Jueza entrerriana disertó en París por el Día internacional de la Mujer

La Vicepresidenta del STJ Susana Medina de Rizzo, participó como expositora, en su carácter de Presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (IAWJ), de la Conferencia realizada por la Red de Mujeres por el Cambio.

La ceremonia realizada en París convocó a una amplia gama de personalidades políticas y sociales de los cinco continentes, que celebraron los logros y las luchas en curso de la resistencia del pueblo iraní.

La mesa redonda realizada al inicio de la jornada abordó el tema “Paridad 50/50, qué logros se han alcanzado y hacia dónde nos dirigimos en nuestros países. Un enfoque sobre el papel de las mujeres en el liderazgo político, los desafíos de las mujeres rurales y el papel de las mujeres en los medios”.

Además de Susana Medina de Rizzo también participaron Rita Suessmuth, expresidenta del Parlamento (Bundestag) alemán; Rashida Manjoo, Relatora de la ONU sobre la violencia contra la mujer 2009-2015; Ranjana Kumari, Directora del Centro de Investigación Social, miembro de las Juntas Directivas de Facebook y Twitter – India; Baronesa Verma, miembro de la Cámara de los Lores desde 2006, Subsecretaria Parlamentaria del Departamento de Desarrollo Internacional desde mayo de 2015 a julio de 2016. Anteriormente, Secretaria Parlamentaria de Estado para DECC – Reino Unido; Rama Yade, exministra de Derechos Humanos – Francia; María Cándida Almeida, Fiscal General Adjunta y ex Fiscal General de la República – Portugal; Linda Chavez, ex directora de la Oficina de Enlace Público de la Casa Blanca y Presidenta del Equal Opportunity Center – EE. UU.; Ingrid Betancourt, ex senadora y candidata presidencial – Colombia; Najima Thay Thay, exministra de Educación y Juventud – Marruecos; Dr. Hoda Badran, presidenta de la Alianza para las Mujeres Árabes – Egipto; Soheir Kansouh-Habib, ex asesor de políticas de la oficina del PNUD en El Cairo, ex asesor principal del Ministro de Asuntos Sociales, el Consejo Nacional de la Mujer y el Ministro de Planificación – Egipto; Valentina Leskaj, miembro del Parlamento desde 1997 – 2017, vicepresidenta del Parlamento desde 2013 – 2017, exministra de Trabajo y Asuntos Sociales, vicepresidenta del Parlamento, Asamblea del Consejo, de Europa 2015 – Albania; Baronesa Mobarik CBE, eurodiputada conservadora de Escocia; Suheir al-Atassi, vicepresidente de la Coalición Nacional para las Fuerzas Revolucionarias y de Oposición Sirias; Aude de Thuin, emprendedora y fundadora de la Iniciativa Mujeres en África – Francia; Sonia Hornery, Wallsend Nueva Gales del Sur – Australia; y Leyla Yunus, activista de derechos humanos y directora del Instituto de Paz y Democracia – Azerbaiyán.

Participaron del encuentro delegaciones parlamentarias y personalidades del Parlamento Europeo, Argelia, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Jordania, Marruecos, Palestina, Polonia, Rumania, España, Suecia, Suiza, Reino Unido.

La Red de Mujeres por el Cambio (WNC, por sus siglas en inglés) señala en su visión y misión:”La WNC se fundó en 2015 en un momento en que el mundo, más que nunca, enfrentaba la amenaza global del extremismo y el fundamentalismo islámicos. Las mujeres han sido las principales víctimas de esta ideología tóxica y son las más adecuadas para provocar un cambio radical”.

“En un momento en que la paz y la seguridad mundiales y los logros de décadas de lucha de las mujeres por la igualdad están en peligro, la formación de la WNC es un esfuerzo colectivo para establecer la paz y proteger y promover aún más los logros del movimiento de igualdad”.

“Desde nuestro establecimiento en 2015, hemos reunido a mujeres de todo el mundo que están unidas en el trabajo por la paz y la promoción de la justicia política, económica y social para todos. Nuestra fortaleza radica en nuestra capacidad para vincular los niveles internacional y local. Estamos muy orgullosos de expresar las preocupaciones de las mujeres cada vez más marginadas que son blanco de las culturas del extremismo y el fundamentalismo, y juntas encontramos soluciones para ayudar a las mujeres necesitadas”.

