SE AGRAVÓ EL PRONÓSTICO DE SERGIO DENIS Y SU ESTADO ES “RESERVADO”

El músico se cayó de un escenario durante un show en Tucumán. El último parte médico dio cuenta de su grave situación.

El cantante Sergio Denis está internado en grave estado en Tucumán luego de caerse de un escenario y sufrir múltiples fracturas y traumatismos. Según el último parte médico, su situación se agravó en las últimas horas y actualmente permanece en terapia intensiva con pronóstico “reservado”.

Olga Fernández, directora del hospital Padilla, donde el músico de 69 años es tratado, explicó que “el paciente mantiene su cuadro grave y con pronóstico reservado. Continúa con asistencia respiratoria mecánica, bajo sedación y analgésicos, con monitoreo multinodal y con sostén hemodinámico farmacológico”.

“El paciente presenta politraumatismos, trauma de cráneo grave, trauma cerrado de tórax con contusión pulmonar bilateral, fracturas costales múltiples, trauma cerrado de abdomen y traumas ortopédicos menores”, destacó la profesional.

Además, Fernández explicó que Denis “se encuentra en asistencia respiratoria mecánica bajo sedación y analgésicos, con monitoreo multimodal y con sósten hemodinámico farmacológico”. También aseguró que el próximo parte médico se emitirá “de acuerdo a la evolución del paciente”.

Por último, la doctora dijo que “mejoró algo del grave trauma encéfalo craneano, pero no se puede hablar de mejoría en general en este momento”. El artista sufrió una grave caída mientras interpretaba el cuarto tema de su lista en el teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán.

En tanto, Verónica Monti, novia del cantante, dijo que habló con él antes de que subiera al escenario y lo notó “raro”.

“Me llamó cuando estaba por subir al escenario y me dijo que estaba cansado y que tenía más ganas de acostarse que de hacer el show; lo noté raro, me dejó una sensación rara; él siempre me dijo que cada show era como el primero”, contó Monti.

La mujer, que es novia de Denis desde hace seis meses, aseguró que el cantante “no realizó prueba de sonido previa al show” y que “lo único que se puede esperar es un milagro”, respecto de la evolución del cuadro médico del músico.

“Él estaba en un estado triste, muy solo, extremadamente solo, se la pasaba todo el día acá encerrado, con una ausencia familiar y afectiva muy visible”, contó Monti a la prensa.

La novia del cantante que este sábado cumplirá 70 años aseguró que “se podría haber evitado todo” lo que le pasó, hablando de su soledad y tristeza y de la estructura del teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán, que tenía un foso de tres metros de profundidad al que cayó.

