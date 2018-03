AGMER Federal se refirió a la “Propuesta Superadora” salarial del Gobierno de Entre Ríos

Lo hizo en un comunicado que envió a FEDERAL AL DÍA. LEA EL TEXTO COMPLETO.

LA “PROPUESTA SUPERADORA”

Partiendo de esta premisa, podemos llegar con el análisis a cada Trabajador de la Educación de la Propuesta Ofrecida con elementos de análisis objetivo al respecto.

En esta línea decimos lo siguiente:

La Nueva Propuesta Superadora sigue siendo NO ACUMULATIVA como la anterior, así que en este aspecto no se supera.

Decíamos, el 17% definitivo se calcula desde el Salario Docente de Febrero; en cambio el Aumento de los Combustibles se calcula el Porcentaje desde el último corte. Por ejemplo: Si aumento 20% en febrero y luego 20% en abril; este último 20% se “Calcula” desde el nuevo Valor de Febrero y NO del que tenía en Enero.

– Esta definición alcanza a cada uno de los ítems señalados como Punto Índice, Traslado y Código 18 para Horas Cátedra que ahora sí son detallados.

El 1,3% Retroactivo No tiene nada de Superador sino de “Cumplidor” del Acuerdo Paritario 2017.

– El Aumento Propuesto del 8% para Marzo, al aplicarse solo a los Montos Provinciales constituye “Realmente” solo un 7,01% de Aumento en Salario total del Docente. Lo mismo va a ocurrir en Agosto donde el “Aumento Real” No alcanzará el 17% SINO DEL 15,4%!!!….

Este 15,4% “Real” es lo que también verdaderamente llegará a Nuestros Jubilados Docentes.

La “Continuidad” de los Tramos produce dos efectos:

– Que solo la primera parte de la Propuesta Superadora (7,01%) alcance el “Primer Medio Aguinaldo. (Mismo que la anterior)

– Que la Totalidad de la Propuesta Superadora (15,4%) solo alcance a los …4 últimos meses del año…

-Que se puede observar, en las propias Simulaciones entregadas por el Gobierno, que “… En Marzo, en la sucesión de simulaciones, el Maestro con 17 años de Antigüedad logra apenas a rasguñar con su Salario la Línea de Pobreza…”

-Que si de superador presenta dos (2) Puntos de incremento para el Salario de Agosto que, como dijéramos anteriormente implica solo a los últimos 4 meses del año.

VALORACIONES

Como expresáramos, desde nuestro lugar de Representación nos debemos llegar con los elementos objetivos que permitan definir a nuestros Compañeros; pero indefectiblemente también nos debemos un análisis valorativo de la instancia actual.

Básicamente, nos animamos a definir que esta es una “Nueva Misma Propuesta” con apenas una mejora para el último cuatrimestre del año.

Pero lo que nos preocupa es que grandilocuentemente se intente mostrar algo que no lo es y que, si se nos permite, haría desde el conocimiento a clarificar el análisis de los Compañeros:

-En primer lugar la Diferencia dada en el Aumento “solo” de los Montos Provinciales hace que el Propuesto Aumento del 17% solo sea del 15,4% en el Salario Total de cada Docente (Mismo Monto y caso de la Propuesta anterior ya rechazada).

-Que no se exprese y difunda que No solo para los Activos será el 15,4%; sino que la Movilidad para nuestros Jubilados será del 15,4%

-La Propuesta Superadora sería exactamente igual a la anterior, sino fuera porque se decidieron a cumplir lo acordado en 2017, y los dos (2) puntos de aumento para el último cuatrimestre.

-Que se mantenga la Dinámica No Acumulativa de Nuestro Salario; Mientras que la Escalada Inflacionaria Acumula y Acumula.

-Que en esta dinámica se sigue perdiendo poder adquisitivo dado que insumos como Combustibles, Luz y Alimentos crecen por si mismos más que la Inflación.

Volvemos al principio…

La falta de un horizonte de demanda del salario Docente hace que, si dan 2 puntos más para el último cuatrimestre alguno lo pueda hacer aparecer como “Superador”.

Que se intente seguir en la opción Binaria de “Aceptación-Rechazo” indefectiblemente permite que todo se defina por sí o por no, cuando en realidad deberíamos estar discutiendo “cuanto” debe invertir un Gobierno para sacar a sus Docentes de Salarios de Pobreza, para No Enseñar desde Salarios de Pobreza.

Indudablemente, la posibilidad de debatir desde el conocimiento (no solo desde la conveniencia política) nos permite hoy poder analizar no solo objetiva sino socio-económicamente nuestro Salario y deducir desde ya que esta propuesta no solo no llega a cubrir parámetros del Trabajo Docente sino que ni siquiera apunta a satisfacer expectativas de distintas líneas de satisfacción de necesidades básicas.

AGMER – Federal

