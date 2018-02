Roberto Romani: “Cachencho de Bronce 2018”

“Que hermoso que el pueblo de Federal encuentre en este Cachencho (bronce) la forma de materializar lo que dice la platea, lo que a veces está en el corazón del pueblo; estaba lejos de imaginarme que alguna vez yo iba a tener que buscar alguna palabra para justificar este momento tan alto, tan hermoso e inolvidable”, manifestó el Lic. y poeta Roberto Alonso Romani, Asesor cultural de la provincia de Entre Ríos, en una masiva conferencia de prensa, cargada de júbilo e intensa alegría, ante tan merecido reconocimiento a un gran trabajador de la cultura entrerriana de estos tiempos.

Romani dijo: ” Uno no trabaja para el aplauso, ni siquiera trabaja para el premio, uno trabaja por la felicidad de encontrar lo mejor que tiene en el corazón sencillo; pero cuando llegan unas caricias uno lo tiene que celebrar”. Citando al gran maestro Ernesto Sábato agregó: “La felicidad no es un objetivo a largo alcanzar, la felicidad no es aquella gran felicidad que nunca alcanzamos, la felicidad está nutrida de pequeñas gotas de júbilo, de pequeñas felicidades cotidianas, que son la únicas que existen. Esta es una hermosa e inolvidable felicidad”.

Luego ya en el puesto de exteriores en Radio Integración y “el aire del Festival”, nuestro apreciado y amigo de la casa, desde los inicios de este medio, Roberto Romani se mostró -como siempre- emocionado, feliz y brillante en su trascendente manera de comunicar. “Yo recuerdo lo que significó la primera vez que vinieron a transmitir el festival y bueno todo lo que se fue gestando en torno a una emisora, siempre hay un antes y después en la vida de un pueblo cuando irrumpe un medio de comunicación como el de Uds, y esta noche también están presentes en esta emoción que yo he vivido”.

“Cuando uno recibe un premio así, primero cree que no lo merece, yo estoy convencido que hay mucha gente mas importante que yo, que a hecho cosas mas trascendentes que merece este premio; y ademas por la gente que lo ha recibido en años anteriores, que uno se asusta un poco de formar parte de esa galería donde esta Isaco o el maestro Tarragó Ros o tanta gente que uno admira y quiere tanto”. Sintetizó el autor e intérprete de canciones, libros y producciones culturales e históricas plenas de entrerrianía, que lleva con cálidez y entusiasmo a escuelas y espacios que convocan al hijo dilecto de Larroque en el depto Gualeguaychú.

(Desde Federal)(Imágenes Enrique Esquivel para Federal al Día)

