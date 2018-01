AGMER pide paritarias “con suficiente antelación” al inicio de clases

El secretario general del gremio docente, Marcelo Pagani, dijo que la negociación salarial debe tener una propuesta para analizar en febrero. Adelantó que el porcentaje que se maneja según el piso que puso Nación “es insuficiente”.

El flamante titular de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Marcelo Pagani, pidió a las autoridades provinciales que las paritarias “sean convocadas con suficiente antelación” al inicio del próximo ciclo lectivo.

Según la información que manejan desde el gremio docente, se “estaría convocando a paritarias para fines de febrero o principios de marzo y nosotros entendemos que esa fecha de ninguna manera es la ideal”, expresó Pagani.

Desde AGMER adelantaron que “si el ofrecimiento del Gobierno llega a principios de marzo, tienen que entender que el inicio de las clases está pautado para el 6 de marzo, por lo cual es imposible que haya una propuesta totalmente discutida y analizada”, y agregaron que en ese contexto “se avizora un conflicto”.

La Comisión Directiva, “tiene un mandato otorgado por último Congreso del gremio celebrado el 20 de diciembre en Gualeguay en el sentido de que si no hay un ofrecimiento debidamente analizado, no se iniciarán las clases”.

Respecto al piso del 15 por ciento de aumento que plantea el gobierno nacional y desde el cual cada provincia establece en particular sus propuestas a los trabajadores, Pagani dijo que es “claramente insuficiente”.

El argumento de AGMER se basa en “los estudios que se nos proporciona CIFRA, que trabaja desde hace muchos años para la CTA. Este estudio marca las variables macroeconómicas de lo que fue 2017 y plantea las proyecciones para éste año. Al no tener aun estas referencias, no podemos todavía adelantar cuales podrían ser los porcentajes de recomposición salarial que le plantearemos a la patronal. Lo que sí me parece que hablar de un 15 por ciento de incremento es insuficiente”, afirmó.

Fuente: Noticiauno

