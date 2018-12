ATAQUE A DOCENTE EN FEDERAL: AGMER REACCIONÓ Y EXIGIÓ RESPUESTAS DEL ESTADO Y LOS LEGISLADORES

La asamblea convocada por la AGMER Seccional Federal, se realizó pasadas las 8 de la mañana de este lunes frente al edificio de la escuela provincial N° 52, donde el pasado viernes fuera agredida por la mamá de un alumno la docente Laura Fernández, quien dicta clases en primer grado del turno de la mañana. VEA IMÁGENES Y VIDEOS, Y ESCUCHE QUE SE DIJO EN EL LUGAR.

Allí estuvieron presentes los dirigentes del gremio local, Alejandra Gómez, Estela Gallardo y Francisco Nessmann, entre otros; como también la directora del establecimiento, Alejandra Santini, el Director Departamental de Escuelas, Santiago Krenz, y otras autoridades educativas.

“Nos tocó este hecho lamentable el viernes, y con esta asamblea y con los pasos a seguir, tenemos que ser fuertes y muchos más los que salimos a la calle; porque lo que paso el viernes no se puede volver a repetir”, dijo la Secretaria Gral. de la AGMER, Alejandra Gómez, quien agregó “todos tenemos que poner algo para que esto no suceda, sobre todo las autoridades educativas del departamento y la provincia”.

Enseguida Estela Gallardo leyó un comunicado del gremio local, que en el comienzo decía: “la seccional AGMER del departamento Federal, junto a todos sus miembros de comisión directiva departamental, se convoca en esta asamblea frente a la institución que fuera testigo del flagelo y el atentado contra la integridad moral y física de la compañera Laura, de manos de una madre que violentamente la abordaba el pasado viernes en horas del mediodía a la salida del turno mañana y en presencia de todos los alumnos”, y agregaba “este hecho conmueve a la docencia en general despertando inquietudes y el temor del desamparo en el cual nos encontramos siendo agentes del estado, cuya arma única y natural es la palabra; la que impartimos en las aulas, y sobre los principios en los que nos sostenemos como colectivo docente, dan cuenta de la vulnerabilidad de nuestra situación ante una sociedad cada vez más violenta y carente de valores”.

“Cada día enseñamos valores de tolerancia, solidaridad, escucha y dialogo, en el marco de los programas curriculares que abogan por la justicia social y la igualdad de oportunidades, para todos los habitantes de esta sociedad que quieran ejercer el derecho a educarse”; y continuaba el comunicado de la AGMER, “muchas veces somos los docentes quienes nos enfrentamos a los distintos estamentos sociales para garantizar la asistencia del alumno a su formación áulica, que no solo ostenta conocimiento intelectual, sino que aporta modos y maneras correctas de relacionarse con el otro, de reconocer en el otro un par, un compañero que camina justo al lado”.

“La escuela como institución social, que garantiza la formación del alumno, también trabaja con la familia, y en esta apertura se ponen en juego variables que pueden salirse de control, ya que no existen medidas regulatorias judiciales que impidan la agresión a la figura docente”, decía el mensaje en otro tramo.

Los dirigentes de la AGMER solicitaron especialmente a las autoridades políticas y legislativas dar especial tratamiento al tema de la violencia de este tipo, y exigieron cambios a la Ley 3815 de contravenciones policiales de la provincia de Entre Ríos, “que sean reales y concretos, agregando un apartado para sancionar aquellas situaciones de violencia que se den dentro del ámbito escolar y afecten al personal docente y no docente de los establecimientos educativos entrerrianos”.

El Director departamental de Escuelas de Federal, Santiago Krenz, dijo estar muy triste por lo sucedido con la docente Laura. “Estoy con ustedes, estoy con Laura, nos solidarizamos con ella, y agradezco también a las familias que hoy nos están acompañando porque sinceramente necesitamos del apoyo de toda la comunidad; no solo de los docentes, sino de toda la comunidad educativa que conformamos todos”, y concluyó “vamos a trabajar para que esto no vuelva a suceder”.

Quizá las palabras expresadas con mayor emoción, estuvieron a cargo de la directora de la escuela provincial 52, Maximio Saba Victoria, la docente Alejandra Santini, quien dijo que “Laura, debido a los hechos y declaraciones de esta señora (la agresora) me pidió que yo la defienda, y es lo que corresponde como escuela. Tengo que decirles que se borró la sonrisa en la escuela 52”, y agregó “a pocos días de terminar un año escolar, donde siempre festejamos los logros obtenidos y despedimos a una nueva promoción de egresados, un hecho inesperable nos sacude, una mamá decide golpear a una maestra, para que no le peque más a otros chicos, fue su palabra; justicia por mano propia, solucionar los conflictos con golpes, todo lo opuesto a lo que nosotros en la escuela cada día enseñamos. Hoy le tocó a Laura, maestra suplente con más de 10 años de trayectoria, y una actuación profesional intachable, que ha regalado a sus alumnos no solo conocimientos a lo largo de estos años, sino también amor, respeto, sonrisas, besos y abrazos; y desde ese amor ha puesto limites, llamadas de atención que son necesarias. Hoy retumban en esta escuela palabras que antes no estaban, miedo, inseguridad, vulnerabilidad, y en nuestros rostros se borraron las sonrisas”.

“No es fácil volver a la escuela y comenzar esta semana, pero apostamos como siempre lo hemos hecho a nuestros chicos, porque ellos si pueden cambiar el mundo y esta sociedad violenta, pueden enseñarle a los adultos a dialogar, a solucionar los conflictos a través de la palabra, a que no hay una única verdad, y debemos escuchar al otro sin cerrarnos. Hoy nos duele el alma. Hoy todos somos Laurita”, concluyó la directora del establecimiento.

En la asamblea también hablaron docentes de otros establecimientos educativos, también el rector de la Escuela Secundaria N° 2, secretario de la AGMER y congresal, Francisco Nessman; haciéndolo además la mamá de uno de los alumnos de la docente agredida.

En el final se pidió a los docentes presentes la firma del petitorio que sería presentado ante las autoridades políticas y educativas, locales y provinciales; para luego movilizarse por algunas de las calles céntricas de la ciudad, llegando hasta la plazoleta de colectora Berardo y Urquiza, para regresar a la escuela provincial 52. (Federal al Día)

