EL MINISTRO FRIGERIO ESTUVO EN FEDERAL

Tal como se había informado mantuvo un encuentro con la prensa y un grupo de afiliados y militantes del oficialismo nacional que se arrimó a la sede partidaria de la UCR. Estuvo acompañado de los precandidatos Alfredo De Angeli, Estela Olalla, Gustavo Hein y Gabriela Lena, como también del ex candidato a gobernador y actual Diputado Nacional, Atilio Benedetti. El Ministro Rogelio Frigerio fue recibido por dirigentes de la agrupación interna Proyecto Federal, Luego se trasladó a la ciudad de Paraná, donde vaticinó un triunfo de Cámbienos en la provincia, en las elecciones PASO del domingo.

El ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, luego de recorrer algunos lugares de la provincia, estuvo este miércoles en Paraná, donde brindó una conferencia de prensa y defendió el rumbo de la administración de Mauricio Macri «pese a que no pudimos bajar la inflación» · Se refirió al conflicto con el transporte urbano de pasajeros en la ciudad capital · «Las listas que no respetaran la decisión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio no iban a tener acceso al pegado con la lista del presidente», explicó respecto de la interna que enfrentará el espacio este domingo

A tres días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de este domingo, el Ministro del Interior arribó a la ciudad de Paraná y brindó una conferencia de prensa junto a la militancia del PRO.

En medio de las denuncia por parte de todos los precandidatos a presidente ante las fallas detectadas en el nuevo software encargado del escrutinio, Frigerio anticipó que «estas serán las elecciones más trasparentes de la historia porque ahora existen mecanismos de control que antes no existían», y confirmó que la Justicia Electoral será la encargada de que esto sea así.

«Este año se va a conocer el resultado mucho antes de la medianoche, y se hará un control por parte de la oposición que nunca antes se había hecho. Todo lo demás es una actitud de extrema irresponsabilidad por parte del kirchnerismo de decir cosas que no son porque perciben que están perdiendo esta elección», disparó.

Ante la repregunta de esta Agencia, el Ministro desmintió a los partidos políticos que denunciaron la demora en la entrega del software para realizar el escrutinio y aseguró que «siempre se entrega 72 horas antes de las elecciones, cuando se cargan todos los telegramas»: «Acá hay mala fe por parte de la oposición tendiente a generar un clima que no existe. A quién se le ocurre que nosotros podemos hacer fraude. Si la gente no quiere volver atrás, el kirchnerismo lo tiene que aceptar», agregó.

Pese al resultado adverso que obtuvo Juntos por el Cambio en las elecciones provinciales de junio, cuando perdió por más de 22 puntos, Frigerio auguró un triunfo en las PASO del próximo domingo en Entre Ríos. «La gente está cansada de que le vendan espejitos de colores, y no quiere que vuelvan aquellos que ocasionaron los problemas y que hoy se ponen en maestros ciruelas. Están cansados del populismo y de la mentira, y por primera vez están dispuestos, aún en la adversidad, a ser persistentes en el rumbo», dijo.

«En cuanto a Entre Ríos, por decisión del gobernador tuvimos una elección local en la que se debatieron cuestiones locales en una coyuntura económica adversa. Pero creo que las PASO van a parecerse mucho más a las de 2017, en donde Cambiemos arrasó en la provincia», agregó e invitó a las gente a votar este domingo.

En un eventual segundo mandato, Frigerio anticipó que continuarán con el rumbo tomado hasta el momento por el presidente Macri, y aseguró que se pondrá el eje «en dejar de vivir de prestado».

«Tenemos que empezar a ser un Estado superavitario, que se maneje sólo con los recursos con los que cuenta, para bajar los impuestos y que las pymes tengan alivio fiscal. Tenemos que apuntar a una mayor inversión en infraestructura, mayor competitividad y mayor trabajo de calidad. Ese es el camino, el resto es verso», indicó.

Durante su intervención, el funcionario nacional también defendió el pegado de la boleta de la fórmula presidencial con una sola de las tres listas que compiten dentro de Juntos por el Cambio en Entre Ríos.

«Fue una decisión que tomó la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que no tiene que ver con Entre Ríos en particular, sino que se determinó que en todas las jurisdicciones del país se respetara que las senadurías estén encabezadas por el PRO y las diputaciones por el radicalismo. Las listas que no respetaran esta norma, no iban a tener acceso al pegado de la lista del presidente», explicó.

Al referirse al conflicto del transporte urbano de pasajeros por el que atraviesa la ciudad de Paraná, el Ministro del Interior indicó que «el presidente no es el responsable».

«Hay que llevar claridad y determinar qué nivel de gobierno es el responsable de este tipo de problemas. Hemos hecho un avance en devolverle a las provincias y municipios los recursos que le correspondían y estos derechos vienen con responsabilidades. Por eso, si hay gente que no está conforme con la salud o la educación pública, tiene que reclamarle a las provincias. Lo mismo ocurre con el transporte público. En ningún país federal del mundo el transporte es responsabilidad del presidente, para qué están sino los otros niveles de gobierno», aclaró y anticipó que no habrá más subsidios al transporte público.

Por último, el Ministro defendió la decisión de bajar de categoría a secretaría el ministerio Salud, y afirmó que se trató de un «reordenamiento del gabinete y un achicamiento de la burocracia, pero no tiene nada que ver con la importancia que se le otorgue». «Son la provincias las que tienen que encargarse de la salud y la educación pública, mucho más ahora que tienen los recursos para hacerlo», insistió.

Finalmente, y ante la pregunta de esta Agencia, Frigerio también confirmó el rumbo en la materia de inversión en Ciencia y Tecnología, al sostener que el Gobierno nacional no bajó el presupuesto sino que lo «ordenó».

No obstante, sostuvo que «los argentinos tenemos que animarnos a discutir qué cosas queremos apoyar. Si queremos apoyar estudios que hacen al interés de la Nación, o si cualquier científico puede presentar lo que tenga ganas de investigar, y que cada vecino tenga que financiarlo. Esto lo hacen todos los países del mundo y no hay que tener miedo a debatirlo y ser políticamente incorrectos». (APFDigital)

