nos importa El Cimarrón, nos importa mucho Nueva Vizcaya, y cada lugar por más alejado que esté”.

Bordet llamó a trabajar intensamente en pos del mejor resultado el próximo domingo, “porque en esta elección comenzamos a definir el próximo gobierno en Entre Ríos, tenemos que militar fuertemente, no tenemos que guardarnos nada y poner toda la vocación militante para ganar el domingo”.

“Podemos estar bien ahora, creemos que esta provincia es posible, y también creemos que nuestros niños tienen un futuro de educación en Entre Ríos, que nuestros abuelos tienen un futuro de la maño de este gobierno, y también creemos en nuestras mujeres, y en el peso de la historia, en la memoria de Juan Perón, de Eva Perón y Néstor Kirchner, y creemos que Entre Ríos puede ser mucho más, por eso compañeras y compañeros a militar todos juntos, a poner todo lo que hay que poner para la victoria del 14 de abril”, concluyó su discurso el Gobernador Gustavo Bordet. (Federal al Día)

