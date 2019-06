MURIÓ EL ACTOR, LOCUTOR Y PERIODISTA EDGARDO MESA UN AMIGO DE CONCORDIA

Edgardo Mesa, un amigo de la ciudad de Concordia.Viajó el con su Señora Cristina infinitas veces en los años 90 y parte del 2009.

Quien no lo recuerda cuando trabajó en Emisora Mesopotámica (radio fm que ya no existe) era una excelente persona, Humilde como lo son los más grandes!!!

Trabajo en la radio AM LT15, hacia la segunda mañana,después del Programa Para toda la región que conducía Pinino Balbi.

Edgardo Mesa llegó a los medios de Concordia mediante la Locutora Nacional Beatriz Abalo quien también era su amiga, como operador técnico de el en la AM lo tuvo a Ángel Bone Godoy con quien entabló una excelente amistad y Ángel nos cuenta de que el primer dia que llego Edgardo a LT15 tiene como anécdota, que no le andaba al operador técnico (Ángel Bone ) la compactera de la pc y Edgardo le dice: no te hagas drama, tendrás compactera, vos podes creer Edgardo que tampoco anda, y Edgardo con risa de por medio, hombre de los medios que sabía que eso pasaba en cualquier medio de la república Argentina con todo el humor le dice: Cassette podes reproducir y justo era lo único que funcionaba en ese momento y le dijo si, eso si tenemos andando en la radio.

Así era Edgardo Mesa, siempre de buen humor y buen talante como decía el, Edgardo y Cristina su Señora que partió antes que él eran muy pegados y Familieros.

Siempre destacó y recordó en las radios nacionales como radio Mitre a la ciudad de Concordia.

El hermano menor del humorista Juan Carlos Mesa tenía 81 años y padecía un enfisema pulmonar. Construyó una extensa trayectoria en radio y televisión, en especial en la comedia «Mesa de noticias»

En la madruga de este martes murió Edgardo Mesa, un hombre de medios con una amplia trayectoria tanto en la radio como en la televisión y el cine, habiendo también incursionado en teatro. Fue justamente Radio Mitre -emisora donde ratificó su popularidad con el programa De la noche a la mañana– la que anunció la triste noticia, en voz de Marcelo Longobardi. El querido animador sufría un enfisema pulmonar.

Nacido en Pergamino, desde pequeño Edgardo demostró su amor por la radio, imitando en sus juegos infantiles a las grandes figuras que habían alcanzado la fama en las emisoras porteñas. Hasta que junto a su hermano, el recordado Juan Carlos Mesa (cinco años mayor, falleció en agosto de 2016), decidió probar suerte en la gran ciudad.

En 1983 formó parte de un mítico programa televisivo, que en su nombre hacía referencia al apellido de los célebres hermanos: Mesa de noticias. A lo largo de sus cinco temporadas, la ficción -que recreaba el detrás de escena de un noticiero- consagró a figuras como Gianni Lunadei (y su clásico «Le pertenezco»), Gino Renni y Alberto Fernández de Rosa, en un elenco que también integraron Cris Morena, Adriana Salgueiro, Eleonora Wexler y Mónica Gonzaga, entre muchos otros.

Porque Edgardo, un verdadero artista, también se desempeñaba con soltura en la comedia picaresca. Actuó en películas de Alberto Olmedo y Jorge Porcel (como Los reyes del sablazo y Rambito y Ramón), y en televisión estuvo en Stress, con Emilio Disi y Dorys del Valle, además de Brigada Cola, con Guillermo Francella, producción muy recordadas.

Es que la carrera de Mesa tenía límites difusos, gracias a su capacidad: si bien se lució en las dos pantallas (la chica y la grande), fue en la radio donde más le gustaba trabajar. Allí estuvo casi 50 años. «A esta altura estoy amortizado, como decía Perón: no necesito explicar quién soy», solía decir Edgardo, quien en los años donde no tuvo un programa propio en Buenos Aires, instaló una radio en Concordia, Entre Ríos. Cada fin de semana, junto a su esposa, Cristina (fallecida en 2011, con ella tuvo dos hijos, Mariana y Edgardo Horacio), tomaban el auto y viajaban al litoral para conducir un ciclo allí.

