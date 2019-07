VENTA DE AUTOS USADOS CAYÓ EN JUNIO 7,3% Y EL SECTOR PIDE BAJAR IMPUESTOS A TRANSFERENCIAS

Según la Cámara del Comercio Automotor se vendieron 121.574 unidades, casi 10.000 menos que el mismo mes de 2018. En el año la actividad acumula 6,3% en baja.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en junio se vendieron 121.574 unidades, una baja del 7,3% comparado con igual mes de 2018, cuando se comercializaron 131.185 vehículos.

En su informe mensual, la CCA destacó que en el primer semestre, la caída se redujo a 6,9%, al registrarse ventas por 814.159 unidades, contra 874.325 unidades de igual lapso de 2018.

El secretario de la entidad, Alejandro Lamas, puso de relieve que «después de dos meses consecutivos de suba, el mercado cayó en junio un 20% con respecto a mayo».

Lamas afirmó que «el mercado es uno sólo, no hay mercado de 0km si no hay mercado de usados. Las buenas medidas implementadas por el gobierno nacional, gobierno de la Ciudad y algunas provincias, para incentivar las ventas de autos nuevos, deberían trasladarse también a los usados con el fin de no trabar el circuito comercial. No es tan difícil, con un poco de creatividad se podrían dar incentivos a este mercado para lograr un movimiento ascendente en la comercialización de vehículos usados, empujando a todo el sector hacia un círculo virtuoso».

El ejecutivo consideró que «una medida muy importante para el sector sería extender el no pago del impuesto a los sellos a las transferencias de los vehículos usados, no sólo durante el período que dure el plan sino pensando en el largo plazo. Sería un incentivo muy valorado, tanto para la venta de 0km como de usados». (ámbito.com)

