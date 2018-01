UPCN Municipal podría disponer medidas de fuerza si el DEM no accede a sus demandas

Según explicó el dirigente Ariel Demichelis, en una próxima reunión con el Presidente Municipal Chapino le pedirán un 20 % de aumento de haberes, fundamentalmente para las categorías que menos cobran.

El dirigente de UPCN Municipal de Federal, en dialogo con el conductor del programa “Radio Sábado”, de Radio Integración 90.5, contó que ya tienen más de 60 afiliados, y los agentes municipales se siguen desafiliando al Sindicato Municipal para sumarse a la entidad gremial que representan junto a Daniel Alarcón; y justificó que lo hacen “porque nosotros somos gente humilde, que vamos con la verdad, y en pocos meses le hemos cumplido con un montón de cosas con las que antes no se cumplían”, y agregó “hay que mirar mi recibo de sueldo para ver la categoría que tengo, en el lugar en el que me encuentro trabajando, no soy capataz, no soy nada, soy un empleado como ellos, me pongo en el lugar de ellos y por eso confían en mí”.

Demichelis dijo que cursaron una nota a la presidencia municipal, “esperando que el Intendente nos llame a más tardar el martes o miércoles, y ahí decidiremos si haremos una medida de fuerza, iniciando con retención de horas de trabajo”.

Informó que reclaman un aumento de los haberes de un 20 %, con cláusula gatillo, y que se aumente a $ 50 el valor de las horas extras; y amplió diciendo que pretenden que ese porcentaje se pague a las categorías que menos cobran, mientras que a las de mayor sueldo solo del 10 al 15 %. (Federal al Día)

