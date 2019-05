BENEDETTI: EN ABRIL LOS ENTRERRIANOS SE MANIFESTARON CONTRA EL GOBIERNO DE MACRI…”PERO EL 9 DE JUNIO VAMOS A ESTAR MUCHO MEJOR”

El candidato a gobernador del macrismo en Entre Ríos, Atilio Benedetti, vino este viernes a promocionar su candidatura a Federal, y a apoyar la de Fabio Schonfeld, Néstor Valiente y Juan Carlos Lucchessi, entre otros. ESCUCHE UN TRAMO DE SUS DECLARACIONES.

Audio Atilio Benedetti (Duración 01´26″)



En declaraciones al programa “Recorriendo la Mañana”, de Radio Integración 90.5, dijo “estamos comenzando este tramo hacia la elección verdadera en la provincia de Entre Ríos. Estoy convencido que estamos en una provincia que está estancada, y nosotros les estamos proponiendo salir del estancamiento, resolver los problemas, para mejorar las oportunidades de los entrerrianos”.

“A las elecciones P.A.S.O. muchos entrerrianos no le dieron absoluta importancia, porque no había discusión entre las principales propuestas a gobernador”, y agregó “algunos ciudadanos aprovecharon para expresar algún malestar por la situación económica nacional, que ha afectado a todos los argentinos y entrerrianos. Ocurrieron las elecciones en uno de los momentos más difíciles de este tránsito hacia la normalidad, y no tengo dudas que en esta elección va a haber mucha mayor concurrencia, menos votos en blanco, y más atención a que es lo que estamos votando. Han comprendido que lo que está a consideración es lo que podemos hacer con Entre Ríos”.

El actual Diputado Nacional de Cambiemos, y ahora candidato a Gobernador, manifestó “hubo un viento en contra, una situación económica adversa”, pero a menos de un mes de las elecciones P.A.S.O., “hoy estamos en mejor situación, se empieza a ver un horizonte distinto, se le empieza a ver la pata a la sota, y la economía está encontrando su normalidad, y vamos a estar mucho mejor el 9 de junio”. (Federal al Día)

