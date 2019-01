CONTRA GAYS, VEGANOS, ECOLOGISTAS Y POLÍTICOS: OTRO STAND UP DE ROLO SARTORIO

Rolo Sartorio lo hizo de nuevo: en el show que La Beriso ofreció el viernes pasado en Embalse (Córdoba), el cantante volvió a utilizar el micrófono para lanzar frases poco felices. Esta vez no se trató de una reacción al “Hit del verano”, sino una larga parrafada de invectivas a los gays, los veganos, los ecologistas y la política en general. El músico comenzó relatando un encuentro entre un amigo y una travesti y apostrofándolo de “flor de puto”, para luego lanzarse a un discurso en el que dijo que “muchos perejiles que dicen que contaminan el río después cargan nafta Infinia… eso viene del petróleo y contamina, pero ellos no se dan cuenta. Ahí hay un vegano, bueno, retírese. Acá comemos asado, papá, asado y vino. Que no me rompan las pelotas”.

En la misma sintonía, Sartorio –quien en una entrevista de 2016 con la revista Billboard señaló que “los militares hicieron muy mal, pero la democracia también le hace muy mal a la Argentina”– volvió a referirse a la cuestión al decir que el grupo “no tiene banderas políticas”. “Hipócritas de mierda, los de hoy, los de ayer y los hace 50 años que nos vienen robando. Y después saltan pelotudos diciendo que tenemos banderas políticas. ¿Qué vienen a decir ‘banderas políticas’, la concha bien de su madre?”. (Página/12)

