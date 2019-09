POR DIVEROS HECHOS: LA JUSTICIA CONDENÓ A CONOCIDOS DELINCUENTES DE FEDERAL

Se trata de Ramón Ceferino “chiche” Maciel, Brian Alejandro Jaime, Erica Enriquez y Abel “garchi” Altamirano. Maciel y Altamirano cumplirán prisión efectiva, 4 años y 6 meses el primero; y tres años el segundo; mientras que los otros dos prisión condicional. Maciel será alojado en la Unidad Penal 3 de Concordia, mientras que Altamirano en la 8 de Federal. Las condenas se producen luego de un trabajo arduo y de años, a cargo de la Fiscalía de Federal, a cargo de la Dra. Susana Irurzún, para sumar las pruebas, elementos y testimonios necesarios para que se haga justicia. Cabe recordar que alguno de los hechos en los que participaron tuvieron gran repercusión pública, tal el caso del robo a la propiedad de la familia Gottig, de la ruta provincial 22. La justicia ordenó la inmediata detención de los condenados. LEA LA SENTENCIA COMPLETA A LA QUE ACCEDIÓ FEDERAL AL DÍA.

TEXTO COMPLETO DE LA SENTENCIA:

SENTENCIA CAUSA «MACIEL RAMON CEFERINO; JAIME, BRIAN ALEJANDRO; ENRIQUEZ ERICA Y ALTAMIRANO ABEL S/ ROBO SIMPLE, ROBO SIMPLE, ROBO EN GRADO DE TENTATIVA, ROBO AGRAVADO, RECEPTACION DOLOSA DE BIENES» relacionado al legajo de investigación Fiscal Nº 6527 -acum. Nº 6274, 6218, 5965 y 6017 caratulado «Altamirano Abel y otros- Robo calificado», Expte. Nº 4778

SENTENCIA NUMERO NOVENTA Y TRES

En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los cinco días del mes de Septiembre del año dos mil diecinueve, pasan las presentes actuaciones a despacho a fin de dictar sentencia en la causa caratulada «MACIEL RAMON CEFERINO; JAIME, BRIAN ALEJANDRO; ENRIQUEZ ERICA Y ALTAMIRANO ABEL S/ ROBO SIMPLE, ROBO SIMPLE, ROBO EN GRADO DE TENTATIVA, ROBO AGRAVADO, RECEPTACION DOLOSA DE BIENES» relacionado al legajo de investigación Fiscal Nº 6527 -acum. Nº 6274, 6218, 5965 y 6017 caratulado «Altamirano Abel y otros- Robo calificado», Expte. Nº 4778, presidida en forma unipersonal por el Vocal Dr. Pablo Garrera Allende, de acuerdo al sorteo practicado.

Durante la audiencia prevista en el art. 481 del C.P.P., intervinieron la Dra. Susana Irurzun en representación del Ministerio Público Fiscal, los imputados JAIME, BRIAN ALEJANDRO, MACIEL, RAMÓN CEFERINO y ERICA ELIZABETH ENRIQUEZ y su Defensor técnico oficial Dr. Eduardo Garay, y el imputado ALTAMIRANO, ABEL y su Defensor Técnico oficial Dr. JOSE LUIS LEGARRETA.

En el desarrollo de la misma, se dio lectura de la presentación efectuada por el Ministerio Público Fiscal y la Defensa, mediante la cual solicitan la aplicación del procedimiento de Juicio Abreviado, y en la que, de común acuerdo, llegan a admitir la existencia de determinados extremos de hecho, la calificación que debe otorgársele a los mismos y el monto de pena a imponer.

En uso de la palabra, la Sra. Fiscal Susana Irurzun se remitió al acuerdo oportunamente presentado.

A su turno los Dres. Garay y Legarreta hicieron lo propio respecto a sus defendidos, respectivamente, remitiéndose al acuerdo en su totalidad.

A continuación, el Sr. Vocal procedió a brindar amplias explicaciones respecto del procedimiento escogido cuya aplicación se planteó oportunamente, como así también sobre las consecuencias del mismo requiriéndoseles sus conformidades sobre lo acordado por el Ministerio Público Fiscal y la Defensa técnica, la que fue prestada, sin objeciones por los encausados, como así también por los Sres. Defensores. Los imputados además reconocieron la materialidad del hecho y su autoría en las formas y circunstancias narradas en la acusación, señalaron estar de acuerdo en cuanto a que la conducta reprochada debe ser calificada según lo siguiente:

Respecto del Hecho Uno, MACIEL, RAMÓN CEFERINO Y JAIME BRIAN ALEJANDRO, como coautores del delito de ROBO (art. 164 C.P.);

Respecto del Hecho Dos: MACIEL RAMÓN CEFERINO, ERICA ENRIQUEZ Y BRIAN JAIME como coautores del delito de ROBO EN GRADO DE TENTATIVA EN FLAGRANCIA (art. 164, 44, del C.P y 345 del CPP);

Respecto del Hecho Tres: MACIEL, RAMÓN CEFERINO, JAIME BRIAN ALEJANDRO y ABEL ALTAMIRANO, como coautores del delito de ROBO CALIFICADO -en poblado y en banda- (art. 167 inc. 2 del C.P. );

Respecto del Hecho Cuatro: MACIEL, RAMÓN CEFERINO y ERICA ELIZABETH ENRIQUEZ como coautores del delito de ROBO (art. 164 C.P.)y

Respecto del Hecho Cinco: MACIEL, RAMÓN CEFERINO como autor material del delito de RECEPTACIÓN DOLOSA (art. 277 inc c. C.P.).-

Y aceptando finalmente una pena de:

1.- RAMON CEFERINO MACIEL, de CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISION EFECTIVA;

2.- BRIAN ALEJANDRO JAIME, de TRES (3) AÑOS DE PRISION DE EJECUCION CONDICIONAL;

3.- ERICA ENRIQUEZ, de UN (1) AÑO DE PRISION DE EJECUCION CONDICIONAL; y

4.- ABEL ALTAMIRANO, una PENA UNICA DE TRES (3) AÑOS DE PRISION EFECTIVA, que le corresponde por el presente hecho, comprensiva de la PENA impuesta anteriormente por el Sr. Juez de Garantías interino de la ciudad de Federal, Provincia de Entre Ríos, Dr. LUIS MARIA QUIROZ, dictada en autos «ALTAMIRANO, ABEL S/ HURTO Y ROBO EN CONCURSO REAL» mediante Sentencia N° 26 de fecha 14 de Noviembre de 2017, y a cumplir a partir del dictado de la sentencia.-

Las generales de los imputados son:

1.- RAMÓN CEFERINO MACIEL, (a) «Chiche», D.N.I.Nº 29.574.907, argentino, estado civil casado, jornalero, nacido el 29 de Septiembre de 1982 en la ciudad de de Federal, de 36 años de edad, que sabe leer y escribir, que es hijo de Luis Oscar Maciel y de Gladys del Carmen Duarte y que se domicilia en calle Antequera 1600 de la localidad de Merlo, Provincia Buenos Aires, habiendo sido sus residencias anteriores siempre en Federal;

2.- BRIAN ALEJANDRO JAIME, D.N.I. Nº 40.094.483, sin apodo, argentino, estado civil soltero, jornalero, nacido el 20 de enero de 1997 en la ciudad de San Miguel (Bs. As.), de 22 años de edad, que sabe leer y escribir, que es hijo de Eduardo Alberto Jaime y de Julia Adriana Enriquez y que se domicilia en calle Antequera 1600 de la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires;

3.- ABEL ALTAMIRANO, apodo «Garchi», D.N.I.Nº 27.873.476 argentino, estado civil soltero, de profesión jornalero, nacido el 23/02/1980 en la ciudad de Mar del Plata, de 39 años de edad, que sabe leer y escribir, que es hijo de Jesús Altamirano y de Nélida Catalina Díaz y que se domicilia en Ctda. Corrientes S/N de esta ciudad de Federal, Pcia. de Entre Ríos, con antecedentes computables;

4.- ERICA ELIZABETH ENRIQUEZ, D.N.I.Nº 18.864.090, sin apodo, argentina, estado civil casada, ama de casa, nacido el 05/04/1987 en la ciudad de Morón Pcia de Buenos Aires, de 32 años de edad, que sabe leer y escribir, que es hijo de NN y de Julia Adriana Enriquez y que se domicilia en calle Antequera 1600 de la localidad de Merlo -Provincia Buenos Aires-.

Ahora bien, las CUESTIONES QUE DEBEN SER RESUELTAS EN LA PRESENTE SENTENCIA son, Primera: ¿Reúne el acuerdo los requisitos para su admisión?. Segunda: ¿Existieron los hechos incriminados -materialidad- y resultan los imputados sus autores penalmente responsables -autoría-?. Tercera: En su caso ¿Qué figura o figuras penales se vio o se vieron tipificadas con su obrar contrario a derecho?. Cuarta: Siempre en su caso, ¿Qué pena se les debe aplicar?; ¿Corresponde condenarlos en costas?.

A LA PRIMER CUESTION PLANTEADA, EL DR. PABLO GARRERA ALLENDE, dijo:

1.- Es necesario señalar, en primer lugar, que el artículo 391 del C.P.P.E.R. establece la posibilidad de que la Fiscalía, Defensa, e imputados puedan convenir la solicitud del procedimiento abreviado a partir de las intimaciones, estableciéndose los requisitos que deben contener los mismos.-

Que en las presentes, se han respetado las exigencias procesales establecidas, ya que se ha presentado un acuerdo que reúne los requisitos de forma establecidos en el art. 391 del C.P.P.E.R., se ha desarrollado por ante el suscripto, la audiencia que señala el artículo 481 del C.P.P.E.R., en la cual el primitivo acuerdo ha sido ratificado en todos sus términos por los encartados, ambos Defensas y la Fiscalía, prestando conformidad también las víctimas Lorena Yanina Andrine, Mirta Graciela Benítez y María Antonia Imoberdorff (Hecho Uno), Edgardo Iván Gottig (Hecho Tres), Alejandro Gabriel Rodríguez (Hecho Cuatro) y de Exequiel Félix Aguirre (Hecho Cinco) con lo convenido, conforme obran agregadas en la causa.

2.- Resulta importante señalar en relación al llamado «Juicio Abreviado», en especial por su impacto sobre «la búsqueda de la verdad real» –en términos absolutos- como fin del proceso, se trata de un procedimiento perfectamente válido que permite tanto al acusador como a la defensa –y con ello al imputado obviamente- evitar las contingencias que acarrea la producción de pruebas en debate sin exponerse a la eventualidad del resultado, asegurando en lo que consideran términos más «convenientes» tanto para los intereses generales –Ministerio Público- como para los propios –acusado- sin perder de vista que en la transacción se dan acabadamente los presupuestos de la relación procesal necesarios para el dictado de una sentencia puesto que concurren: «acusación», «defensa» y «prueba», lo que habilita al Juez natural de la causa a emitir una «sentencia» que tiene como sustento los presupuestos sustanciales del delito –lesión, acción y culpabilidad-.

Al momento de brindar los fundamentos de su proyecto de ley sobre el Juicio Abreviado, Cafferata Nores puso ésto de resalto al afirmar que “… no se advierte que el juicio abreviado ponga en crisis el principio del debido proceso, pues las exigencias de éste se respetan. Hay acusación, defensa -que se ejercita a través de un reconocimiento de participación en el delito libremente formulada, y estimada conveniente a sus intereses por el imputado, debidamente asesorado por el defensor- prueba -la recibida en la investigación preparatoria estimada idónea por el ministerio público fiscal, imputado, defensor y tribunal-, sentencia -que se fundará en las pruebas de la investigación preparatoria y en el corroborante reconocimiento de culpabilidad del acusado-, y definirá el caso- y recursos -que procederán por las causales comunes-”.

En esa línea, en nada se opaca el razonamiento judicial –previo a la sentencia- si la «verdad forense» es construída a partir del «consenso» del involucrado y el auxilio del material probatorio colectado hasta el momento, al que las partes le acuerdan status de «prueba».

Ello conforma el sustrato sobre el que deberá el Tribunal actuante, evaluar la procedencia del Acuerdo. Adviértase que si bien parecería que basta con un control «formal» de validez de aquél, toda vez que existe una renuncia expresa y la consecuente admisión de culpabilidad, lo que equivale a decir que contamos con un «veredicto de culpabilidad» –»North Carolina v. Alford, 1970″-, y más aún en el plano de los sistemas «acusatorios», estimo que además deben existir bases fácticas concretas que permitan inferir, con las particularidades del caso, la existencia del hecho y la autoría material de los acusados.

3.- Los principios de juicio previo, inviolabilidad de la defensa, incoercibilidad moral del justiciable, estado de inocencia y carga probatoria, son todas garantías que han quedado aseguradas en la presentes en función de que el acuerdo arribado se ha sustentado medularmente en la existencia de un adecuado equilibrio en función de los roles asumidos por las partes.

La simplificación del proceso penal como lo enseña Alberto M. Binder lleva intrínseco una cuestión de política criminal; y la propia Corte Suprema en abono de la utilización de estos mecanismos de aceleración, ha expresado reiteradamente que la celeridad en la respuesta que debe dar al sistema no constituye un asunto menor y que el instituto en tratamiento consolida en forma efectiva el derecho a una resolución jurisdiccional más rápida, y no por ello menos justa.

Entiendo que nos encontramos en presencia de un auténtico acuerdo jurídico procesal, mediante el cual los sujetos procesalmente legitimados establecen la base fáctica sobre la cual va a reposar el mismo, la responsabilidad penal del justiciable -quien debe aceptar brindando su consentimiento libremente y admitir su plena responsabilidad- respecto al encuadramiento normativo dado a las conductas que se le atribuyen y la sanción punitiva imponible a título de reproche jurídico penal como consecuencia de la misma. En tal sentido el Dr. Corvalán enseña que «… es evidente que la eliminación del proceso contradictorio, a partir de la lógica que supone lo innecesario ante el acuerdo partivo arribado, es un triunfo de la razón frente al autoritarismo de la inquisición. Para ésta es impensado todo acuerdo porque pone en juego al descubrimiento de la verdad como un valor absoluto, como si no fuera posible arribar -incluso- a un consenso discursivo de cómo ocurrieron los hechos …» -Corvalán, Víctor; «Comentarios Críticos a la reforma procesal penal, ley 12.162», Juris, 2004, pág. 219-.

Por lo expuesto, debo responder afirmativamente a la primer cuestión planteada, es decir admitir el acuerdo arribado por las partes.

Ingresando al tratamiento de la SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el Dr. Garrera Allende dijo que los hechos imputados son los siguientes:

Hecho Uno: «Que Maciel, Ramón Ceferino (a) «Chiche» y junto a Jaime Brian Alejandro en fecha 23 de septiembre de 2017 siendo aproximadamente la hora 11:50 ingresaron sin autorización ni permiso en el domicilio de Carlos Andrine, ubicado en calle Belgrano 1595 de esta ciudad, que ingresaron por la puerta del frente que se encontraba abierta, que en el interior amenazaron a las mujeres que cuidan a Andrine, Graciela Benítez e Imberdorf, que aún cuando no utilizaron armas las amenazaron con ejercer violencia física, tanto a ellas como a Carlos Andrine, que en el lugar Maciel mantuvo sentadas a las mujeres mientras Jaime revolvía la casa buscando armas, que le sustrajeron a Benítez un monedero con ochocientos pesos como así también las llaves de la puerta del frente, del fondo y de un mueble de la vivienda, dándose luego a la fuga».

Calificación legal: se les intima a Maciel, Ramón Ceferino y a Jaime Brian Alejandro ser co-autores del delito de ROBO ( art. 164 C.P.).-

Hecho Dos: «Que en fecha 26 de agosto de 2017 siendo la hora 12:00 aproximadamente Maciel Ramon ceferino junto a Erica Enriquez y Brian Jaime trataron de apoderárse, removiendo de su lugar de 10 chapas que estaban colocadas en uno de los galpones del Ex-ferrocarril ubicado entre las calles Presidente Perón, Artussi y Eulogio Gonzalez -detrás de donde funciona la escuela de Boxeo Santos Barrios- deteniendo su accionar solo gracias a la oportuna intervención policial que evito que trasladaran los elementos del lugar».

Calificación legal: se les intima a Maciel Ramón ceferino, a Erica Enriquez y Brian Jaime como co-autores del delito de ROBO EN GRADO DE TENTATIVA EN FLAGRANCIA (art. 164, 44, del C.P y 345 del CPP)

Hecho Tres: «Que entre las 21,30 horas del día 26 de Diciembre del 2017 y las 06,30 horas del día 27 de Diciembre del 2017, Brian Alejandro Jaime, Ramón Maciel y Abel Altamirano ingresaron a la propiedad del Sr. Edgardo Iván Gottig, previo romper una reja de la ventana que se encuentra al fondo del galpón ubicado sobre Ruta Pcial. 22, km.95, y sustrajeron dos monitores de computadoras, uno color gris y el otro negro; dos computadoras una marca «Lenovo» y otra HP, de 17″ color gris; cuatrocientos juegos de cuchillos, algunos con vaina de cuero, color claro y oscuro; de un largo de unos 25 cm., algunos con la marca «Argentina Certifico»; catorce juegos de porta termo, conteniendo mate y yerbero forrado; termos de aluminio forrado; seis juegos de cuchillos asadores con tenedor cabo de asta de siervo con estampado de «Argentina Creativa» y una cabeza de siervo con astas».-

Calificación legal: se les imputa a MACIEL, RAMÓN CEFERINO y JAIME BRIAN ALEJANDRO junto a ABEL ALTAMIRANO, ser co-autores del delito de ROBO CALIFICADO -en poblado y en banda-, art. 167 inc. 2 del C.P.

Hecho Cuatro: «Que Ramón Ceferino Maciel con la ayuda y colaboración de su pareja Erica Elizabeth Enriquez el día 10 de mayo de 2017 siendo aproximadamente las 22,30 horas se presentaron en el domicilio del Sr. Alejandro Gabriel Rodríguez ubicado en calle Belgrano 130 de esta ciudad de Federal, que este se encontraba mirando televisión cuando los cómplices golpean las manos y Rodríguez sale a atender y solo Enríquez permita que sea vista, ocultándose Maciel de Rogríguez, cuando la víctima abrió la puerta ingresó Enríquez a la vivienda y Maciel le lo toma de atrás, le da dos golpes en su cuerpo y sin autorización ni permiso se apoderan de la suma de cuatro mil quinientos pesos que este tenía en el bolsillo del pantalón y un teléfono celular marca Nokia de los viejos, dándose a la fuga».

Calificación legal: se les imputa a MACIEL, RAMÓN CEFERINO y a ERICA ELIZABETH ENRIQUEZ ser coautores del delito de ROBO (art. 164 C.P.).-

Hecho Cinco: «Que Ramón Ceferino Maciel en día y horario no determinado pero entre los días 01 de junio de 2017 y 7 de junio de 2017 adquirió una motocicleta marca GILERA, Modelo SMASH, de 108 cm3 de color negra con dominio 849 CNX, con cuadro número LWLXCGL5251015663, Motor Nº JL1P50FMH*05*178257, que le fuera hurtada de la vía pública al señor Exequiel Felix Aguirre; que el imputado la habría adquirido por dos mil quinientos pesos -suma inferior a la del mercado ($2.500,00) y sin documentación alguna tratándose de un vehículo registrable, sabiendo este de la procedencia ilegal del vehículo».

Calificación legal: se imputa a MACIEL, RAMÓN CEFERINO como autor material del delito de RECEPTACIÓN DOLOSA (art. 277 inc c. C.P.)

Las EVIDENCIAS acompañadas por las partes consisten en las siguientes

DOCUMENTAL:

1. Acta de denuncia de fecha 23 de septiembre de 2017 radicada a las 12:35 hs. por la Sra. Andrine Lorena Yanina DNI: 26.503.643 en contra de los Sres. «Chiche» Maciel y «Tito» Gallegos.-

2. Apertura de Causa de fecha 23 de septiembre de 2017.-

3. Acta Única de Procedimiento y croquis referencial del lugar del hecho realizado el 23 de Septiembre de 2017.-

4. Informe de novedad policial a través del cual se pone en conocimiento a esta UFI del hecho ocurrido en calle Belgrano en fecha 23 de septiembre de 2017.-

5. Orden de Allanamiento, Requisa domiciliaria, Secuestro y Detención de fecha 23 de septiembre de 2017.-

6. Notificación de Allanamiento realizada por el Oficial Sub-Inspector Krumm, Marcelo N. realizada en calle 12 de Octubre y Santa Fe al Sr. Maciel, Ramón Ceferino quien no presenta impedimentos para la realización de la medida ordenada.

7. Acta de Allanamiento de fecha 23 de septiembre de 2017 realizado a las 14:38 hs. en calle Santa Fe y 12 de Octubre realizada en presencia de dos testigos: Molares, Matías Nicolás DNI: 39.259.203, argentino, soltero empleado, de 21 años de edad, con domicilio en calle Eulogio González Nº 1250 y, Altamirano, Luciano DNI:26.302.065, argentino, soltero, Con instrucción completa, de 39 años de edad, con domicilio en calle Entre Ríos Nº 1120 de Federal. Acta suscripta por el Oficial Sub-Inspector Krumm, Marcelo N.

8. Acta de Secuestro de fecha 23 de septiembre de 2017 realizado a las 15.00 hs. en calle 12 de octubre y Santa Fe de Federal. Acta suscripta por el Oficial Sub-Inspector Krumm, Marcelo N.

9.-Planilla Prontuarial Nº 12.310 I.G. y huellas dactilares del causante Maciel, Ramón Ceferino (a) «Chiche» DNI: 29.574.907. De fecha 23 de septiembre de 2017.

10.-Informe de actuaciones prevencionales de fecha 23 de septiembre de 2017 remitido por el Oficial Principal Valdez Puente, Esteban.-

11. Planilla Prontuarial Nº 22.241 I.G. y huellas dactilares del causante Jaime, Brian Alejandro DNI: 40.094.483. De fecha 23 de septiembre de 2017.

12. Seis (6) placas fotográficas impresas en papel de dependencias de la finca y elementos secuestrados. Suscripta por el Oficial Principal Valdez Puente, Esteban E.

13. Acta de designación de defensor Oficial realizada por el Sr. Maciel, Ramón Ceferino (a) «Chiche» DNI: 29.574.907 al Dr. José Mandil en fecha 24 de septiembre de 2017.

14. Acta de declaración de imputado al Sr. Ramón Ceferino Maciel DNI:29.504.907 el día 24 de septiembre de 2017 en presencia de su defensor oficial el Dr. José Mandil.

15. Informe médico de fecha 23 de septiembre de 2017 suscripto por el Dr. Allende, José Luis MP: 6710 realizado a las 14.30 hs. en Jefatura de Policía al Sr. Maciel, Ramón Ceferino DNI: 29.504.907.-

16.-Acta de designación de Defensor Técnico realizado por el imputado Jaime, Brian Alejandro DNI: 40.024.483 al Dr. Marino Godoy Singuene en fecha 28 de septiembre de 2017.

17.-Acta de declaración de imputado al Sr. Jaime, Brian Alejandro DNI:40.094.483 el día 28 de septiembre de 2017 en presencia de su defensor Técnico Marino Godoy Singuene.

18.-Resolución del Juez de Garantías Interino Dr. Luis María Quiroz de fecha 23 de septiembre de 2017 donde libra madamiento de allanamiento y requisa domiciliaria para la finca sita en calle 12 de octubre y Alicia Moreau de Justo habitada por Maciel Ramón Ceferino y su detención a los fines de constatar y, en su caso secuestrar tres juegos de llaves, dos tipo paleta y una de armario; la suma de $800 pesos; una bermuda de jeans y, un par de zapatillas viejas.

19.-Informe de novedad policial de fecha 26 de agosto de 2017 suscripto por el Oficial Principal Torres, Brian Emmanuel.-

20.-Acta de secuestro de fecha 26 de agosto de 2017 realizado a las 12:40 hs. en calle Artussi y Presidente Perón de Federal.-

21.-Acta de Procedimiento realizada en calle Artussi y Presidente Perón de Federal, realizada el 26 de agosto de 2017 a las 13:15 hs.-

22.-Informe de novedad policial de fecha 26 de agosto de 2017 elevado a través de Nota «I» Nº 076/17. Informe suscripto por el Oficial Principal Vadez Puente, Esteban.

23.- Nota DT «G» Nº 17 y dos placas fotográficas del lugar del hecho de fecha 26 de agosto de 2017 suscripta por el Oficial Principal Vadez Puente, Esteban.-

24.-Informe médico suscripto por el Médico Policial Alles Bosch, Gabriel MP: 8563 realizado en Jefatura de Policía local el 26 de agosto de 2017 al Sr. Jaime Brian Lihuel Ramón (2).-

25.-Informe médico suscripto por el Médico Policial Alles Bosch, Gabriel MP: 8563 realizado en Jefatura de Policía local el 26 de agosto de 2017 a la Srita. Romero, Micaela (8).-

26.-Informe médico suscripto por el Médico Policial Alles Bosch, Gabriel MP: 8563 realizado en Jefatura de Policía local el 26 de agosto de 2017 a la Sra. Enriquez, Érica Elizabeth.-

27.-Informe médico suscripto por el Médico Policial Alles Bosch, Gabriel MP: 8563 realizado en Jefatura de Policía local el 26 de agosto de 2017 al Sr. Jaime, Brian Alejandro.-

28.-Informe médico suscripto por el Médico Policial Alles Bosch, Gabriel MP: 8563 realizado en Jefatura de Policía local el 26 de agosto de 2017 al Sr. Maciel, Ceferino Ramón.-

29.-Planilla Prontuarial y fichas dactilares del causante Enriquez, Erica Elizabeth DNI: 18.284.090, suscripta por el Sargento Marcos Gauna.

30.-Apertura de causa (Art. 212 del C.P.P) de fecha 26 de agosto de 2017 suscripto por la Fiscal Auxiliar Eugenia Molina.

31.-Resolución del Juez de Garantías Interino Dr. Luis María Quiroz de fecha 31 de agosto de 2017.-

32.-Informes de antecedentes penales de la Sra. Enriquez, Erica Elizabeth DNI: 28.284.090, del Sr. Brian, Alejandro Jaime DNI: 40.094.483 y del Sr. Maciel, Ramón Ceferino DNI: 28.504.907 quien registra Sentencia Nº 59, de fecha 23 de octubre de 2013 calificado por Escalamiento y Efracción en grado de Tentativa en Concurso Real, el cual fue condenado a la pena de 3 (tres) años de prisión efectiva. Suscripto por el Juez de Garantías Interino Dr. Luis María Quiroz.

33. Acta de audiencia de fecha 08 de octubre de 2018 realizado a las 11:03 hs. por lo que se decide declarar su rebeldía. Acta suscripta por el Juez de Garantías Dr. Maximiliano Otto Larocca Rees, la Fiscal Auxiliar Dra. Eugenia Molina y el Defensor Técnico Dr. Marino Raúl Godoy S.

34. Informe de antecedentes penales de la Sra. Enriquez, Erica Elizabeth DNI: 28.284.090. remitido a esta UFI por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en fecha 11 de sepetiembre de 2017 donde consta que la Sra. No registra antecedentes a informar.

35. Informe Socio ambiental suscripto por la Licenciada Valeria Veciconti realizado en el domicilio de los imputados situado en calle Santa Fe y 12 de Octubre, realizado el 8 de septiembre de 2017.-

36. Acta de designación de Defensor Oficial realizada por el Sr. Ramón Ceferino Maciel DNI: 29.504.907 al Dr. José Mandil en fecha 15 de Septiembre de 2017.

37. Acta de designación de Defensor Oficial realizada por la Sra. Enriquez, Erica Elizabeth DNI: 18.284.090 al Dr. José Mandil en fecha 15 de Septiembre de 2017.

38. Acta de designación de Defensor Oficial realizada por el Sr. Brian Alejandro Jaime DNI: 40.094.483 al Dr. José Mandil en fecha 15 de Septiembre de 2017.

39. Acta de Declaración de imputado de fecha 19 de septiembre de 2017 realizado a las 11:10 hs. en sede de Fiscalía al Sr. Jaime, Brian Alejandro DNI: 40.094.483. Suscripta por el imputado, su defensa oficial y la Fiscal Auxiliar Dra. Eugenia Molina.

40. Acta de Declaración de imputado de fecha 19 de septiembre de 2017 realizado a las 11:05 hs. en sede de Fiscalía a la Sra. Henriquez, Erica Elizabeth DNI: 18.284.090. Suscripta por la imputada, su defensa oficial y la Fiscal Auxiliar Dra. Eugenia Molina.

41. Acta de Declaración de imputado de fecha 19 de septiembre de 2017 realizado a las 11:00 hs. en sede de Fiscalía al Sr. Maciel, Ramón Ceferino DNI: 29.504.907. Suscripta por el imputado, su defensa oficial y la Fiscal Auxiliar Dra. Eugenia Molina.

42. Acta de Modificación de Apertura de Causa de fecha 30 de octubre de 2017.-

43. Acta de Declaración de Imputado (Art. 375 del C.P.P) realizada el 7 de noviembre de 2017 a las 10.46 hs. al Sr. Maciel, Ramón Ceferino.-

44. Acta de Designación de Defensor Técnico realizado por el imputado Maciel, Ramón Ceferino DNI: 29.574.907 al Dr. Godoy Singuene, Marino en fecha 8 de noviembre de 2017.

45. Acta de Declaración de Imputado (Art. 375 del C.P.P) realizada el 9 de noviembre de 2017 a las 9.50 hs. al Sr. Jaime, Brian Alejandro DNI: 40.094.483.-

46. Acta de Declaración de Imputado (Art. 375 del C.P.P) realizada el 9 de noviembre de 2017 a las 9.43 hs. a la Sra. Henriquez, Erica Elizabeth DNI:18.284.090.-

47. Acta de Designación de Defensor Técnico realizado por el imputado Jaime, Brian Alejandro DNI: 40.094.483 al Dr. Godoy Singuene, Marino en fecha 9 de noviembre de 2017.

48. Acta de Designación de Defensor Técnico realizado por la imputada Henriquez, Erica Elizabeth DNI:18.284.090 al Dr. Godoy Singuene, Marino en fecha 9 de noviembre de 2017.

49. Informe de novedad policial de fecha 10 de mayo de 2017 remitido a esta UFI por el Oficial Principal Valdez Puente Esteban.-

50.- Informe de novedad policial de fecha 10 de mayo de 2017 remitido mediante Nota «I»Nº 047/17 a través de la cual se informa sobre el robo sufrido por el Sr. Rodriguez, Alejandro Gabriel DNI: 5.825.399 en su domicilio de calle Belgrano Nº 130 de Federal. Informe suscripto por el Oficial Principal Valdez Puente, Estaban S.

51.-Dos Placas fotográficas impresas en papel del lugar del hecho. Suscriptas por el Oficial Principal Valdez Puente, Estaban S.

52. Oficio Nº 33 de autorización para realizar allanamiento, requisa domiciliaria y secuestro en la vivienda ubicada en calle 12 de octubre y Santa Fe habitada por el ciudadano Maciel, Ramón Ceferino, autorizando al Oficial Principal Valdez Puente, Estaban a realizar las diligencias. Suscripto por el juez de Garantías Interino Dr. Luis María Quiroz el 11 de mayo de 2017.

53. Notificación de allanamiento realizada en calle Santa Fe Nº 1080 de Federal, donde son recibidos por la Sra. Enriquez, Érika Elizabeth DNI: 18.864.090 y se le corre vista del Oficio Nº 33 y presta colaboración con el procedimiento. Suscripta por el Oficial Principal Valdez Puente, Estaban.

54. Acta de allanamiento realizada el 11 de mayo de 2017.-

55. Acta de secuestro realizada en fecha 11 de mayo de 2017 a las 12.50 hs. en calle Santa Fe Nº 1080 de Federal.

56. Tres páginas conteniendo fotografías de los elementos secuestrados y del lugar del hecho. Suscripta por el Oficial Principal Valdez Puente, Esteban.

57. Apertura de causa de fecha 11 de mayo de 2017. Procedimiento realizado conforme a lo estipulado en el artículo Nº 212 del C.P.P.

58. Resolución del Juez de Garantías Interino Dr. Luis María Quiroz de fecha 11 de mayo de 2017 a través de la cual libra mandamiento de allanamiento y requisa domiciliaria para la finca y demás dependencias de la vivienda ubicada en calle 12 de Octubre y Santa Fe de Federal.

59. Nota «G» 50/17 remitida por el Oficial Principal De los Santos Cristian a esta UFI sobre averiguaciones realizadas por personal policial en relación a la causa de robo al Sr. Rodriguez.-

60. Resolución de la Fiscal Auxiliar Dra. Eugenia Molina de fecha 30 de mayo de 2017 donde se resuelve practicar Rueda de Reconocimiento de Personas (Art. 321 del C.P.P) actuando como personas a reconocer el Sr. Maciel, Ramón Ceferino Chiche» y su pareja Enriquez, Érica Elizabeth y como reconociente la víctima el Sr. Rodriguez, Alejandro Gabriel.

61. Notificación de la Rueda de Reconocimiento a realizar el 13 de junio de 2017 remitido a los Sres. Maciel, Ramón Ceferino «Chiche» y su pareja Enriquez, Érica Elizabeth.

62. Acta de Designación de Defensor Técnico realizado por el imputado «Chiche» DNI: 29.574.907 al Dr. Marino Godoy Singuene en fecha 7 de junio de 2017.

63. Acta de Designación de Defensor Técnico realizado por la imputada Enriquez, Érica Elizabeth DNI: 18.864.090 al Dr. Marino Godoy Singuene en fecha 7 de junio de 2017.

64. Acta de Rueda de Reconocimiento realizada en sede de Fiscalía el 13 de junio de 2017 a las 09.48 hs.-

65. Modificación de Apertura de causa suscripta por la Fiscal Auxiliar Dra. Eugenia Molina en fecha 13 de junio de 2017.

66.-Acta de Declaración de Imputado realizada al Sr. Maciel, Ramón Ceferino DNI: 29.574.907 de fecha 22 de junio de 2017.

67.- Acta de Declaración de Imputado realizada a la Sra. Enriquez, Érica Elizabeth DNI: 18.864.090 de fecha 22 de junio de 2017.

68. Informe de antecedentes penales remitido a esta UFI el 26 de junio de 2017 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (RNR) de la Enriquez, Érica Elizabeth DNI: 18.864.090.-

69.- Informe Socio Ambiental suscripto por la Licenciada en Trabajo Social Pérez, Silvia realizado en el domicilio los imputados Maciel, Ramón Ceferino y Enriquez, Érica Elizabeth situado en calle Santa Fe y 12 de Octubre.

70. Acta de denuncia realizada por Aguirre, Exequiel Feliz en fecha 01 de junio de 2017 de la sustracción de una moto Gilera, modelo SMASH, de 108 cm3, de color negra, domino 849 CNX.-

71. Dos placas fotográficas de Cédula de Identifiación vehicular del motovehículo sustraído a nombre de Pesoa, Maximiliano Daniel DNI: 29.620.714.-

72. Acta única de procedimiento y croquis referencial del lugar del hecho realizada en calle Seghezzo Nº 1195 relizada a las 23:20 hs.-

73. Informe de novedad policial de la sustracción del motovehículo Gilera, modelo SMASH, de 108 cm3, e color negra, domino 849 CNX.-

74. Apertura de causa de fecha 2 de junio de 2017 suscripta por la Fiscal Auxiliar Dra. Eugenia Molina.-

75. Oficio Nº 476, de fecha 5 de junio de 2017 suscripto por la Fiscal Auxiliar Dra. Eugenia Molina.-

76. Informe de novedad policial de fecha 07 de junio de 2017 suscripta por el oficial De los Santos Cristian y remitido a esta UFI sobre el hallazgo de la motocicleta sustraída en la intersección de las calles Santa Fe y 12 de octubre.-

77. Acta de Secuestro de fecha 07 de junio de 2017 a las 18:30hs. realizada en calle Santa Fe Nº 1085 de Federal.-

78. Cuatro (4) placas fotográficas del motovehículo secuestrado, impresas en papel. Fotografías suscriptas por el oficial De los Santos Cristian.

79. Acta de reconocimiento y entrega de efectos de fecha 08 de junio de 2017 realizada a la Sra. Villalba, Soledad María de los Milagros, DNI: 39.259.239.-

80. Modificación de Apertura de causa en fecha 13 de junio de 2017, suscripta por la Fiscal Auxiliar Eugenia Molina.

81. Acta de Designación de Defensor Técnico realizado por el imputado Maciel, Ramón Ceferino DNI: 29.574.907 al Dr. María del Luján Giorgio en fecha 15 de junio de 2017.

82. Acta de Declaración de Imputado (Art. 375 del C.P.P) realizada en fecha 15 de junio de 2017 a las 09:41 hs al Sr. Maciel, Ramón Ceferino. Suscripta por el imputado, su defensor técnico el Dr. María del Luján Giorgio y la Fiscal Auxiliar Dra. Eugenia Molina.

83. Resolución del Juez de Garantías Interino Dr. Luis María Quiroz de fecha 13 de junio de 2017.-

84. Informe pericial social de fecha 02 de junio de 2017 realizado en el domicilio del Sr. Maciel, Ramón en fecha 21 de junio de 2017 en calle Santa Fe y 12 de Octubre de Federal. Informe suscripto por la Licenciada en Trabajo Social Silvia Pérez.

85. Antecedentes penales remitidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en fecha 24 de julio de 2017 del Sr. Maciel, Ramón Ceferino donde consta un fallo imponiéndole la pena de tres meses de prisión de cumplimiento Efectivo por el delito de Robo, declarándolo reincidente. Sentencia de fecha 13 de febrero de 2012 donde se declara al Sr. Maciel como penalmente responsable por el delito de abuso sexual simple (art. 119 del C.P) imponiéndole la pena de un año y seis meses de prisión y las costas del proceso en la localidad de Río Cuarto. Sentencia Nº 59 de la ciudad de Concordia, E. Ríos de fecha 23 de octubre de 2013 donde se declara al Sr. Maciel, Ramón Ceferino como autor materialmente responsable del delito de Robo calificado por escalamiento y efracción en grado de tentativa y robo simple en grado de tentativa en concurso real (Art. 167, inc. 3; 164, 42 y 55 del C.P) y se lo condena a la pena de tres años de prisión. Suscripta por el Dr. Alejandro Marcelo Garay. Testimonio del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay donde se decreta el procesamiento de Ramón Ceferino Maciel por considerarlo «prima facie» como autor penalmente responsable del delito de Tenencia de Estupefacientes para consumo personal previsto por el art. 14 de la Ley Nº 23.737.

86-Informe de novedad policial por la que se toma conocimiento del hecho ocurrido en fecha 27 de Diciembre de 2017, suscripta por el Oficial Principal, Valdez Puente, Estaban.

87.- Apertura de Causa de fecha 27 de Diciembre de 2017.-

88.- Informe de la División de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos sobre la causa en cuestión en donde se pone en conocimiento que se procedió a llevar la CPU al comericio «INJET» con el fin de controlar imágenes del sistema de seguridad con el que cuenta la finca.-

89.- Informe de la División de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos donde ponen en conocimiento a esta UFI del robo sufrido por el Sr. Gottig, Edgardo Ivan DNI:25.964.463 donde se expone el faltante de: dos monitores de computadoras, uno color gris y el otro negro; dos computadoras una marca «Lenovo» y otra HP, de 17″ color gris; cuatrocientos juegos de cuchillos, algunos con vaina de cuero, color claro y oscuro; de un largo de unos 25 cm., algunos con la marca «Argentina Creativa»; catorce juegos de porta termo, conteniendo mate y yerbero forrado; termos de aluminio forrado; seis juegos de cuchillos asadores con tenedor cabo de asta de siervo con estampado de «Argentina Creativa» y una cabeza de siervo con asta. Informe suscripto por el Of. Princial Valdez Puente Esteban.

90.- Acta de Procedimiento y croquis referencial del lugar del ilícito, ello es Ruta Provincial 22, Km 95 de Federal.-

91.- Nota de solicitud de intervención suscripta por el Of. Principal Valdez Puente Esteban a la Sección Criminalística donde se solicita la obtención de huellas con el fin de dar con los autores del hecho.-

92.- Parte comunicativo policial por la que se toma conocimiento del hecho ocurrido en fecha 27 de Diciembre de 2017, suscripta por el Oficial Principal Valdez Puente Esteban. En el mismo se ajuntan 4 (cuatro) placas fotográficas en papel.-

93.- Informe de Actuaciones Prevencionales con fecha 27 de Diciembre de 2017 realizadas en el lugar del ilícito Informe suscripto por el Of. Principal Valdez Puente Esteban.

94.- Acta de secuestro, suscripta por el Oficial Principal Valdez Puente, Esteban S. con fecha 27 de Diciembre de 2017.-

95.- Orden de detención a los ciudadanos «Garchi» Altamirano y a Maciel «Chiche» solicitada al Juzgado de Garantías a cargo en ese momento del Dr. OMAR JAVIER OVANDO -Juez subrogante-de fecha 27 de Diciembre de 2017.-

96.- Informe de examen médico del ciudadano Maciel, Román Ceferino realizado por el médico Allende, José Luis. M.P. 6710 en fecha 27/12/17 a las 14.30.hs.-

97.- Informe de examen médico del ciudadano Altamirano, Abel realizado por el médico Allende, José Luis. M.P. 6710 en fecha 27 de Diciembre de 2017 a las 14.33.hs, en la Jefatura Departamental de Federal.-

98.- Informe de novedad de la División de Investigaciones donde ponen en conocimiento de los procedimientos realizados en las vías férreas que corre paralela a la Ruta 22

99.- Acta de Secuestro realizada el 27 de Diciembre de 2017 y suscripta por el Oficial Principal Valdez Puente Esteban realizada en Ruta «K», a 400 mts. del ejido urbano de Federal.-

100.- Acta de secuestro con fecha 27 de Diciembre de 2017 realizada en la Ruta Provincial Nº 22 y suscripta por el Oficial Principal Valdez Puente Esteban a unos 2 Km del ejido urbano de Federal.-

101.- Acta de secuestro 27 de Diciembre de 2017 sucripta por el Oficial Ayudante Fernández, Débora, realizada a las 17 hs. en calle Santa Fe entre 12 de Octubre y Alicia Moreau de Justo suscriptas por el Of. Principal Valdez Puente, Esteban S.-

102. Elevación de Actuaciones de la División de Investigaciones suscripta por el Of. Principal Vadez Puente, Sebastián con fecha 28 de Diciembre de 2017.-

103.-Acta de Designación de Defensor Técnico realizada por Maciel, Ramón Ceferino DNI: 29.574.907 al Dr. Godoy Singuene, Marino, en fecha 28 de Diciembre de 2017.

104.- Acta de Designación de Defensor Oficial realizada por Altamirano, Abel DNI: 27.873.476 al Dr. Mandil, José en fecha 28 de Diciembre de 2017.

105.- Informe del Juzgado de Garantías suscripto por el Juez de Garantías Interino Dr. Luis María Quiroz de la Condena de Prisión de Ejecución Condicional (arts. 162, 164, 55, 26, 40 y 41 del C.P y art. 391 de C.P.P) al Sr. Altamirano, Abel DNI: 27.873.476 por dos años a imponer al Sr. Altamirano, Abel por el delito de Hurto y Robo en Concurso Real y la implementación de Reglas de Conducta a observar por el término de dos años y, Costas de Oficio.-

106.- Declaración de Imputado (Art. 375 del C.P.P) al Sr. Abel Altamirano (a) «Garchi» DNI: 27.873.476 realizada en fecha 28 de Diciembre a las 12hs.-

107.- Declaración de Imputado (Art. 375 del C.P.P) al Sr. Ceferino Maciel (a) «Chiche» DNI: 29.504.907 realizada en fecha 28 de Diciembre de 2018 a las 12hs.

108.- Acta de Reconocimiento y Entrega Definitiva de Efectos realizada el 28/12/2017 realizada al Sr. Gottig, Edgardo Ivan, DNI: 25.964.3463.-

109.- Elevación de Actuaciones suscripta por el Of. Principal Valdez Puente, Esteban con fecha 02 de Enero de 2018, donde se da a conocer a Fiscalía de Federal (E.R.) del Acta de Secuestro de 2 (dos) computadoras portátiles, una marca «HP» y otra marca «Lenovo» a las que se les tomaron placas fotogràficas.

110.- Comunicado de la División de Investigaciones poniendo en conocimiento a UFI del ingreso a la finca situada en calle 12 de Octubre y Santa Fe donde fueron recibidos por el ciudadano Jaime, quien procede a la entrega de 2 (dos) computadoras portátiles, una marca «HP» de color gris y otra marca «Lenovo» de color negra. Acta de secuestro en presencia de la Dra. Molares, María del Carmen y, del Sr. Jaime, Brian Alejandro con fecha 29 de Diciembre de 2017 a las 12.20hs-

111.- Acta de Secuestro suscripto la Defensora Oficial Dra. María del Carmen Molares y el Sr. Jaime, Brian Alejandro, DNI: 40.094.483, de las computadoras 2 (dos) computadoras portátiles, una marca «HP» de color gris y otra marca «Lenovo» de color negra.-

112.- Acta de Reconocimiento y entrega de efectos realizada al Sr. Gottig, Edgardo Ivan DNI: 25.964.463 de 2 (dos) computadoras portátiles, una marca «HP» de color gris, Imei Nº 83QPX – RPQDJ – GP7CB; y otra marca «Lenovo» de color negra, serie Nº WB03914768 P/N59303287.

113.- Informe Técnico Papiloscópico Nº 009/17 remitido por la Jefatura Departamental Sección Criminalística donde constan levantamientos de rastros y placas fotograficas tomadas en la finca «La Poderosa», Ruta Provincial Nº 22 Km 95 de Federal.

114.- Designación de Defensor Técnico realizada por el imputado Jaime, Brian Alejandro DNI: 40.094.483 al Dr. Godoy Singuene, Mariano.-

115.- Designación de Defensor Oficial realizada por el imputado Jaime, Brian Alejandro DNI: 40.094.483 a la Dra. María del Carmen Molares.-

115.- Acta de Declaración de Imputado (art. 375 del C.P.P) realizada en fecha 29 de Diciembre de 2017 a las 11.35 hs. al ciudadano Jaime, Brian Alejandro DNI: 40.094.483.-

116.- Pedido de informe sobre Condenas y Procesos Pendientes realizada por esta UFI a la Dirección de Reincidencia y Estadìstica Criminal con fecha 28 de Diciembre de 2017 del ciudadano Altamirano, Abel DNI: 27.873.476.

117.- Informe de Antecedentes Penales remitido por el RNR del Sr. Altamirano, Abel.-

118.- Testimonio de Sentencia Condenatoria Nº 26 dictada el 14 de Noviembre de 2017 por el delito de Hurto y Robo en concurso real del causante Altamirano, Abel DNI: 27.873.476. donde se lo condena a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL (art.s. 162, 164, 55, 26, 40 y 41 del C.P y art. 391 del C.P.P).-

119.- Pedido de informe sobre Condenas y Procesos Pendientes realizada por esta UFI a la Dirección de Reincidencia y Estadìstica Criminal con fecha 28 de Diciembre de 2017 del ciudadano Maciel, Ramón Ceferino DNI: 29.574.907.

120.- Rueda de Reconocimiento de Personas (art. 321º del C.P.P) el 07 de Febrero de 2018. Suscripta por la Fiscal Auxiliar Eugenia Molina.-

121.- Rueda de Reconocimiento de Personas realizada el 07 de Febrero de 2018 a las 10:02hs (arts. 321 sgts. y concs. del C.P.P).-

122- Acta de Declaración de Imputado del Sr. Maciel, Ramón Ceferino DNI: 29.504.907, con fecha 08 de Febrero de 2018.-

123.- Resolución del Juzgado de Garantías suscripa por el Juez de Garantías Interino, Dr. Luis María Quiroz en la que se resuelve desestimar el acuerdo de Juicio Abreviado presentado por las partes.-

124.- Resolución remitida el 05 de Marzo de 2018 por el Tribunal Unipersonal de Juicios y Apelaciones integrado por el Dr. Alberto Funes Palacios en razón de la grabación en audio realizada en esa audiencia bajo el número 4271.-

125.- Informe Socio – Ambiental realizado por la Licenciada Valeria Veciconti en fecha 18 de Mayo 2018 en el domicilio del Sr. Altamirano Abel ubicado en calle Cortada Corrientes, Bº Centenario de Federal.

126.- Informe de la Licenciada Valeria Veciconti en fecha 21 de Mayo de 2018.-

127.- Resolucion Juzgado de Garantías, de fecha 06 de Febrero de 2019 a las 11.15hs., que declara la REBELDIA de Maciel.-

128.- Modificación de Apertura de Causa realizada por Fiscalía el 11/02/2019.-

129.-Declaración de Imputado al Sr. Abel Altamirano (a) «Garchi» DNI: 27.873.476 realizada en fecha 22 de Febrero de 2018 a las 13hs.-

130.- Copia de Incidente de Excusaciones remitido por la Oficina de Gestión de Audiencias del Juzgado de Garantías de Federal.-

131. Informe antecedentes penales de ABEL ALTAMIRANO, RAMON CEFERINO MACIEL Y Jaime Brian Alejandro.

132.- Resolucion Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Maximiliano Larocca Rees de fecha 27 de marzo del 2019, -notificando via mail- que se ha decretado la Rebeldía de BRIAN ALEJANDRO JAIME D.N.I.Nº40.094.483.-

133.- Designación de Defensor Técnico realizada por Maciel, Ramón Ceferino DNI: 29.504.907 al Dr. Godoy Singuene Marino Raúl en fecha 22 de mayo de 2019.

134. Acta de Declaración de Imputado realizada en fecha 22 de mayo de 2019 a las 12hs. a Maciel, Ramón Ceferino en cumplimiento del Art. 375 del C.P.P.

135. Acta de Declaración de Imputado realizada en fecha 22 de mayo de 2019 a las 13hs. a Jaime, Brian Alejandro en cumplimiento del Art. 375 del C.P.P.

136.-Acta única de procedimiento y croquis referencial del lugar del hecho realizado en calle Belgrano a las 22:50, suscripto por el oficial Sebastián Valdez Puente.-

Considero que efectivamente la materialidad y autoría se han demostrado en su existencia con las evidencias colectadas y agregadas al presente.-

De acuerdo a estas imputaciones, debo valorar seguidamente los distintos elementos de prueba incorporados por las partes en la convención presentada a fin de determinar si las mismas resultan suficientes para acreditar los extremos fácticos del acuerdo.-

Por ello, debo considerar:

En primer lugar, relacionado con el Hecho Uno:

La denuncia formulada por Lorena Yanina Andrine en sede policial de fecha 23/9/17, corroborando sus dichos con el testimonio de MARIA ANTONIA IMOBERDORFF, testigo presencial, de 62 años de edad, Empleada doméstica en casa de familia Andrine, al sostener: «Que hace 19 años soy empleada doméstica de la familia Andrine donde vive don Coco Andrine (de 95 años), me encargo de la limpieza y la cocina. En la casa hay 4 empleadas, yo me encargo de la casa y concinarles, las otras 3 personas se ocupan del cuidado de Don Coco en distintos días y horarios. A mi me toca ir de lunes a sabado 08.30 a 13 hs y de 16.30 a 18 hs aproximadamente. Ofelia Enriquez y Roxana Duarte lo cuidan a don Coco en las noches (una noche cada una). Ese día sábado al medio día estaba también MIRTA BENITEZ en la casa, Don Coco estaba sentado en la habitación y nosotras estabamos sentadas en un sillón largo que hay en el living, la puerta del frente estaba abierta, cuando de repente ingresan violentamente dos personas jovenes y nos piden la plata y las armas que había en la casa, nos toman de los cabellos, nos apretaron y mientras estabamos agachadas nos ponían la rodilla en el cuello, después nos tiran contra el sillón y nos ponen cabeza con cabeza con BENITEZ medio como agachadas y nos dicen que no los miremos a la cara si no nos iban a pegar un balazo, pero yo no les había visto armas. Nos decían que si no le dabamos la plata nos iban a matar, que nos iban a violar, Mirta Benitez le decía que se tranquilicen que ya iban a llegar los patrones y ellos decían que era mentira que sabian que ahí no va a ir nadie. Nos pedían la plata que sabían que habíamos cobrado el día anterior y pedían las armas que hay en la casa. Yo los conocí a los dos muchachos, uno de ellos era CHICHE MACIEL porque antiguamente un nieto de Don Coco lo llevaba a la carpintería de la familia (que queda al lado de la casa) a descargar madera de los camiones. El otro que andaba con Maciel es BRAIAN el cuñado de él, Maciel esta de novio o juntado con ERIKA ENRIQUEZ y ella tiene un hermano que vino hace un tiempo de Buenos Aires. Estos dos son los que entraron a robarnos. A principio del año pasado, cuando todavía vivía la esposa de don Coco- estuvo haciendo una suplencia ERIKA ENRIQUEZ en la casa que trabajamos y ella conocía todo el movimiento, incluso sabía que en un ropero de la habitación de Don Coco había armas, pero hace varios meses le dije a GABRIEL -el nieto de Don Coco- que se llevara las armas de ahí y sacaron de la casa las armas de don Coco, por eso es que aunque buscaban no encontraron armas. Maciel nos tenía de los pelos mientras el otro se fue a la pieza y revolvió todo, don COCO asustado pedía Socorro, después de un ratito regresa y ahí CHICHE MACIEL le dice «apretalas acá vos que yo voy a donde está ese viejo de mierda que me dé la plata», BRAIAN nos tenía agachadas y nos apretaba con la rodilla en la nuca en la parte de atrás del cuello, Maciel se va a la pieza donde está don Coco y le pega por el cuello que lo deja marcado, Don Coco gritaba «AUXILIO» y después de un ratito sale MACIEL y se va para la galería del fondo, saca la llave de la puerta y regresa, encuentra el bolso de MIRTA BENITEZ y le llevan toda la plata. Después de esto salen corriendo por el frente y saltan el murito que hay de madera. En la casa trabaja en el turno noche OFELIA ENRIQUEZ que es tía de ERIKA ENRIQUEZ y de su hermano BRAIAN, ERIKA ENRIQUEZ es la novia de MACIEL. Chiche Maciel y Braian conocían todos los movimientos de la casa. Nosotras estabamos muy nerviosas y al principio no podíamos ni marcar el teléfono porque temblabamos. Un vecino José Lopez que vive por la cortada vió cuando estos dos pasaron corriendo y les llamó la atención. Dos o tres días después todavía me seguia doliendo el cuello por como nos apretaban. Por el nerviosismo no recuerdo como estaban vestidos, si recuerdo que MACIEL andaba de Bermudas y zapatillas».-

Ninguna duda que este testimonio es contundente, Imoberdorff conoce a ambos imputados -Maciel y a Jaime- y los indica con total seguridad como los autores del hecho.

Coincidente con su relato, obra el testimonio del testigo JOSE LUIS LOPEZ quien refirió: «Que soy vecino de la familia Andrine y en la casa de don Coco Andrine (de 95 años) trabajan unas empleadas que le dan de comer a mi perro, todos los días le tiran comida. Ese día el perro se ve que ha escuchado ruido o gritos de la casa de al lado porque se puso bravo y toreaba desesperado, a mi me llamó la atención eso y voy por la calle para ese lado en eso cruzan corriendo CHICHE MACIEL y otro mas al otro no le ví la cara, al único que conocí de los dos es a CHICHE MACIEL, pasaron corriendo rápido para el lado de Campo de Mayo, cuando llego a la esquina, las empleadas de ANDRINE me llaman para que pida auxilio y ahí me entero que estos dos que cruzaron corriendo les habían entrado y robado. Como pasaron corriendo no pude verle la cara al otro muchacho que iba con MACIEL, si lo veo no creo que pueda reconocerlo. A Maciel si lo conozco porque soy ordenanza de la escuela nº 1 y Maciel sabía ir a la escuela».

Por otra parte, también brindó declaración MIRTA GRACIELA BENITEZ, de 53 años de edad: «Que soy empleada de la familia Andrine cuidando en la casa a don Coco Andrine (de 95 años), en la casa hay 4 empleadas, una hace tareas de la casa y las otras 3 personas nos ocupamos del cuidado de Don Coco en distintos días y horarios. A mi me toca ir generalmente los días jueves y sabado de 12 a 20 hs (aunque siempre llego antes) y los domingos de 08 hs a 13 hs. Ese día sabado al mediodía llego a la casa y lo higienizo a Don Coco, él no camina así que después queda sentado en su habitación para esperar el almuerzo, yo me voy al living y queda sentada con la empleada MARIA IMOBERDOF, era un día lindo de sol y estabamos con la puerta abierta (la puerta que da a calle Belgrano), nosotros estabamos sentadas frente a frente y de repente llegan dos jovenes e ingresan violentamente nos piden la plata y las armas que había en la casa, nos toman de los cabellos y medio que nos tira contra el sillón y nos ponen cabeza con cabeza con Imoberdft y nos dicen que no los miremos a la cara. Yo con los nervios no pude verlos o reconocerlos, la que los vió y los conoció es IMOBERDOFT, nos decían que si no le dabamos la plata nos iban a matar, que nos iban a violar, le decía que se tranquilicen que ya iban a llegar los patrones y ellos nos decían que era mentira que sabian que ahí no va nadie. Nos pedían la plata que sabían que habíamos cobrado el día anterior y pedían las armas que hay en la casa. Uno de ellos nos tenía de los pelos mientras el otro revolvía todo, uno de ellos queda con nosotros que nos tenía bien agachadas para que no lo veamos y otro se va al dormitorio de don Coco, Don Coco gritaba «Auxilio» y le revolvieron todo el dormitorio y los cajones y lo golpea a Don Coco en el cuello. Al principio no encontraban nada, hasta que en el living ven mi bolso y de ahí rompieron la billetera y me sacaron la plata que tenía adentro, eran $800 (pesos ochocientos) en un bolsillo de la billetera tenía medio escondido 500 y aparte el resto, me llevaron todo el dinero. Uno de ellos va para el fondo y no puede salir así que regresa y salen los dos por el frente de la casa. En la casa trabaja en el turno noche una señora OFELIA ENRIQUEZ que es tía del que supuestamente entró con Maciel, también había hecho una suplencia el año pasado -cuando era viva doña Rosa la esposa de Coco que falleció en abril de 2117- ERICA ENRIQUEZ que es la novia de Maciel y hermana del JAIME, por eso puede ser que hayan conocido los movimientos de la casa. Incluso dicen que años atrás Maciel hacía changas en la carpintería de la familia que está al lado de la casa. Mi estado de nerviosismo era tal que si los veo no los conozco».

Coadyuvan a apreciar la materialidad del hecho, el Acta Unica de Procedimiento del 23/9/17, croquis referencial del lugar del hecho, Orden de allanamiento de igual fecha con su correspondiente notificación, Acta de allanamiento y Acta de Secuestro, Comunica Novedad y las seis (6) Placas fotográficas del lugar del hecho.-

Los relatos son precisos, claros y coincidentes, dan cuenta de la violencia ejercida en el hecho, la sustracción de dinero y la indefensión de las víctimas -personas altamente vulnerables, mujeres y un hombre anciano- todo ello claramente demuestra la materialidad y autoría del injusto.-

En segundo término, respecto del Hecho Dos:

Destaco el testimonio y la puesta inmediata en conocimiento de que estaba ocurriendo el hecho por el Sr. ALVAREZ MARCELO FABIAN con domicilio en Artussi Nº 930 quien les refiere al personal policial – consta en acta de procedimiento- «que tres personas estaban sacando chapas del galpon que esta frente a su casa en la Estacion del Ferrocarril y que dio aviso a un movil que pasaba por el lugar, llegando inmediatamente al lugar un patrullero y deteniendo a estas personas».

El informe de novedad Policial suscripto por el Oficial VALDEZ PUENTE SEBASTIAN describe que «se constata que los ciudadanos que estaban retirando chapas de los galpones son: MACIEL CEFERINO RAMON, JAIME BRIAN ALEJANDRO Y ENRIQUEZ ERICA ELIZABETH».

Mientras que del testimonio de PEREZ ADRIANO OSCAR, funcionario policial – Agente con prestación de servicios en el segundo Comando de la Guardia de la Jefatura de Policía de Federal, surge: «Que en fecha 26 de agosto de 2017 estaba de Guardia en el móvil JP 1045 junto con el Cabo Primero Ozaran Pedro y al medio día cerca de las 12 hs se recibe un llamado para que nos constituyamos en los galpones del ferrocarril -ubicados entre Presidente Perón, Artussi y Eulogio Gonzalez y Arienti- porque aparentemente estaban sustrayendo chapas de los galpones del ferrocarril. Al llegar al lugar, vemos que en el galpón que está mas cerca del parquecito, pegado a la cañada Los Tigres, había dos personas arriba del techo del galpón desclavando chapas con una barreta y tiraban las chapas para abajo, los dos que estaban arriba eran CEFERINO RAMON MACIEL, BRIAN ALEJANDRO JAIME y en la parte de abajo (acomodando y apilando las chapas que tiraban los de arriba) estaba la mujer de Maciel, ERICA ELIZABETH ENRIQUEZ. Cuando le consultamos a ellos nos dice ENRIQUEZ que ellos tenían permiso del Secretario de Acción Social de la Municipalidad PEDRO ZIEM para llevarse las chapas, lo mismo manifestó MACIEL cuando bajó. Aparentemente ese galpón no es municipal, justo en eso pasaba el automóvil del SubJefe de Policía que se detuvo y después llega el Jefe de Calle el Oficial Brian Torres se nos ordenan que los traslademos a Jefatura para una correcta identificacion y ahí ya se encargan los otros funcionarios del secuestro de las chapas y continuar las actuaciones».

En el mismo sentido cabe mencionar el testimonio de OZARAN PEDRO RAUL, funcionario policial – Cabo Primero con prestación de servicios en el segundo Comando de la Guardia de la Jefatura de la Policía Federal, quien expresó: «Que en fecha 26 de agosto de 2017 estaba de Guardia como chofér del móvil JP 1045 me acompañaba el Agte. ADRIANO PEREZ y al mediodía se recibe un llamado en el comando radioeléctrico y nos comunican que nos constituyamos en los galpones del ferrocarril -ubicados entre Presidente Perón, Artussi- porque aparentemente estaban sustrayendo chapas de los galpones del ferrocarril. Al llegar al lugar, vemos en el primero de los galpones del ferrocarril, el galpón que está mas cerca del parquecito, pegado a la cañada Los Tigres, que había dos personas arriba del techo del galpón desclavando chapas con una barreta y tiraban las chapas para abajo, los dos que estaban arriba eran CEFERINO MACIEL, BRIAN JAIME y en la parte de abajo (acomodando y apilando las chapas que tiraban los de arriba) estaba la mujer de Maciel, ERICA ELIZABETH ENRIQUEZ y un par de menores. Los masculinos no pudieron darse a la fuga porque estaban arriba del techo y enseguida llegó otro móvil de apoyo y quedaron tranquilos. Cuando le consultamos a ellos que hacían nos dice ENRIQUEZ y MACIEL que tenían permiso de la Municipalidad para llevarse las chapas. Enseguida llega el Jefe de calle, personal de Investigaciones y de averiguaciones parece que no los habían autorizado e incluso ese galpón tampoco era municipal. Se nos ordenan que los traslademos a Jefatura para una correcta identificacion y ahí ya se encargan los otros funcionarios del secuestro de las chapas y continuar las actuaciones».-

Se verifica que las actas que recrean la aprehensión en flagrancia y el lugar de referencia, han sido labradas regularmente y se corresponde con los dichos de los testigos antes referidos.-

En tercer lugar, en cuanto al Hecho Tres:

Sin lugar a dudas la materialidad y autoria del hecho surge claramente de las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad que captaron a Maciel y Altamirano al momento de cometer el hecho.-

De importancia resulta la declaración del propio co-imputado Abel Altamirano quien acompañado por su abogado Defensor Dr. Jose Mandil en sede de Fiscalía en fecha 28/12/2017 manifestó: «… el día 26 antes de las diez de la noche fuimos al lugar con Maciel y Jaime.- Rompimos las rejas y entramos los tres.- Y sacamos esas cosas y nos repartimos yo me lleve cuchillos y tenedores, Maciel y Jaime se llevaron las computadoras, algunos cuchillo y termos y los dejaron en el terreno al lado de la casa».-

Señala como demás intervinientes en el hecho a MACIEL y a JAIME, su relato es verosímil pues, declaró dónde se encontraban los elementos robados y dónde los ocultaron, y efectivamente allí estaban, declaró Altamirano que el robo lo cometió con Maciel y Jaime, y Maciel aparece en las filmaciones de las cámaras de seguridad del lugar, también dijo que el tercer involucrado era JAIME y ello se condice con el -testimonio de PROTTO LUIS GUILLERMO, de 34 años de edad, D.N.I. Nº 29.969.946, quien relató: «mi señora tiene una casa por ruta provincial nº 22 la en la zona donde le robaron a Gottig (a tres casas de lo de Gottig). Esa noche mas temprano, a las 20.15 hs precisamente crucé en la esquina de calles Paraná y Urquiza a tres personas, uno de ellos era GARCHI ALTAMIRANO y de los otros dos uno era parecido a Chiche Maciel y al tercero lo ví pero no lo conocí, los tres iban caminando hacia el Este. Me llamó la atención verlo a Altamirano con quien me parecía que era Chiche Maciel por eso le presté atención en ese momento. Las características del que a mi me pareció que era Maciel es que era medio Petiso, fornido, pelo chuzo corto, andaba vestido de remera clara y jean claro; Altamirano andaba vestido de remera Violeta con un logo de Adidas y Bermuda, en tanto que el tercero, era jovencito, delgado, morocho de tez blanca y andaba de remera negra. Esto fue la noche anterior -horas antes- del hecho ocurrido en lo de Gottig. Si lo veo a Maciel lo debo reconocer. Yo en ese momento cuando los veo a los tres juntos les aviso a los de Investigaciones que andaban estas 3 personas juntas, solo para que tengan conocimiento porque sabemos que tienen antecedentes».

Su testimonio es de suma relevancia, no sólo porque el funcionario Protto refirió haber visto esa noche en la zona a Maciel y a Altamirano y a un tercer masculino que no pudo identificar, y que Altamirano refirió era JAIME, sino también porque en rueda de reconocimiento en fecha 7/2/18 reconoció a Maciel.

Surge como evidencia el testimonio de VALDEZ PUENTE SEBASTIAN, del 25/4/18, quien instruyó la causa, indicó que en las cámaras de seguridad se ve a Maciel y a Altamirano cuando están dentro del galpón sustrayendo los elementos, detalla los lugares indicados y dónde efectivamente estaban las cosas escondidas, dice que Jaime y Maciel viven en la misma casa y que Altamirano les dijo que ellos tenían las computadoras -notbook- que faltaban recuperar, por Altamirano se enteran que frente a la casa de Maciel (12 de octubre y santa fe) en un descampado había mas elementos escondidos y efectivamente secuestran otros elementos (cuchillos) ocultos entre el pasto. Dice que al día siguiente se presenta JAIME con la Defensora María del Carmen Molares y refiere -Jaime- que quiere prestar colaboración con la investigación y «nos lleva hasta la casa y nos hace entrega de las dos computadoras».

Así también surge de las actas de entrega de los elementos secuestrados, el expreso reconocimiento como elementos propios que hiciera la víctima Sr. Edgardo Iván Gottig.-

Respecto del Hecho Cuatro:

En este hecho fue la propia víctima ALEJANDRO GABRIEL RODRIGUEZ quien denunció que: «en esa oportunidad siendo aproximadamente las 21 horas del día 10 de mayo de 2017 estaba mirando televisión en mi casa y escucho que golpean las manos, salgo a atender y veo a unos 6 metros aproximadamente a chica joven, una mujer delgada, que vestía un pantalón oscuro y con unas flores medio separadas en la parte de adelante y una camperita color claro, esta chica me habla y le digo que pase porque no la escucho, yo tengo dificultades para caminar y me iba prendiendo por la mesa y como soy medio sordo no le entendía lo que me decía y creo que pregunta algo como si se alquilaba una casa de vecinos y enseguida en forma repentina entra un hombre de unos 1,65 de alto, joven que me toma de atrás, me voltea y me da dos golpes en la cabeza y me dice que le dé la plata, ahí no podía verlo porque me tenía apretado boca abajo y le dije que lo que tenía era lo que estaba en el bolsillo de la bombacha que llevaba puesta y me sacan del bolsillo delantero la suma de pesos cuatro mil quinientos ($4.500) y un teléfono celular marca Nokia de los viejitos.- Yo tengo dificultad para levantarme así que no pude pararme enseguida ni siquiera vi cuando se fueron, ni tampoco vi cuando se fueron juntos. Al muchacho creo que no lo voy a reconocer porque me llegó de atrás y no pude verlo, a la chica es a la que le ví la cara cuando iba a entrar, igual no sé si podré reconocerla o no porque todo fue muy rápido. Del muchacho no sé como estaría vestido porque me agarró de atrás».

En dicha oportunidad se refirió al engaño y a la violencia del atraco, relató que era un hombre joven de 1,65 de altura aproximadamente y reconoció a ENRIQUEZ ERICA ELIZABETH como la mujer que golpeó a su puerta a las 21 hs del día del hecho.

En efecto, en rueda de reconocimiento el Sr. Rodríguez reconoció a la mujer que ingresó a su vivienda siendo ésta ENRIQUEZ ERICA ELIZABETH, a lo cual se suman los testimonios de RICARDO RENÉ ECKERDT y GUILLERMO DOMINGO CAMBILLA al declarar el primero de ellos: «Que en esa oportunidad a las 21 hs aproximadamente regresaba caminando desde el lado del Supermercado de los chinos a mi domicilio -que queda pegado a lo de Rodriguez- y me cruzo con MACIEL (a) «Chiche» y la mujer, cuando yo me acerco a la pareja, ellos ingresan ahí nomás al Kiosco de Cambrilla que queda en calle Belgrano y antes de llegar al Kiosco nuevamente sale la pareja, es como que entraron y salieron enseguida. Maciel y la mujer iban de la mano y me llamó la atención porque siempre salundan y esa noche no me saludaron, iban como cabisbajo y caminando rápido. En ese momento no me pareció raro pero al rato nomás que fue la policía a lo de Rodriguez es que comencé a atar cabos y se vé que cuando los crucé a MACIEL y la mujer es que se iban rápido porque ya habían estado en lo de Rodriguez. Además fué la única pareja que había crucé mientras iba caminando, no recuerdo que ropa llevaban, lo que me llamó la atención es que siempre saludaban y esa vez no me saludaron».

Y el segundo de los testigos nombrados CAMBILLA GUILLERMO DOMINGO sostuvo: «Que en mi domicilio tengo un Comercio DESPENSA que es atendido por ANGEL GOMEZ (vive cerca de Papacho) y esa noche que le robaron a mi vecino RODRIGUEZ a eso de las 21 hs y algo (antes de las 22 hs) ingresó una pareja a comprar algo y salió enseguida. Angel Gomez los atendió, nosotros tenemos cámaras filmando el ingreso y cuando pasó lo de Rodriguez revisamos las cámaras con los de la Policía y el que había ingresado a comprar era un tal MACIEL. Yo recién veo esto después cuando reviso las cámaras del comercio. Del funcionamiento e instalación de las cámaras se encarga un muchacho SOSA, sé que después la policía no lo pudo ubicar y esas imagenes a medida que pasan los días se van pisando unas a otras y se va borrando lo viejo y queda lo nuevo a medida que va filmando».

Ninguna duda cabe que los relatos son absolutamente coincidentes y vienen a confirmar que MACIEL Y ENRIQUEZ fueron los autores del ilícito.-

En este cuarto hecho también vienen a coadyuvar en apreciar la materialidad del hecho, el Informe de Novedad, Acta de Procedimiento, croquis del lugar del hecho y las dos placas fotográficas tomadas en el lugar.

Por último, y respecto del Hecho Cinco valoro la siguiente prueba colectada:

La denuncia realizada por AGUIRRE EXEQUIEL FELIX de la sustracción del rodado de su propiedad según cédula de identificación, MARCA GILERA dominio 849CNX, el Informe de novedad policial de fecha 07/06/2017 suscripto por OFICIAL PRINCIPAL POLICIA DE ENTRE RIOS VALDEZ PUENTE SEBASTIAN, quien manifestó que: «en la intersección de calles Santa Fe y 12 de octubre se encontraba estacionado un ciclomotor GILERA MODELO SMASH SIN DOMINIO COLOCADO color negra y gris…son atendidos en el lugar por MACIEL RAMON CEFERINO…al consultarle por la procedencia de la motocicleta manifesto que el dia lunes pasado en horas de la tarde se la compro por la suma de $2500 a un masculino de apellido Fernandez «Gordo» al constatar Nº de motor y cuadro resulta ser el rodado denunciado como robado por Aguirre. No acredita sus dichos con documentacion alguna».

Refuerzan dichas probanzas, los testimonios de MARCOS ARIEL GAUNA Y SCHNEIDER LEANDRO DAMIAN, ambos funcionarios policiales, coincidentes con el relato de VALDEZ PUENTE y en especial, destaco el testimonio de LOPEZ CARLOS HERMINIO «GORDO» quien afirmó que no le vendió ninguna motocicleta a MACIEL.

La probanzas de este trámite son contundentes e indudablemente comprometen la responsabilidad penal de los sospechados, conforme se desprende de las diferentes probanzas reunidas. Está acreditado tanto la materialidad del hecho como la autoría de los mismos, la evidencia colectada no deja dudas y acredita plenamente el accionar de los imputados en los hechos que se les imputan.

Finalmente, entiendo que toda la evidencia reseñada, de por sí resulta suficiente para acreditar la materialidad y autoría respecto de todos y cada uno de los hechos, se ve confirmada a la vez por el reconocimiento expreso de cada uno de los imputados en el marco del presente trámite.-

En definitiva y para contestar a la primera cuestión, en base a las pruebas analizadas, corresponde tener por demostrado la ocurrencia de todos y cada uno de los hechos intimados, en las circunstancias allí descriptas.

A LA TERCERA CUESTION, el Dr. Garrera Allende dijo, la plataforma fáctica analizada ha merecido la siguiente selección típica:

Hecho Uno: delito de Robo (art. 164 CP), IMPUTÁNDOSE la comisión del mismo a RAMON CEFERINO MACIEL y BRIAN ALEJANDRO JAIME en calidad de COAUTORES MATERIALES (art. 45 del Código Penal);

Hecho Dos: delito de ROBO EN GRADO DE TENTATIVA EN FLAGRANCIA (art. 164, 42, del C.P.), IMPUTADOSE la comisión del mismo a RAMON CEFERINO MACIEL, ERICA ENRIQUEZ y BRIAN ALEJANDRO JAIME en calidad de COAUTORES MATERIALES (art. 45 del Código Penal);

Hecho Tres: delito de ROBO CALIFICADO -en poblado y en banda-, (art. 167 inc. 2 del C.P.), IMPUTADOSE la comisión del mismo a RAMON CEFERINO MACIEL, BRIAN ALEJANDRO JAIME y ABEL ALTAMIRANO en calidad de COAUTORES MATERIALES (art. 45 del Código Penal);

Hecho Cuatro: delito de Robo (art. 164 CP), IMPUTÁNDOSE la comisión del mismo a RAMON CEFERINO MACIEL y ERICA ELIZABETH ENRIQUEZ en calidad de COAUTORES MATERIALES (art. 45 del Código Penal),y

Hecho Cinco: delito RECEPTACION SOSPECHOSA (art. 277 inc c. C.P.), IMPUTÁNDOSE la comisión del mismo a RAMON CEFERINO MACIEL en calidad de AUTOR MATERIAL (art. 45 del Código Penal).-

Considero que la evaluación que han efectuado las partes en orden a las diferentes calificaciones legales de las conductas atribuidas a cada uno de los imputados, aparece razonable y en tal sentido deben confirmarse.

No quedan dudas, establecida la plataforma fáctica en la cuestión anterior de cada uno de los hechos intimados, que:

Hecho Uno: en el lugar y fecha intimados, Ramón Ceferino Maciel (a) «Chiche» y junto a Brian Alejandro Jaime ingresaron sin autorización ni permiso en el domicilio de Carlos Andrine, ingresando por la puerta del frente que se encontraba abierta, ya en el interior amenazaron a las mujeres que cuidan a Andrine, Graciela Benítez e Imoberdorf, que aún cuando no utilizaron armas las amenazaron con ejercer violencia física, tanto a ellas como a Carlos Andrine, que en el lugar Maciel mantuvo sentadas a las mujeres mientras Jaime revolvía la casa buscando armas, que le sustrajeron a Benítez un monedero con ochocientos pesos como así también las llaves de la puerta del frente, del fondo y de un mueble de la vivienda, dándose luego a la fuga.

Hecho Dos: en el lugar y fecha intimados, Ramón Ceferino Maciel junto a Erica Enríquez y a Brian Jaime trataron de apoderarse, removiendo de su lugar 10 chapas que estaban colocadas en uno de los galpones del Ex-ferrocarril, deteniendo su accionar sólo gracias a la oportuna intervención policial que evitó que trasladaran los elementos del lugar.

Hecho Tres: en el lugar y fecha intimados, Brian Alejandro Jaime, Ramón Maciel y Abel Altamirano ingresaron a la propiedad del Sr. Edgardo Iván Gottig, previo romper una reja de la ventana que se encuentra al fondo del galpón y sustrajeron dos monitores de computadoras, uno color gris y el otro negro; dos computadoras una marca «Lenovo» y otra HP, de 17″ color gris; cuatrocientos juegos de cuchillos, algunos con vaina de cuero, color claro y oscuro; de un largo de unos 25 cm., algunos con la marca «Argentina Creativa»; catorce juegos de porta termo, conteniendo mate y yerbero forrado; termos de aluminio forrado; seis juegos de cuchillos asadores con tenedor cabo de asta de siervo con estampado de «Argentina Creativa» y una cabeza de siervo con astas.-

Hecho Cuatro: en el lugar y fecha intimados, Ramón Ceferino Maciel con la ayuda y colaboración de su pareja Erica Elizabeth Enriquez, se presentaron en el domicilio del Sr. Alejandro Gabriel Rodríguez, éste se encontraba mirando televisión cuando los cómplices golpean las manos y Rodríguez sale a atender y sólo Enríquez permite que sea vista, ocultándose Maciel de Rogríguez, y cuando la víctima abrió la puerta, ingresó Enríquez a la vivienda y Maciel lo toma de atrás, le da dos golpes en su cuerpo y sin autorización ni permiso se apoderan de la suma de cuatro mil quinientos pesos que éste tenía en el bolsillo del pantalón y un teléfono celular marca Nokia de los viejos, dándose a la fuga.

Hecho Cinco: en el lugar y fecha intimados, Ramón Ceferino Maciel adquirió una motocicleta marca GILERA, Modelo SMASH, de 108 cm3 de color negra con dominio 849 CNX, con cuadro número LWLXCGL5251015663, Motor Nº JL1P50FMH*05*178257, que le fuera hurtada de la vía pública al señor Exequiel Felix Aguirre, que Maciel la habría adquirido por dos mil quinientos pesos -suma inferior a la del mercado ($2.500,00) y sin documentación alguna tratándose de un vehículo registrable, sabiendo éste de la procedencia ilegal del vehículo.

En todos los casos generaron un riesgo no permitido que se concretó en el resultado buscado por los imputados, a excepción del robo del segundo hecho el cual, por motivos ajenos a su voluntad, no lograron consumar.

Desde el aspecto subjetivo, siempre y en todo momento actuaron con conocimiento de lo que hacían y con la voluntad de ello, es decir con dolo.

Avanzando en el nivel de análisis, entiendo que las conductas atribuidas a RAMON CEFERINO MACIEL, BRIAN ALEJANDRO JAIME, ABEL ALTAMIRANO y ERICA ELIZABETH ENRIQUEZ, subsumibles en los tipos convenidos, resultan antinormativas, son antijurídicas, no resultando aplicables causas de justificación o situaciones excluyentes que a ese respecto preveé el orden jurídico como permisos de actuación. En cuanto a la culpabilidad, de acuerdo a las constancias obrantes, como así también de las propias manifestaciones de los imputados, se desprende que actuaron con plena conciencia de sus actos. Agotando de este modo el tratamiento de esta segunda cuestión, me pronuncio por la afirmativa, pues tales injustos le son reprochables y deben responder penalmente los acusados.

De acuerdo a lo observado en la audiencia precedentemente celebrada y de las propias manifestaciones brindadas por los imputados, se desprende que éstos se encontraban en plena conciencia de sus actos en la oportunidad en que se desarrollaran los injustos. Ello permite inferir entonces que al momento de llevar adelante las actuaciones injustas que se les reprochan, desde sus inicios, los acusados se encontraban disponibles -siguiendo a Claus Roxin- para atender al llamado de la norma. Es decir, les era psíquicamente asequible posibilidades de decisión por conductas orientadas conforme a las normas, pese a lo cual procedieron de los modos en que lo hicieron, decidiéndose por los injustos, lo que basta para afirmar su culpabilidad -Conf. autor citado – Derecho Penal – Parte General – pág. 807 y sig. – Ed. Civitas-.

A LA CUARTA CUESTION, el Dr. Garrera Allende dijo, para dar inicio a esta cuestión debo consignar la pena que han pactado las partes y que los imputados conforman:

RAMÓN CEFERINO MACIEL en la pena de CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES de prisión efectiva;

BRIAN ALEJANDRO JAIME en la pena de TRES (3) AÑOS de prisión de cumplimiento condicional;

ERICA ELIZABETH ENRIQUEZ en la pena de UN (1) AÑO de prisión de cumplimiento condicional.

Respecto de ABEL ALTAMIRANO, cabe mencionar que fue condenado conforme Sentencia N° 26 de fecha 14 de Noviembre de 2017, dictada por el Sr. Juez de Garantías interino de la ciudad de Federal, Provincia de Entre Ríos, Dr. LUIS MARIA QUIROZ, dictada en autos «ALTAMIRANO, ABEL S/ HURTO Y ROBO EN CONCURSO REAL» a la pena de DOS (2) AÑOS de Prisión de Ejecución Condicional y al cumplimiento de reglas de conducta por igual plazo. Dicha sentencia es anterior a la ocurrencia de los hechos que hoy aquí se le imputan, motivo por el cual las partes solicitan la REVOCACION de la condicionalidad de la pena en virtud de la comisión de un nuevo delito sin que hayan transcurrido los cuatro años desde que la sentencia anterior quedara firme, y el dictado de UNA PENA UNICA DE TRES (3) AÑOS DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO, comprensiva de la pena pretérita y la que corresponde por los presentes hechos; en tal sentido solicitaron en audiencia que sea cumplida a partir del dictado de la sentencia en la Unidad Penal Nº 8 de la ciudad de Federal. A tales efectos las partes, durante la audiencia, dejaron en claro que optaron por el sistema composicional de unificación de penas.

Ahora bien, reitero, en la audiencia las partes, ratificado por Altamirano, a los fines de la unificación han optado por el método composicional de unificación de penas. En este sentido deben quedar claros los siguientes aspectos: se debe fijar una pena única toda vez que la regla general del Código Penal, ante la existencia de un multiplicidad condenatoria ha de ser el “Principio de la Pena Total”, el cual impone la necesidad de la no coexistencia de penas en forma independiente, ya sea que las mismas se dictaran en forma pretérita a la sentencia firme aún vigente, o posterior; y que las distintas jurisdicciones no sean escollos para la concreción de la mentada regla. El art. 27 del CPA es claro en cuanto a que si no han pasado cuatro años desde que quedó firme la sentencia anterior y el imputado cometió un nuevo hecho, como se da en las presentes actuaciones, se debe tener como no pronunciada la condenación primera y regirse por los reglas de la acumulación de penas. Fue clarificador el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de fecha 28 de junio de 1988, “CURRUHUINCA José y otro”, LL 1989 A- 239, en cuanto sostuvo que: “… El artículo 58 del Código Penal, responde al propósito de establecer real y efectivamente la unidad penal en el territorio de la Nación adoptando las medidas necesarias para que ella no desaparezca por razones del funcionamiento de las distintas jurisdicciones, bien entendido que el Congreso tiene facultad suficientes para establecer normas referentes a la imposición y el cumplimiento de la pena….”.

En el caso del imputado Altamirano, nos encontramos con una unificación de pena, es que durante el cumplimiento de una pena anterior el imputado cometió nuevos delitos, estos casos deben tratarse conforme las reglas del concurso real de delitos, y el sistema composicional es una de los tantos conocidos y utilizados por nuestra jurisprudencia y doctrina para dar solución a la unificación de pena.

Así las cosas, la pena a la cual arribaron -tres años de prisión de cumplimiento efectivo- queda subsumida en la escala penal conformada por el concurso real de los delitos imputados y que son motivo de la presente.

Por otro lado, es de destacar que el imputado cumplía pena bajo otra modalidad –condicional- a la pactada en el presente, y toda vez que no pueden coexistir dos modalidades de cumplimiento distintos de una misma pena –prisión-, es decir por un lado condicional y por otro efectiva, es por ello que entiendo corresponde que se haga lugar al pedido de revocación de la modalidad condicional.

Volviendo al sistema por el cual se inclinaron a la hora de unificar pena, se desprende que han optado por el sistema composicional de unificación de pena, el cual deja mayor ámbito de libertad al momento de imponer pena (a diferencia del sistema aritmético de pena más pena, o el de aspersión de Zaffaroni). Como ya mencioné, con el razonamiento de las partes se supera el control de legalidad a mi cargo y por ello, adelanto, voy a confirmar la pena acordada. En cuanto a los presupuestos de los arts. 40 y 41, aparece en tal sentido ajustada a derecho la pena unificada.

En cuanto a los restantes imputados, Maciel, Jaime y Enriquez, en lo referente a establecer el monto de la pena a aplicar, debemos iniciar el análisis determinando el marco penal específico para el caso.- Así, conforme los tipos aplicables y las reglas concursales, las penas pautadas, luego de evaluar los presupuestos de los arts. 40 y 41, aparecen en tal sentido ajustadas a derecho y conforme a los fines de la pena.

Al respecto, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que «la pena y cualquier otra consecuencia jurídico penal del delito … no puede ser cruel, en el sentido que no debe ser desproporcionada respecto del contenido del injusto del hecho. Toda medida penal que se traduzca en una privación de derechos debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho, o sea, con la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado por el hecho porque las previsiones legales expresan tales magnitudes a través de las escalas penales». (Conf. C. «Gramajo, Marcelo Eduardo S/ Robo en grado de tentativa -causa Nº 1573-» en Fallos 329:3680).- En consecuencia, el quántum de pena ha de encontrar un límite en la culpabilidad del autor y para determinarla se debe tener en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes particulares del caso -art. 40 del Cód. Penal- a fin de valorarlas de acuerdo con las pautas enunciadas por el art. 41 del Cód. Penal (Conf. Ziffer, Patricia S. «Lineamientos de la Determinación de la Pena», pág. 115 y sig. Edit. Ad Hoc).-

Sobre los fines de la pena, receptando la teoría de Roxin, es dable sostener que la misma «… sirve a los fines de prevención especial y general. Se limita en su magnitud por la medida de la culpabilidad, pero se puede quedar por debajo de este límite en tanto lo hagan necesario exigencias preventivo-especiales y a ello no se opongan las exigencias mínimas preventivas generales …» -Derecho Penal Parte General, Civitas, 1997, pág. 103- y precisamente sobre ellas pone el acento la decisión al justipreciar el tipo y monto de pena, el que guarda cierta «proporcionalidad» -Conf. Mir Puig, con su óptica, en “Estado, pena y delito”, BdF., 2006, p. 44- con la gravedad social del hecho y la necesidad «comunicativa» -así: Bacigalupo, al analizar la posibilidad de articular la teoría de la prevención general positiva con las teorías de la unión, “Derecho Penal, Parte General”, Hammurabi, 2007, pág. 43-.-

Que cedida la palabra a las partes en razón de la omisión en pronunciarse respecto de las reglas de conducta que corresponde disponer al suspender condicionalmente la ejecución de la pena de los coimputados ENRIQUEZ Y JAIME, en términos del artículo 27 bis del Código Penal, y manifestando su conformidad las partes en cuanto a que queden a mi criterio las reglas de conducta, entiendo que deben fijarse por el plazo de DOS (2) años, debiendo BRIAN ALEJANDRO JAIME cumplir las siguientes: 1) Fijar residencia en calle Antequera 1600 de la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires; 2) abstenerse de relacionarse con las víctimas Lorena Yanina Andrine, Mirta Graciela Benítez, María Antonia Imoberdorff y Edgardo Iván Gottig y 3) comparecer ante la OMA (Oficina de Medios Alternativos) sita en Mitre 133 Piso 3 de esta ciudad cada seis (6) meses y por su parte, ERICA ELIZABETH ENRIQUEZ, deberá cumplir por el plazo de DOS (2) las siguientes reglas de conducta: 1) Fijar residencia en calle Antequera 1600 de la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires; 2) abstenerse de relacionarse con la víctima Alejandro Gabriel Rodríguez y 3) comparecer ante la OMA (Oficina de Medios Alternativos) sita en Mitre 133 Piso 3 de esta ciudad cada seis (6) meses .-

Así las cosas, teniendo especialmente en cuenta que la pena consiste en lograr el equilibrio óptimo entre la culpabilidad, la prevención especial y general, entiendo justa la acordada por las partes, y conforme la gravedad de los injustos en el caso concreto y la medida de la culpabilidad, estimo razonable imponer al encartado la pena acordada detallada en los párrafos precedentes.

Respecto a la solicitud de las partes de disponer el decomiso y entrega definitiva de los efectos secuestrados en las causas tramitadas, adelanto que no haré lugar a dicha petición hasta tanto las partes individualicen qué efectos serán entregados y cuáles decomisados.

En cuanto a la imposición de costas, no cabe razón jurídica alguna para apartarse del principio general de la derrota, sin perjuicio de lo cual, en virtud de acudir acompañados de la defensa oficial, corresponde la eximición total del pago de las mismas conforme al art. 585 CPPER.-

Por los fundamentos antes vertidos,

RESUELVO:

I.- DECLARAR CO-AUTOR MATERIAL y PENALMENTE RESPONSABLE a RAMÓN CEFERINO MACIEL, (a) «Chiche», D.N.I.Nº 29.574.907, argentino, estado civil casado, jornalero, nacido el 29 de Septiembre de 1982 en la ciudad de de Federal, de 36 años de edad, que sabe leer y escribir, que es hijo de Luis Oscar Maciel y de Gladys del Carmen Duarte y que se domicilia en calle Antequera 1600 de la localidad de Merlo, Provincia Buenos Aires, habiendo sido sus residencias anteriores siempre en Federal, de los delitos de ROBO (Hecho Uno y Hecho Cuatro), ROBO EN GRADO DE TENTATIVA EN FLAGRANCIA (Hecho Dos), ROBO CALIFICADO (Hecho Tres) y AUTOR MATERIAL y PENALMENTE RESPONSABLE del delito de RECEPTACIÓN DOLOSA (Hecho Cinco), todos ellos en concurso real (arts. 164, 44, 45, 55 y 277 inc. c, y 167 inc 2 del C.P) y en consecuencia CONDENARLO a la pena de CUATRO AÑOS Y SEIS MESES DE PRISION de CUMPLIMIENTO EFECTIVO y ACCESORIAS LEGALES -art. 12 del C. Penal.-

II.- DECLARAR CO-AUTOR MATERIAL y PENALMENTE RESPONSABLE a BRIAN ALEJANDRO JAIME, D.N.I. Nº 40.094.483, sin apodo, argentino, estado civil soltero, jornalero, nacido el 20 de enero de 1997 en la ciudad de San Miguel (Bs. As.), de 22 años de edad, que sabe leer y escribir, que es hijo de Eduardo Alberto Jaime y de Julia Adriana Enriquez y que se domicilia en calle Antequera 1600 de la localidad de Merlo, Provincia de Buenos Aires, de los delitos de ROBO (Hecho Uno), ROBO EN GRADO DE TENTATIVA EN FLAGRANCIA (Hecho Dos) y ROBO CALIFICADO (Hecho Tres), EN CONCURSO REAL, (arts. 164, 44, 45, 55 y 167 inc 2 del C.P), y en consecuencia CONDENARLO a la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO CONDICIONAL, debiendo cumplir por el plazo de DOS (2) AÑOS las siguientes reglas de conducta: 1) Fijar residencia en calle Antequera 1600 de la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires; 2) abstenerse de relacionarse con las víctimas Lorena Yanina Andrine, Mirta Graciela Benítez, María Antonia Imoberdorff y Edgardo Iván Gottig y 3) comparecer ante la OMA (Oficina de Medios Alternativos) sita en Mitre 133 Piso 3 de esta ciudad cada seis (6) meses.-

III.- DECLARAR CO-AUTOR MATERIAL y PENALMENTE RESPONSABLE a ERICA ELIZABETH ENRIQUEZ, D.N.I. Nº18.864.090, sin apodo, argentina, estado civil casada, ama de casa, nacido el 05/04/1987 en la ciudad de Morón Pcia de Buenos Aires, de 32 años de edad, que sabe leer y escribir, que es hijo de NN y de Julia Adriana Enriquez y que se domicilia en calle Antequera 1600 de la localidad de Merlo -Provincia Buenos Aires-, de los delitos de ROBO EN GRADO DE TENTATIVA EN FLAGRANCIA (Hecho Dos) y ROBO (Hecho Cuatro), EN CONCURSO REAL, (arts. 164, 44, 45, 55 y 167 inc 2 del C.P.), y en consecuencia CONDENARLA a la pena de UN (1) AÑO DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO CONDICIONAL, debiendo cumplir por el plazo de DOS (2) las siguientes reglas de conducta: y por su parte, ERICA ELIZABETH ENRIQUEZ, deberá cumplir por el plazo de DOS (2) las siguientes reglas de conducta: 1) Fijar residencia en calle Antequera 1600 de la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires; 2) abstenerse de relacionarse con la víctima Alejandro Gabriel Rodríguez y 3) comparecer ante la OMA (Oficina de Medios Alternativos) sita en Mitre 133 Piso 3 de esta ciudad cada seis (6) meses .-

IV.- DECLARAR CO-AUTOR MATERIAL y PENALMENTE RESPONSABLE a ABEL ALTAMIRANO, apodo «Garchi», D.N.I.Nº 27.873.476 argentino, estado civil soltero, de profesión jornalero, nacido el 23/02/1980 en la ciudad de Mar del Plata, de 39 años de edad, que sabe leer y escribir, que es hijo de Jesús Altamirano y de Nélida Catalina Díaz y que se domicilia en Ctda. Corrientes S/N de esta ciudad de Federal, Pcia. de Entre Ríos, del delito de ROBO CALIFICADO (Hecho Tres) (art. 167 inc 2 del C.P) y en consecuencia CONDENARLO a la pena UNICA de TRES (3) AÑOS DE PRISION de CUMPLIMIENTO EFECTIVO y ACCESORIAS LEGALES -art. 12 del C. Penal, comprensiva de la pena que le corresponde por el presente hecho y de la pena impuesta anteriormente por el Sr. Juez de Garantías interino de la ciudad de Federal, Provincia de Entre Ríos, Dr. LUIS MARIA QUIROZ, dictada en autos «ALTAMIRANO, ABEL S/ HURTO Y ROBO EN CONCURSO REAL» mediante Sentencia N° 26 de fecha 14 de Noviembre de 2017; en consecuencia REVOCAR la condicionalidad de la pena impuesta mediante Sentencia N° 26 de fecha 14 de Noviembre de 2017 en autos «ALTAMIRANO, ABEL S/ HURTO Y ROBO EN CONCURSO REAL».

V.- TENER PRESENTE la renuncia a los plazos acordados por las partes, y en consecuencia disponer que las penas antes impuestas en los puntos I, II, III y IV del presente resolutorio comiencen a cumplirse a partir del dictado de la sentencia.

VI. DISPONER el alojamiento del Sr. Altamirano en la Unidad Penal Nº 8 de la ciudad de Federal.

VII.- MANTENER el alojamiento de RAMÓN CEFERINO MACIEL en la Unidad Penal N° 3.-

VIII.- IMPONER las costas a los condenados, eximiéndoselos de su efectivo pago conforme al art. 585 CPP.-

IX.- NO HACER LUGAR al DECOMISO y entrega de efectos secuestrados hasta tanto las partes individualicen qué efectos serán entregados y cuáles decomisados.

X.- PRACTICAR por la Oficina Judicial los cómputos de pena.

XI.- CITAR a las víctimas Lorena Yanina Andrine, Mirta Graciela Benítez, María Antonia Imoberdorff, Edgardo Iván Gottig, Alejandro Gabriel Rodríguez y Exequiel Félix Aguirre por Oficina Judicial y consúlteselas a tenor de lo establecido en el art. 11 bis de la Ley Nº 24.660.- En la citación respectiva deberá consignarse el objeto de la concurrencia.

XII.- COMISIONAR a las Oficiales de Prueba de la Jurisdicción (OMA) para controlar el cumplimiento de la condena y reglas de conducta impuestas a los encausados BRIAN ALEJANDRO JAIME y ERICA ELIZABETH ENRIQUEZ, comunicando al Tribunal, oportunamente.-

XIII.- COMUNICAR oportunamente, a la Jefatura Departamental de Policía, Unidad Penal N° 3 de esta ciudad, Unidad Penal Nº 8 de Federal, Registro Nacional de Reincidencia, Juzgado de de Transición y Garantías de la ciudad de Federal, al Juzgado Electoral, Juzgado de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú y Dirección de Institutos Penales de Entre Ríos.-

XIV.- NOTIFIQUESE, regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.-

DR. PABLO GARRERA ALLENDE

VOCAL

Dra. FIORELLA CRACCO- Subdirectora O.G.A.

