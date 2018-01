Bancarios esperan que las Cámaras hagan una propuesta superadora

Este martes, a las 15, las Cámaras se reunirán con los paritarios bancarios. “Esperamos que, más allá de las oscuras estrategias entre la patronal y el ministerio de Trabajo contra el movimiento obrero, la patronal haga una oferta que contemple las necesidades reales de los trabajadores”, dijo el secretario adjunto del sindicato en Paraná, Augusto Gervasoni. Si no hay acuerdo el gremio tomará medidas de fuerza.

En la audiencia que se realizó la semana pasada no hubo acuerdo para recomponer el salario, ya que los emisarios de las asociaciones de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), de Bancos de Argentina (Adeba), de la Banca Especializada (ABE) y de Bancos de la Argentina (ABA) ratificaron la propuesta del nueve por ciento de recomposición salarial, cifra que fue rechazada por el sindicato, “ya que el poder adquisitivo está por encima de ese porcentaje y la inflación sigue creciendo”, dijo a esta Agencia Gervasoni.

“Más allá de las oscuras estrategias entre la patronal y el ministerio de Trabajo contra el movimiento obrero, seguimos apostando al diálogo”, afirmó a AIM el secretario adjunto del sindicato en Paraná, Augusto Gervasoni.

En ese sentido, el gremialista apuntó que desde La Bancaria siguen “insistiendo en la necesidad del diálogo y la participación de todos los sectores” pero señaló que no se puede llegar a un acuerdo cuando sólo hay buena disposición de una de las partes, ya que señaló que la actitud de las Cámaras “es pura provocación desde mediado de diciembre hasta ahora, es decir, se manejan con cinismo, obscenidad y provocación muy grande y se llegó a dónde estamos donde hay una consonancia entre el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la banca privada, quienes tienden a desgastar y provocar a los trabajadores para cerrar un acuerdo a la baja”.

Ante ese desalentador escenario de tráfico de influencias, prevaricato y complicidad, los bancarios seguirán “apostando al diálogo”, más allá de que advierten que el espíritu del ministro Jorge Alberto Triaca atenta contra la función que debería cumplir: “Triaca tiene poca autoridad para trabajar los acuerdos salariales, pero nosotros daremos pelea, a pesar de que el Gobierno y los privados trabajan juntos para llevarse puesto a los trabajadores”.

Además, rememoró que mientras se negocia, la banca privada debe activar la “cláusula gatillo”, para recuperar lo que se perdió de poder adquisitivo en estos meses.

Eliminación de la cuota solidaria

Por otro lado, Gervasoni indicó que generó malestar la resolución del ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación que anula la cuota solidaria que el sindicato bancario percibía como aporte de trabajadores no afiliados, ya que consideró que “es una provocación más del Gobierno Nacional para obligarnos a cerrar las paritarias, porque esta resolución implica que mientras esté finalizado el acuerdo paritario salarial 2017 compulsivamente no se puede realizar el descuento del 1º por ciento en concepto de cuota solidaria que aportan los no afiliados bancarios”.

La medida es una extorción del ministerio, en connivencia con las patronales, “para apurarnos a que cerremos en la próxima reunión una paritaria salarial a la baja como vienen proponiendo las patronales”.

Medidas de fuerza

Con las respuestas de la reunión de mañana los bancarios analizarán si, no hay soluciones, si emprenderán o no un plan de lucha, que podría implicar acciones sorpresa (paros, movilizaciones) en todo el país. (aim)

