Gerardo Chapino: Nos sentimos orgullosos por la concurrencia que hemos tenido

“El Indio Rojas artista invitado para esta edición del Festival Nacional del Chamamé ha traído mucha gente de la región”, manifestó el Pte. Municipal de Federal y de la comisión organizadora Gerardo Ramón Chapino, en una entrevista para el “Aire del Festival”, en la cabina de exteriores de Radio Integración y Desde Federal. “Desde el primer momento que asumimos luchando y pregonando para que el pueblo pueda estar presente y pueda disfrutar de los eventos del festival; desde el comienzo pusimos como prioridad el bono del festival para que nuestra ciudadanía pueda estar presente en el Anfiteatro y no solamente en las bailantas”, expresa Chapino. VEA IMÁGENES DE LA ACTUCIÓN DE “EL INDIO LUCIO ROJAS” ARTISTA INVITADO

Al referirse a las peñas del Festival señala: “Las peñas federalenses han tenido un éxito brillante y año tras año eso va a seguir creciendo a la par de las bailantas y del escenario mayor. Al escenario mayor lo difundimos mucho, trabajamos muchísimo, muchos viajes de promoción a Rosario, Buenos Aires, Paraná y distintos lugares de la provincia de Entre Ríos. Medios radiales de distintos lugares han servido para que lo que vivimos anoche -refiere al sábado- hacia muchísimos años que no se vivía y me atrevería a decir, no he visto los números de las cantidad de entradas vendidas, pero me animaría a decir que fue récord de sábado por la concurrencia que hemos tenido y nos sentimos orgullosos”.

“Uno cuando ve el fruto del trabajo se siente comodo y se siente realizado”, expresa Chapino y menciona, “También un trabajo muy grande hemos realizado en el escenario”, uno tiene que adaptarse también a la televisión y debíamos ampliar el escenario para que tengan una buena panorámica y un escenario más libre, por lo que al sonido lo colocamos en esa plataforma lateral” -agrega- “Al traer la TV nos sentimos obligados a hacer reformas y una inversión más grande en pantallas para mostrar Federal con imágenes de nuestra flora, fauna y distintos quehaceres que hacen a la vida cotidiana del federalense”.

Sobre la entronización de Nuestra Señora de Itatí en el Anfiteatro manifestó, “es la protectora y Patrona de los chamameceros, con una imagen de 1,20 mts, que hemos adquirido, no va a ser ese el lugar al costado del escenario, donde se la colocó en esta oportunidad, si no que queremos que tenga un lugar fijo dentro del Anfiteatro para que todos la podamos apreciar todo el año; ese es el objetivo, y en el transcurso del año lo haremos”, contó el Jefe comunal y de la comisión chamamecera. (Desde Federal – Federal al Día)(Imágenes Enrique Esquivel y Alejandro Brandolini para Federal al Día)

