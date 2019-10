APARECIERON LOS CUADERNOS «QUEMADOS» DE CENTENO Y PONEN EN RIESGO DE ANULACIÓN A LA CAUSA

El ex chofer dijo en sede judicial que los había quemado, pero como arrepentido no puede mentir. Su testimonio ahora puede ser atacado por los acusados.

Los cuadernos originales del chofer Oscar Centeno sobre coimas en la obra pública aparecieron a sólo cuatro días de las elecciones y quedaron en manos del fiscal federal Carlos Stornelli.

Según publicó La Nación, este miércoles el periodista Diego Cabot le entregó a Stornelli seis de los ocho cuadernos del ex chofer del detenido Roberto Baratta. El periodista relató que recibió los cuadernos de parte de un anónimo en Núñez.

Cabot declaró ante el fiscal y relató las circunstancias en las que se produjo el encuentro en el que recibió los cuadernos supuestamente originales, que se consideraba que habían sido quemados.

El mismo periodista es quien había aportado a la Justicia en 2018 las fotocopias de los cuadernos que escribió Centeno, con detalles de los sobornos de parte de empresarios a ex funcionarios del gobierno anterior. De acuerdo a lo detallado por Cabot, este martes por la noche recibió el material de parte una persona en un local situado a unas 15 cuadras de la redacción del diario, ubicado en Vicente López. Las fotocopias de los cuadernos originales dieron pie a una investigación, que actualmente está en instancia de juicio oral, en la que Cristina Kirchner aparece como la principal imputada.

«Los quemé en la parrilla del fondo de mi casa», había declarado Centeno en agosto del año pasado ante el juez Claudio Bonadio, quien luego lo convirtió en un testigo protegido. Por ese motivo la causa de los cuadernos había avanzado hasta el momento con fotocopias que la Justicia había tomado como válidas.

Fuentes al tanto de la causa aseguraron a LPO que Centeno, al declarar como arrepentido, no puede mentir. Su testimonio ahora puede ser atacado por los acusados, entre los que se encuentra no sólo la ex presidenta sino los empresarios más poderosos del país. La megacausa nació basada en la palabra (escrita) de Centeno, el primer arrepentido del caso. Por lo que un falso testimonio podría derivar en la nulidad del caso, que es lo que buscarán los acusados.

Tampoco es un dato menor que Stornelli es quien haya recibido los cuadernos. El fiscal está declarado en rebeldía por no presentarse a declarar ante el juez Alejo Ramos Padilla en la causa por espionaje por la que fue detenido Marcelo D’Alessio.

El caso está en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 7, integrado por Herminio Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

Según La Nación, la Justicia ya confirmó que los cuadernos son originales. Esto habilita al peritaje que no se podía hacer sobre las fotocopias para determinar la fecha en la que fueron escritos los cuadernos.

«Es el cierre de campaña de Macri», dijeron a LPO en el kirchnerismo. Sergio Massa, primer candidato a diputado del Frente de Todos, dijo a TN que «es raro que 4 días antes los cuadernos dejen de ser ceniza y aparezcan». «El Gobierno tira manotazos todo el tiempo porque se enfrenta a la heladera de la gente», indicó. (LPO)

