El juez negó que Nahir Galarza cuente con privilegios durante su detención

El juez de Garantías visitó a la joven detenida por el crimen de su novio y agregó que la dependencia cuenta con los recursos y la estructura para mantenerla, sin privilegios. Además negó que ella haya bajado material de redes sociales.

La causa que investiga el crimen de Fernando Pastorizzo sigue provocando la atención de la mayoría de los medios nacionales y si bien desde el punto de vista procesal hay avances, las novedades que se dan a diario generan el interés de la población. El juez de Garantías, Guillermo Bire, detalló cómo se encuentra la joven y además admitió algunas desavenencias con la figura del portavoz de la defensa.

El juez aclaró que Nahir se encuentra detenida en una de las celdas de la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú. “Ahí ella se encuentra sola en la celda y en otra hay una detenida por otra causa. Las dos no tienen contacto y hay un control permanente, por lo que es imposible que ella haya accedido a un celular o a una computadora”, observó para marcar: “Debo entender que alguien que cuenta con la clave está realizando algunas modificaciones en la cuenta de Instagram que deberían ser investigadas”, resaltó el magistrado.

Bire contó que este miércoles fue a visitarla y al consultarlo cómo la encontró y observó, indicó: “Hoy fui a verla y la encontré como siempre, seria, callada y preferiría no dar mayores especificaciones que a mí no me corresponden”.

“Si quiero aclarar que no es verdad que tenga un régimen especial, nada que ver, solo tiene visitas los días miércoles y los sábados en horas de la tarde y con respecto a la comida, sé que los padres le acercan todos los días una especie de vianda. Por lo tanto, no tiene privilegios y tiene el régimen como cualquier persona con prisión preventiva”, relató el juez.

Sobre la causa, recordó que como juez de Garantías está para monitorear la investigación penal preparatoria (IPP). “Conozco de las pruebas por dichos de las partes, y lo único que tengo por cierto son las dos teorías de las partes: la acusación directa de la fiscalía y la postura desincriminatoria de la defensa”.

Nuevamente hizo saber que en el expediente no hay ningún planteo que indique que Nahir haya sido supuestamente víctima de una situación de violencia de género. “Los defensores sé que están hablando de eso, pero en la causa no hay presentado nada todavía. Tal vez lo hagan en el momento de la elevación a juicio”, referenció Bire para recomendar: “Espero que lleguemos a buen puerto con la investigación, y a mi me gustaría que todo esto se debate y ventile dentro de los tribunales y no tanto en los medios. No por un tema de censura, sino porque se están diciendo algunas cosas que no están acreditadas o ni siquiera formuladas”.

La figura del manager

Bire mencionó que la causa está en buen grado de avance y en buena parte algunas confusiones surgieron por las intervenciones del manager o portavoz. “Personalmente no tengo problemas con ese señor (por Jorge Zonzini), pero le aclaré que la figura que él representa no existe en el código procesal. Lo que él diga en los medios me tiene sin cuidado, pero si quiero que se informe lo que existe dentro del expediente”, reclamó.

“Respeto su trabajo, pero a mi entender, él sólo plantea una defensa mediática que no tiene nada que ver con lo que pasa en la investigación”, explicó.

Al preguntarle a Bire si buscaría un portavoz o un manager para una causa judicial, dijo tajante: “No, no lo haría porque no sé en qué ayudaría, y para ello está el trabajo del fiscal y de los propios abogados defensores de la imputada”.

“Da la sensación que algunos creen que estamos en Estados Unidos donde un manager o portavoz mediatizando una causa podría influir en un Jurado de Enjuiciamiento Popular. Nosotros somos funcionarios judiciales que tenemos experiencia y formación”, hizo notar para indicar: “Esto es como el tema de las movilizaciones que se están haciendo en estos últimos tiempos, exigiendo justicia como también algunos planteos”.

“Deberá saber la gente que me podrán realizar 400 marchas, pero yo no fallaré por la presión de alguien, sino partiendo de lo que marca nuestro código procesal y penal”, aseguró.

Dos familias destruidas

Bire recordó que en sus 36 años en la Justicia, esta es una de las causas más impactantes. “La edad de los participantes y todo lo que desencadenó y provocó esta situación tan especial, pero sin perder mi rol, creo que es tremendo y doloroso lo sucedido para las dos familias”, aseveró.

El juez añadió: “El dolor en muy grande en la familia de Fernando Pastorizzo, como debe ser en la familia de Nahir. Los conozco y me imagino que los cuatro padres deben estar destruidos por lo sucedido”.

Otro punto que el juez quiso aclarar, fue lo relacionado con el rechazo a la prisión preventiva de Nahir. “Hubo gente que comparó esto con la situación de Etchecolatz”, disparó.

En ese marco, aclaró: “En algunos medios se habló de la prisión domiciliaria, que no existe para esta etapa procesal. Se comparó la prisión domiciliaria de Miguel Etchecolatz y otros genocidas, y es una situación totalmente diferente. La prisión domiciliaria que se le aplicó a Etchecolatz es en cumplimiento de una condena firme. Pero en este caso la defensa quería un arresto domiciliario, que tiene otra naturaleza”.

Finalmente, recalcó: “Una eventual prisión domiciliaria contemplaba una pulsera electrónica, y consideré que no era suficiente para neutralizar los riesgos procesales: en arresto domiciliario puede interferir en la investigación, intimidar a testigos, y por supuesto que se pueda fugar, porque hay una amenaza de pena de reclusión perpetua”. (UNO)

Me gusta: Me gusta Cargando...