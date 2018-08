Sencillo trámite: Usuarios de celulares prepagos tienen que registrar sus líneas: Cómo se hace

Deben vincular el número a un titular. Si no lo hacen, el número será bloqueado en los próximos meses. El objetivo es asegurar que “los usuarios puedan conservar su línea ante el robo de un equipo”. ¿Qué pasa con quienes tienen abono?.

Los usuarios que tengan celulares con líneas prepagas deben registrar el número a su nombre. Para hacerlo deben marcar desde sus móviles *234# y luego la opción “llamar”. Quienes ya tengan el número vinculado a un titular, verán un mensaje dando cuenta de esto: “Tus datos ya están actualizados”.

Eso quiere decir que el número está dado de alta en el sistema y que no necesitan hacer ningún otro trámite para informar la titularidad de la línea.

La obligatoriedad de registrar las líneas surge de la Resolución 8507 del Enacom sobre nominación de líneas, que se aprobó en diciembre de 2016. Hasta ese entonces, los clientes que compraban una línea prepaga no eran registrados de manera obligatoria, pero a partir de esta resolución, al momento de adquirir una SIM se les solicita el nombre, apellido y DNI.

La idea es que todos aquellos usuarios que tengan una línea prepaga, que hayan adquirido con anterioridad a la implementación de esa resolución, registren sus líneas. Esto ya se viene implementando y, mediante un comunicado de Enacom, se recordó esta iniciativa para impulsar a quienes todavía no hayan tomado este paso, ya que, pasado un determinado plazo que aún no se especificó, se bloquearán las líneas que no estén nominadas.

Si bien en principio se dijo que habría tiempo hasta fin de año para registrar las líneas antes de que sean bloqueadas, desde Enacom aseguraron a Infobae que todavía no hay una fecha concreta.

El objetivo de esta medida, según remarcó el organismo, es asegurar que “los usuarios puedan conservar su línea ante el robo de un equipo, ya que les permite hacer ejercicio del derecho a la portabilidad; mientras que desde el punto de vista de la seguridad, significa la capacidad de identificar la identidad de una línea ante un hecho delictivo”.

¿Qué pasa con los clientes que tienen un abono? Todos los clientes pospago tienen sus líneas registradas porque así lo requiere el sistema. El problema es con los prepagos: en la Argentina hay un total de 62 millones de líneas activas, de las cuales 17 son con abono (y están todas nominadas). De los 45 millones de líneas restantes, que son prepagas, solo el 50% están registradas a nombre de un titular.(elonce.com)

