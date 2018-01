La semana próxima estarían los resultados de la pericia al celular de Pastorizzo

A pedido del Fiscal, personal de Gendarmería inicia este miércoles las pericias sobre el celular de Fernando Pastorizzo, el cual hasta el momento no se ha podido desencriptar. También se esperan resultados sobre la distancia de los disparos.

Un parte de la defensa mediática de la imputada por homicidio doblemente agravado, Nahir Galarza, intentó confundir a la opinión pública. Vale aclarar que el vocero de medios no tiene acceso al expediente, por lo cual sus versiones no son oficiales.

En el comunicado se brindaba la falsa información que daba cuenta de un “sugestivo reemplazo de fiscales”, acompañado de todo tipo de valoraciones personales que no están incluidas en la causa judicial.

La investigación está centrada en el homicidio de Fernando Pastorizzo de 20 años, quien fue ultimado de dos balazos en la madrugada del 29 de diciembre de 2017. En cuanto al supuesto enfoque de violencia de género, fue descartado desde la Justicia local.

El “sugestivo cambio” que señalaba el mediático estaba relacionado con el rol de la doctora Martina Cedrés quien aclaró que “la teoría de la violencia no es relevante en el marco de un homicidio; incluso la imputada manifiesta relacionarse con otros chicos; no hay denuncia previa. No podemos afirmar que sufría violencia por parte de Fernando Pastorizzo ni de ningún otro hombre”, resumió.

Además, destacó que “si había violencia de género, terminó con la muerte del muchacho. Estamos investigando un homicidio y punto”.

En el mismo sentido se había expresado el juez de la causa Mario Figueroa, quien en una audiencia explicó, que de tratarse de un caso de agresiones hacia la mujer, debería archivarlo, porque el presunto acusado está fallecido.

El fiscal Sergio Rondoni Caffa es el fiscal de la causa que investiga un homicidio y así seguirá siendo. “Sólo estoy de licencia”, aclaró en medio de la feria judicial donde todos los integrantes de la Justicia toman su receso.

“El 20 de enero retomó la doctora Cedrés hasta el 30; ese mismo día a la noche vuelvo a estar a cargo de la causa. No hay ningún desplazamiento”, dijo Rondoni Caffa a El Día.

Además, adelantó que este miércoles se inicia la pericia en el teléfono de Pastorizzo y los resultados estarán listos para el lunes o martes de la semana que viene. También se esperan los resultados del estudio llamado “halo o anillo de fish”. Se trata de un análisis de la zona que rodea el orificio de entrada del proyectil. Con estos datos se podrá confirmar a qué distancia le dispararon a Fernando.

En cuanto al estudio final de la autopsia, se dará a conocer a la Fiscalía en los primeros días de la semana en coincidencia con el regreso del fiscal Rondoni.

Finalmente, se recordó que en la primera quincena de febrero se realizará la pericia psicológica y psiquiátrica de la imputada. El fiscal se encamina en demostrar el vínculo de pareja entre la víctima y Nahir Galarza. La causa se elevaría a juicio dentro de cuatro semanas aproximadamente.

