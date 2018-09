Fin al conflicto universitario: mayoría de gremios aceptaron oferta salarial

Cinco de los seis sindicatos docentes aceptaron suba salarial de hasta 26%. De esta manera, se terminará paro de cinco semanas consecutivas. La CONADU Histórica rechazó oferta y anunció que mantendrá la huelga en altas casas de estudios por una semana más.

Luego de cinco semanas de paro en todo el país, el conflicto universitario llegó a su fin. Cinco de los seis gremios docentes aceptaron la oferta de suba salarial de hasta 26% por parte del Ministerio de Educación por lo que se estima que a partir de los próximos días se normalizarán las clases en las casas de altos estudios de todo el país.

La oferta de Educación incluye una suba salarial de 24% para los cargos de titulares, de 25% en el caso de los adjuntos, de un 25,5% para los jefes de trabajos prácticos (JTP), y de 26% para los ayudantes, porcentajes que se verán reflejados ya en los haberes de octubre. Además, está previsto aplicar una cláusula de revisión para el aceurdo una vez que se conozca el índice de diciembre próximo. De esta manera, los representantes de los sindicatos Conadu, UDA, Conadu Histórica, FAGDUT y FEDUN rubricaron el acuerdo y se espera que las clases se normalicen a partir de este lunes.

El único sindicato que decidió rechazar la propuesta oficial fue la CONADU Histórica por lo que sus afiliados ratificaron la continuidad de un paro nacional que desde el lunes próximo ingresará en la sexta semana consecutiva. A través de un comunicado, el sindicato impugnó la suba salarial de hasta 26% ofrecida por el Ministerio de Educación al considerar que “resulta insuficiente” porque “no cubre el 30% solicitado frente a una inflación estimada por el propio Gobierno del 42%”.

Al rechazar el ofrecimiento, la CONADU Histórica destacó que la oferta salarial no incluye la cláusula gatillo ante “el desborde inflacionario” y alertó que las sumas fijas ofrecidas por la oficina que conduce Alejandro Finocchiaro “al no ser bonificables, no contemplan los adicionales por título y zona desfavorable”. De esta manera, la CONADU Histórica resolvió continuar las medidas de fuerza que comenzaron a principios de agosto y que impidieron el normal desarrollo de las clases en todas las altas casas de estudio del país.

“Se ratificó la continuidad del plan de lucha con cese total de actividades para la próxima semana (del 10 al 15 de septiembre)”, indicó el gremio en un comunicado de prensa. Asimismo, para el próximo 13 de septiembre se realizarán “movilizaciones educativas” en todo el país.

