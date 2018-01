Cartelera del Festival: Cáceres fijo su posición…Flores le respondió

Los reclamos del Grupo de Danzas Pago Montielero, por no haber sido incluido dentro de la programación del 43° Festival Nacional del Chamamé de Federal, han dado por estos días mucho para hablar. El Director de Cultura Municipal, Xavier Cáceres, explicó que cuando se cierra la cartelera no se llama a los artistas para comunicarles que no serán contratados. El Director de la Escuela de Danzas, Eduardo Flores, cree que la comisión del festival nunca debatió la propuesta que ellos hicieron. ESCUCHE SUS EXPOSICIONES.

“Desde agosto ya comienzan a llegar las propuestas de los diferentes artistas que quieren participar del Festival, estamos hablando de más de 200, en su mayoría músicos, pero también hay propuestas de diferentes cuerpos de danzas que quieren participar; pero hay un montón de gente que queda fuera de la grilla, y que sin embargo sigue mandando su propuesta año tras año y trabajando para poder en algún momento estar”, declaró el Director de Cultura Municipal al Programa “Radio Sábado”, de radio Integración 90.5.

“En esa amplia gama de propuestas hay algunas que quedan seleccionadas para conformar la grilla, y hay otras que no”, agregó; confirmando que no se les llama a los no contratados para avisarles sobre lo resuelto, ya que “sería complejo comunicarnos con más de 200 números para decirles que no están”.

“El festival tiene un cuerpo de danzas estable, que funciona convocando a audiciones abiertas y públicas, al comenzar cada año, y allí participa quien se crea apto para ser seleccionado y conformar el cuerpo de danzas”, informó Cáceres.

Respecto de la propuesta de Pago Montielero, de a partir de este año cobrar para presentarse en las Bailantas; comentó que en la reunión del pasado lunes se trató la cuestión en la comisión organizadora de la fiesta, pasándose la decisión para la próxima reunión; aunque las publicaciones del cuerpo de danzas que conduce Flores pusieron un obstáculo a la posible contratación.

Inmediatamente se comunicó con el programa radial, que conduce Roberto Lezcano, el Director del ballet Pago Montielero, quien aseguró que la propuesta realizada por su escuela nunca fue tratada por la comisión organizadora, “se cajoneo, y lo resolvieron ellos, pero no en reunión de comisión”.

“Nosotros le pasamos un presupuesto de 6 mil pesos para bailar en el festival, no para la bialanta”, relató Flores; y agregó “hay un manoseo tan grande que me parece que las condiciones no están dadas para que ni aunque nos paguen nosotros bailemos”; y concluyó “es la comisión la que debió evaluar nuestra posible participación en el festival, y no que dos o tres decidan cajonearlo”. (Federal al Día)

