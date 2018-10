AUNQUE SIN JUSTIFICARLO, FARACH DIJO QUE “DE SEGUIR ESTA SITUACIÓN ECONÓMICA LOS HECHOS DELICTIVOS VAN A IR AUMENTANDO”

Respecto de un tema del que se viene conversando mucho en la ciudad de Federal, después de algunos hechos delictivos que intranquilizaron a la sociedad, y que llevó a que se produjera una reunión entre autoridades institucionales y políticas, policía, y dirigentes del gremio comercial de Federal; hizo declaraciones el presidente del Centro de Actividades Económicas de Federal, Silvio Farach. ESCUCHE UN FRAGMENTO DE SUS DICHOS.

Audio Farach (Seguridad Urbana)(Duración 04´12″)



En una entrevista realizada por el conductor del programa “Radio Sábado”, de Radio Integración 90.5, el dirigente dijo que las cuestiones de seguridad urbana son preocupantes, “y hoy nos están comenzando a pasar con mayor frecuencia en Federal”, agregando que “junto de la mano del progreso, del crecimiento, y de las necesidades también, iban a empezar a aparecer este tipo de cosas, y nos preocupa que hay hechos que anteriormente no se daban con la violencia que se están dando hoy, y esto marca un punto de inflexión, que hace que nos movilicemos en forma orgánica, tratando de acercar nuestra preocupación, pero también poniéndonos a disposición de la fuerza pública para ver si necesitan a algún tipo de elemento, o si tenía algún tipo de carencia. Que podíamos hacer para aportar, como idea o económicamente, y ver de qué manera podíamos comenzar a paliar esto que comienza a ser muy preocupante para Federal”.

Cuando se le consultó a Farach si en esa mesa de debate no faltaba la representación de la justicia de Federal, contestó “sin lugar a dudas”, comentando que habrían sido invitados a la reunión “para conocer su visión, su punto de vista” sobre esta problemática; y continuó declarando que “escuchando a la policía uno nota como sí ellos actúan pero la respuesta del otro lado, de la justicia, es como si no se sostiene”.

El presidente del CAEF comentó que en el dialogo mantenido días pasados en el despacho del presidente municipal, donde acudieron también representantes de la policía, entre otros, “quedó en claro que la problemática de la seguridad en Federal se circunscribe e cuatro o cinco nombres, y eso es grave, ya que creo que por una acumulación de causas deberían tener una condena mayor”.

Informó que se comprometieron a hacer una campaña de concientización, “y ser nosotros mismos los encargados de cuidar nuestra propia casa, dejando luces prendidas, no dejando cosas a la vista, mantener nuestras puertas cerradas, y tomar ciertas precauciones”: y advirtió que “de seguir esta situación económica los hechos delictivos van a ir aumentando, y esto no es un justificativo, pero la seguridad también va a llevar a la gente a hacer cosas a lo que antes no estábamos acostumbrados en este pueblo”.

Farach expresó que en la presente semana convocaría a los asociados del CAEF, para acordar algunas medidas que ayuden a mejorar el cuidado de los bienes y de las personas, e hizo hincapié en la necesidad de aplicar la mirada en el monitoreo de las diferentes cámaras de video instaladas en la ciudad, imágenes que se reciben en dependencias del Comando Radioeléctrico de la Policía Departamental. “Las cámaras deben servir para la prevención, y no para ir a mirarlas después que sucedieron las cosas”, pronunció Farach.

“Lamentablemente en los delitos siempre vamos de atrás, y debemos tomar conciencia que estamos en una sociedad que evoluciona, en todos los aspectos, también en los problemas, y deberemos empezar a acostumbrarnos a que tendremos que cuidarnos de una manera diferente, cambiar nuestros modos y costumbres, sin ser presos ni rehenes, ni perder la libertad. Deberemos seguir insistiendo sobre el accionar policial, sobre el accionar de la justicia, y del estado, que debe garantizarnos, entre otras cosas, la libertad”, concluyó Silvio Farach. (Federal al Día)

Me gusta: Me gusta Cargando...